США проиграли Северной Корее: хитрый план Трампа

Ирина Алкснис, для РИА Новости

США "выбросили белый флаг" в своем противостоянии с КНДР. Разумеется, формально все обставлено совершенно иначе, но суть от этого не меняется.

После последовательного нагнетания американцами напряжения на Корейском полуострове практически весь 2017 год, после крайне жесткой и агрессивной риторики Вашингтона и лично президента Трампа в отношении Северной Кореи и ее лидера, после отправки авианосных групп к берегам КНДР и обещаний прибегнуть к военным методам разрешения конфликта, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил о готовности своей страны к переговорам с Пхеньяном "без предварительных условий". Последнее особенно показательно, учитывая, что до сих пор обязательным предварительным условием для переговоров с КНДР американцами назывался отказ Пхеньяна от ядерного оружия и его разработки.

Разумеется, после этого последовали жесты, призванные компенсировать фактическое признание Вашингтоном своего поражения.

В Белом доме заявили, что позиция Трампа после высказываний Тиллерсона не изменилась, но и не дезавуировали его слова. Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт подтвердила, что Штаты готовы к диалогу с КНДР, но время для него "еще не пришло".

Однако все эти реверансы не способны скрыть суть происходящего: жесткое давление США не только не заставило КНДР изменить свою позицию, но и наоборот — сподвигло Пхеньян продемонстрировать несгибаемость и готовность идти до конца. Судя по всему, успешные ракетные запуски, осуществленные Северной Кореей, оказались вполне убедительны в этом качестве.

Дополнительным фактором стало то, что другие страны, начиная с американских союзников Японии и Южной Кореи и заканчивая Китаем и Россией, отказались поддержать США, включая отказ от расширения санкций.

В результате Штаты сдали назад, причем выглядя в глазах мира откровенно проигравшими: сначала ввязались в геополитическую авантюру и чуть не довели дело до очередной войны, а потом не выдержали напряжения и пошли на попятную.

Это, в свою очередь, заставляет задаваться вопросом: а зачем все это было нужно Вашингтону? Какие цели преследовала американская администрация? Во что ей обошлась эта провалившаяся авантюра? И на самом ли деле она провалилась?

Последний вопрос представляется самым неоднозначным. С одной стороны, репутация США как глобального гегемона понесла очередной — и весьма серьезный — ущерб, особенно болезненный из-за того, что нанесла его самому могущественному государству в мире маленькая и бедная, но очень упрямая страна. А с другой стороны, Дональд Трамп шел на выборы с программой, которая прямо заявляла отказ Штатов от статуса мирового жандарма и роли военной и демократизирующей "затычки" в любой "бочке".

В результате своими как минимум спорными внешнеполитическими инициативами, которые формально противоречат его собственной предвыборной кампании, американский президент действительно успешно разрушает статус США как главной военно-политической силы планеты. А вот насколько сознательно и целенаправленно он это делает, вопрос второй.

В то же время нельзя не признать, что от подобной политики США получают выгоды — и немалые. В конце концов, дестабилизация ключевых регионов мира — будь то Юго-Восточная Азия или Ближний Восток — работает на пользу Штатам, поскольку способствует сохранению ими статуса "безопасной гавани" для мировых капиталов, ищущих убежище.

Весь первый год президентства Дональда Трампа американская экономика демонстрирует заметные успехи. К тому же под шумок той же антисеверокорейской истерии американскому президенту удалось добиться ряда выгодных для США шагов и сделок от ключевых стран региона, включая Китай.

Что же касается затрат, то они были — и немалые. Одно присутствие авианосных ударных групп (АУГ) у берегов КНДР влетело американским налогоплательщикам в круглую копеечку. По оценкам экспертов, просто содержание одной АУГ обходится минимум в шесть с половиной миллионов в день.

На днях Трамп подписал военный бюджет США на 2018 год, который едва ли не в последний момент был увеличен на шесть миллиардов, причем противодействие КНДР стало главной статьей увеличения расходов (четыре миллиарда).

Впрочем, как показывает опыт, расходы на оборону могут стать весьма неплохим способом стимулировать национальную экономику. Так что вряд ли стоит ждать от опытного дельца и талантливого бизнесмена Трампа безоглядного ввязывания в гонку вооружений, которая подкосит американскую экономику. Дело, скорее, в прямо противоположном.

…На эту же мысль, кстати, наводит и недавнее признание Штатами Иерусалима столицей Израиля. Как-то очень вовремя одним точечным жестом Вашингтона оказалась взвинчена ситуация в важнейшем регионе планеты ровно в тот момент, когда оказалось исчерпано инспирированное Штатами же напряжение на Корейском полуострове.