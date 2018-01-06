Трамп назвал автора книги о Белом доме "полным неудачником"

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал журналиста Майкла Вулффа, написавшего книгу об "огне и ярости" в Белом доме, и своего бывшего советника Стива Бэннона.

Michael Wolff is a total loser who made up stories in order to sell this really boring and untruthful book. He used Sloppy Steve Bannon, who cried when he got fired and begged for his job. Now Sloppy Steve has been dumped like a dog by almost everyone. Too bad! https://t.co/mEeUhk5ZV9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2018 г.

"Майкл Вулфф — полный неудачник. Он выдумывал истории, чтобы продать свою скучную и лживую книгу. Он воспользовался этим слюнтяем Стивом Бэнноном, который плакал после увольнения и умолял оставить его на работе. Теперь нытика Стива все пинают как собаку. Жаль!" — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Бэннон был уволен в августе прошлого года. Накануне президент США публично отстранился от своего прежнего сотрудника и заявил, что после отставки тот потерял рассудок.

Скандальную книгу Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" в Сети назвали бестселлером номер один. В ней журналист рассказывает о внутренней "кухне" президентской администрации.

Сам Трамп ранее заявил, что книга полна лжи, искажений и основана на рассказах несуществующих источников, а также обвинил автора в клевете.