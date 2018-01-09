"Мы вынудим Трампа уйти в отставку": последняя отчаянная попытка

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Вышедшая в преддверии первой годовщины президентства Дональда Трампа книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" обеспечила очередной акт политического цирка, на который все больше похожа внутренняя политика США.

Автор книги Майкл Вулф не исключил, что его произведение вынудит президента США уйти в отставку раньше срока. В свою очередь, сам Трамп разразился резкими комментариями в адрес журналиста и своего бывшего советника Стивена Бэннона, чьи откровения и легли в основу книги. Ну а себя американский президент, не стесняясь, назвал "гениальным", что также вполне соответствует его имиджу крайне уверенного в себе человека.

Однако в его твите про собственную гениальность есть слова, которые вполне адекватно отражают действительность: "Я прошел путь от ОЧЕНЬ успешного бизнесмена до топовой телезвезды и президента Соединенных Штатов (с первой попытки)".

Спорить с этим невозможно.

Путь, пройденный Трампом-президентом, оказался серьезным, и результаты его весьма неоднозначны.

С одной стороны, самое начало президентства Трампа было ознаменовано огромными надеждами многих на то, что новоизбранному главе США действительно удастся добиться заявленных им в ходе избирательной кампании целей и среди прочего "осушить вашингтонское болото".

С другой стороны, спустя несколько месяцев пребывания Трампа в Белом доме маятник качнулся в противоположную сторону, сменился мрачным пессимизмом и мнением, что вашингтонское болото успешно нейтрализовало и засосало бунтовщика и ренегата.

Надо признать, что мнение это не лишено оснований. Против Трампа работали, кажется, все — и демократы, и республиканцы, и чиновники, и спецслужбы. Он оказался связан по рукам и ногам. Практически любые его инициативы блокировались вашингтонским истеблишментом, самые яркие и сильные члены его команды последовательно "отстреливались" или "сдавали" (Майкл Флинн, Стивен Бэннон и так далее), оставляя президента без группы поддержки в противостоянии с истеблишментом.

Все это сопровождалось беспрецедентной кампанией черного пиара, в которой активно участвовали (и по сей день участвуют) практически все мейнстримные СМИ.

Такое положение дел нашло свое наиболее яркое отражение во внешней политике, где Трамп фактически действует прямо противоположно тому, что он заявлял в ходе своей предвыборной кампании. Прошедший год ознаменовался чередой внешнеполитических авантюр США, дестабилизировавших сразу несколько регионов и даже поставивших их на грань войны: от скандального военно-политического противостояния с КНДР до недавнего признания Иерусалима столицей Израиля, когда от США отшатнулись даже самые верные сателлиты.

Под руководством Трампа США феноменально быстрыми темпами теряют уважение и позиции глобальной сверхдержавы на международной арене, причем со стороны даже самых лояльных стран.

Правда, ирония заключается в том, что данное следствие трамповской внешней политики вполне соответствует заявлявшейся им в ходе избирательной кампании цели — чтобы США перестали быть "затычкой" в любой геополитической бочке и сосредоточились на внутренних проблемах.

Не менее интересные процессы протекают и внутри самих США.

Во-первых, все попытки противников Трампа достать его — через те или иные раскрученные за прошедший год скандалы или через его советников — не увенчались успехом. На самого президента так и не удалось найти никаких компрометирующих фактов и доказательств.

© AP Photo / Susan Walsh Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покидает здание суда в Вашингтоне, США. 1 декабря 2017 © AP Photo / Susan Walsh Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покидает здание суда в Вашингтоне, США. 1 декабря 2017

Во-вторых, в Штатах все чаще и громче начинают звучать голоса влиятельных людей и сил, заявляющих, что развернутая против Трампа кампания огульного и бездоказательного шельмования неприлична и должна быть прекращена. В частности, перед Новым годом на канале CNN с осуждением ведущейся травли выступили легенды американской журналистики Боб Вудворд и Карл Бернстайн, инициировавшие некогда Уотергейтский скандал.

К тому же большой вопрос, насколько эффективной является эта антитрамповская кампания, учитывая резкое падение уровня доверия американцев к национальным мейнстримным СМИ. Неудивительно, что последние месяцы все отчетливее создается впечатление, что некоторые крупнейшие американские медиа потихоньку смягчают накал антитрамповской риторики.

В-третьих, Трамп, понеся тяжелые кадровые и репутационные потери за этот год, очевидно не сдался. Более того, похоже, он все увереннее переходит в контратаку на своих противников. Из последних новостей в этой связи достаточно упомянуть о новом расследовании ФБР против Клинтон, а также о свежем высказывании самого американского президента, где он использовал против своей соперницы по выборам ее же оружие, обвинив в "сговоре" с ФБР и Россией.

А кроме того, есть еще один крайне значимый фактор американской внутренней повестки — экономика США последний год демонстрирует крайне позитивную динамику (рост превысил три процента), что Трамп, разумеется, записывает в заслуги себе. Американские избиратели в своем выборе главы государства зачастую руководствуются не сердцем и не головой, а кошельком.

Соответственно, если данная тенденция продолжится, у Трампа есть серьезные шансы не только успешно победить в вашингтонских подковерных играх, но и быть переизбранным на второй срок. Тем более что у него впереди еще три года работы в Белом доме, и теперь ситуация все больше работает на него, а не на его противников.

В нынешней ситуации выход новой антитрамповской книги выглядит не столько заколачиванием очередного (или даже последнего, как надеется ее автор) гвоздя в крышку гроба президентства Трампа, сколько уже несколько запоздавшим шагом в ситуации, когда ветер вот-вот может перемениться.

Трамп действительно прошел удивительный жизненный путь, многократно попадал в полосы тяжелых неудач и вызовов, но каждый раз успешно справлялся с ними, и на данный момент он достиг феноменального успеха. Недооценивать этого человека, несмотря на всю его эксцентричность и склонность к позерству, было бы очень большой ошибкой со стороны его соперников, поскольку у американского президента действительно неплохие шансы, как говорится в известном анекдоте, простудиться на их похоронах.