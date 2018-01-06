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В мире

Трамп назвал себя "гением" на фоне критики его умственных способностей

15:5906.01.2018
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© AFP 2017 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп в Вашингтоне. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал себя "гением" на фоне критики его умственных способностей.

Автор книги Огонь и ярость: в Белом доме Трампа Майклом Вольф
© AFP 2017 / Carolyn Kaster
Трамп назвал автора книги о Белом доме "полным неудачником"
"На самом деле, на протяжении всей жизни моими главными качествами были психическая устойчивость и мой ум… я прошел путь от ОЧЕНЬ успешного бизнесмена до топовой телезвезды и президента Соединенных Штатов (с первой попытки). Мне кажется, это можно охарактеризовать не просто как "умный", а "гениальный", — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее автор скандальной книги "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" журналист Майкл Вулфф заявил, что "Трамп интеллектуально неспособен быть президентом США, он не читает, не слушает, он глубоко не любопытен".

Президент США Дональд Трамп на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне пред отправлением в Кэмп-Дэвиа на заседание Республиканской партии. 5 января 2017
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Журналист раскрыл тайну прически Трампа
Белый дом ранее категорически опроверг содержание книги журналиста Майкла Вулффа, где говорилось, в частности, что Дональд Трамп не рассчитывал стать президентом США, а его супруга Меланья была в шоке от перспективы стать первой леди. Автор книги активно ссылается на Стивена Бэннона, который в январе-августе 2017 года работал советником Трампа по стратегическим вопросам. Среди приписываемых Бэннону заявлений было обвинение в "предательстве" в адрес Дональда Трампа-младшего, сына президента, по поводу его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой. Эта встреча в ходе предвыборной кампании часто упоминается сторонниками теории о "российском вмешательстве" в американские выборы, которую в Кремле категорически опровергли.

Трамп после публикации фрагментов книги заявил, что у Бэннона не было никакого влияния в Белом доме, что тот не имел отношения к победе на выборах и вообще "потерял рассудок" после увольнения из администрации. Также Трамп обвинил Вулффа в клевете.

Дальше некуда
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Дальше некуда
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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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ned29v
Причисление себя к лику святых отложено до следующей недели по причине исключительной скромности, прирожденной деликатности и воспитанности.
17:57
06.01.2018
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Псакодав обыкновенный
Ну да, только "гениальный" Трамп не смог запомнить как зовут премьера Испании. Придумать Намбию, 'отдать" Корсику Италии и лишить суверенитета Ватика. Но что действительно делает гениально-это приписывает себе чужие заслуги.
16:07
06.01.2018
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