МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. ФБР начало новое расследование в отношении экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон из-за деятельности ее благотворительного фонда Clinton Foundation, сообщает Hill со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Следователей интересует деятельность фонда в период, когда Клинтон руководила госдепартаментом. ФБР пытается выяснить, получали ли "доноры" благотворительного фонда помощь со стороны государства после внесения пожертвований. Кроме того, организацию проверят на соответствие налоговому законодательству.
Представители Хиллари Клинтон и Clinton Foundation пока никак не прокомментировали ситуацию.
Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов в 2016 году, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.