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"Мы вынудим Трампа уйти в отставку": последняя отчаянная попытка

08:0009.01.2018
(обновлено: 08:35 09.01.2018)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Вышедшая в преддверии первой годовщины президентства Дональда Трампа книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" обеспечила очередной акт политического цирка, на который все больше похожа внутренняя политика США.

Продавец с книгой Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа в магазине Barnes & Noble в Филадельфии, США. 5 января 2018
© AP Photo / Matt Rourke
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Автор книги Майкл Вулф не исключил, что его произведение вынудит президента США уйти в отставку раньше срока. В свою очередь, сам Трамп разразился резкими комментариями в адрес журналиста и своего бывшего советника Стивена Бэннона, чьи откровения и легли в основу книги. Ну а себя американский президент, не стесняясь, назвал "гениальным", что также вполне соответствует его имиджу крайне уверенного в себе человека.

Однако в его твите про собственную гениальность есть слова, которые вполне адекватно отражают действительность: "Я прошел путь от ОЧЕНЬ успешного бизнесмена до топовой телезвезды и президента Соединенных Штатов (с первой попытки)".

Спорить с этим невозможно.

Путь, пройденный Трампом-президентом, оказался серьезным, и результаты его весьма неоднозначны.

Дональд Трамп в Нью-Йоркском аэропорту. 22 марта 1988
© AP Photo / Wilbur Funches
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С одной стороны, самое начало президентства Трампа было ознаменовано огромными надеждами многих на то, что новоизбранному главе США действительно удастся добиться заявленных им в ходе избирательной кампании целей и среди прочего "осушить вашингтонское болото".

С другой стороны, спустя несколько месяцев пребывания Трампа в Белом доме маятник качнулся в противоположную сторону, сменился мрачным пессимизмом и мнением, что вашингтонское болото успешно нейтрализовало и засосало бунтовщика и ренегата.

Надо признать, что мнение это не лишено оснований. Против Трампа работали, кажется, все — и демократы, и республиканцы, и чиновники, и спецслужбы. Он оказался связан по рукам и ногам. Практически любые его инициативы блокировались вашингтонским истеблишментом, самые яркие и сильные члены его команды последовательно "отстреливались" или "сдавали" (Майкл Флинн, Стивен Бэннон и так далее), оставляя президента без группы поддержки в противостоянии с истеблишментом.

Расследование российского вмешательства
© Инфографика
Расследование "российского вмешательства"

Все это сопровождалось беспрецедентной кампанией черного пиара, в которой активно участвовали (и по сей день участвуют) практически все мейнстримные СМИ.

Участинца акции протеста на территории Тегеранского университета, Иран. 30 декабря 2017
© AFP 2017 / STR
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Такое положение дел нашло свое наиболее яркое отражение во внешней политике, где Трамп фактически действует прямо противоположно тому, что он заявлял в ходе своей предвыборной кампании. Прошедший год ознаменовался чередой внешнеполитических авантюр США, дестабилизировавших сразу несколько регионов и даже поставивших их на грань войны: от скандального военно-политического противостояния с КНДР до недавнего признания Иерусалима столицей Израиля, когда от США отшатнулись даже самые верные сателлиты.

Под руководством Трампа США феноменально быстрыми темпами теряют уважение и позиции глобальной сверхдержавы на международной арене, причем со стороны даже самых лояльных стран.

Голосование в Генеральной Ассамблее ООН по вопросу Иерусалима. 21 декабря 2017 год
© AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez 
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Правда, ирония заключается в том, что данное следствие трамповской внешней политики вполне соответствует заявлявшейся им в ходе избирательной кампании цели — чтобы США перестали быть "затычкой" в любой геополитической бочке и сосредоточились на внутренних проблемах.

Не менее интересные процессы протекают и внутри самих США.

Во-первых, все попытки противников Трампа достать его — через те или иные раскрученные за прошедший год скандалы или через его советников — не увенчались успехом. На самого президента так и не удалось найти никаких компрометирующих фактов и доказательств.

© AP Photo / Susan WalshБывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покидает здание суда в Вашингтоне, США. 1 декабря 2017
© AP Photo / Susan Walsh
Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покидает здание суда в Вашингтоне, США. 1 декабря 2017

Во-вторых, в Штатах все чаще и громче начинают звучать голоса влиятельных людей и сил, заявляющих, что развернутая против Трампа кампания огульного и бездоказательного шельмования неприлична и должна быть прекращена. В частности, перед Новым годом на канале CNN с осуждением ведущейся травли выступили легенды американской журналистики Боб Вудворд и Карл Бернстайн, инициировавшие некогда Уотергейтский скандал.

Акция против сексуальных домогательств в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo / Damian Dovarganes
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К тому же большой вопрос, насколько эффективной является эта антитрамповская кампания, учитывая резкое падение уровня доверия американцев к национальным мейнстримным СМИ. Неудивительно, что последние месяцы все отчетливее создается впечатление, что некоторые крупнейшие американские медиа потихоньку смягчают накал антитрамповской риторики.

В-третьих, Трамп, понеся тяжелые кадровые и репутационные потери за этот год, очевидно не сдался. Более того, похоже, он все увереннее переходит в контратаку на своих противников. Из последних новостей в этой связи достаточно упомянуть о новом расследовании ФБР против Клинтон, а также о свежем высказывании самого американского президента, где он использовал против своей соперницы по выборам ее же оружие, обвинив в "сговоре" с ФБР и Россией.

А кроме того, есть еще один крайне значимый фактор американской внутренней повестки — экономика США последний год демонстрирует крайне позитивную динамику (рост превысил три процента), что Трамп, разумеется, записывает в заслуги себе. Американские избиратели в своем выборе главы государства зачастую руководствуются не сердцем и не головой, а кошельком.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
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Соответственно, если данная тенденция продолжится, у Трампа есть серьезные шансы не только успешно победить в вашингтонских подковерных играх, но и быть переизбранным на второй срок. Тем более что у него впереди еще три года работы в Белом доме, и теперь ситуация все больше работает на него, а не на его противников.

В нынешней ситуации выход новой антитрамповской книги выглядит не столько заколачиванием очередного (или даже последнего, как надеется ее автор) гвоздя в крышку гроба президентства Трампа, сколько уже несколько запоздавшим шагом в ситуации, когда ветер вот-вот может перемениться.

Трамп действительно прошел удивительный жизненный путь, многократно попадал в полосы тяжелых неудач и вызовов, но каждый раз успешно справлялся с ними, и на данный момент он достиг феноменального успеха. Недооценивать этого человека, несмотря на всю его эксцентричность и склонность к позерству, было бы очень большой ошибкой со стороны его соперников, поскольку у американского президента действительно неплохие шансы, как говорится в известном анекдоте, простудиться на их похоронах.

Администрация президента США
© Инфографика
Администрация президента США
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