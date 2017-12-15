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США проиграли Северной Корее: хитрый план Трампа

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2072)
08:0015.12.2017
(обновлено: 08:34 15.12.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащий. Архивное фотоВоеннослужащий. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ирина Алкснис, для РИА Новости

США "выбросили белый флаг" в своем противостоянии с КНДР. Разумеется, формально все обставлено совершенно иначе, но суть от этого не меняется.

Руководитель фракции политической партии ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 декабря 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Жириновский рассказал, как решить проблему КНДР

После последовательного нагнетания американцами напряжения на Корейском полуострове практически весь 2017 год, после крайне жесткой и агрессивной риторики Вашингтона и лично президента Трампа в отношении Северной Кореи и ее лидера, после отправки авианосных групп к берегам КНДР и обещаний прибегнуть к военным методам разрешения конфликта, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил о готовности своей страны к переговорам с Пхеньяном "без предварительных условий". Последнее особенно показательно, учитывая, что до сих пор обязательным предварительным условием для переговоров с КНДР американцами назывался отказ Пхеньяна от ядерного оружия и его разработки.

Разумеется, после этого последовали жесты, призванные компенсировать фактическое признание Вашингтоном своего поражения.

В Белом доме заявили, что позиция Трампа после высказываний Тиллерсона не изменилась, но и не дезавуировали его слова. Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт подтвердила, что Штаты готовы к диалогу с КНДР, но время для него "еще не пришло".

Трансляция новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле о новом ракетном пуске КНДР
© AFP 2017 / Jung Yeon Je
КНДР пригрозила жестким ответом на введение против нее морской блокады

Однако все эти реверансы не способны скрыть суть происходящего: жесткое давление США не только не заставило КНДР изменить свою позицию, но и наоборот — сподвигло Пхеньян продемонстрировать несгибаемость и готовность идти до конца. Судя по всему, успешные ракетные запуски, осуществленные Северной Кореей, оказались вполне убедительны в этом качестве.

Дополнительным фактором стало то, что другие страны, начиная с американских союзников Японии и Южной Кореи и заканчивая Китаем и Россией, отказались поддержать США, включая отказ от расширения санкций.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Это самосохранение. Путин объяснил, зачем КНДР оружие массового уничтожения

В результате Штаты сдали назад, причем выглядя в глазах мира откровенно проигравшими: сначала ввязались в геополитическую авантюру и чуть не довели дело до очередной войны, а потом не выдержали напряжения и пошли на попятную.

Это, в свою очередь, заставляет задаваться вопросом: а зачем все это было нужно Вашингтону? Какие цели преследовала американская администрация? Во что ей обошлась эта провалившаяся авантюра? И на самом ли деле она провалилась?

Последний вопрос представляется самым неоднозначным. С одной стороны, репутация США как глобального гегемона понесла очередной — и весьма серьезный — ущерб, особенно болезненный из-за того, что нанесла его самому могущественному государству в мире маленькая и бедная, но очень упрямая страна. А с другой стороны, Дональд Трамп шел на выборы с программой, которая прямо заявляла отказ Штатов от статуса мирового жандарма и роли военной и демократизирующей "затычки" в любой "бочке".

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

В результате своими как минимум спорными внешнеполитическими инициативами, которые формально противоречат его собственной предвыборной кампании, американский президент действительно успешно разрушает статус США как главной военно-политической силы планеты. А вот насколько сознательно и целенаправленно он это делает, вопрос второй.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© REUTERS / Francois Lenoir
США обсудили с Китаем возможные шаги в случае "нестабильности" в КНДР

В то же время нельзя не признать, что от подобной политики США получают выгоды — и немалые. В конце концов, дестабилизация ключевых регионов мира — будь то Юго-Восточная Азия или Ближний Восток — работает на пользу Штатам, поскольку способствует сохранению ими статуса "безопасной гавани" для мировых капиталов, ищущих убежище.

Весь первый год президентства Дональда Трампа американская экономика демонстрирует заметные успехи. К тому же под шумок той же антисеверокорейской истерии американскому президенту удалось добиться ряда выгодных для США шагов и сделок от ключевых стран региона, включая Китай.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Ronald Zak
Тиллерсон обвинил Россию в нарушении положений резолюции ООН по КНДР

Что же касается затрат, то они были — и немалые. Одно присутствие авианосных ударных групп (АУГ) у берегов КНДР влетело американским налогоплательщикам в круглую копеечку. По оценкам экспертов, просто содержание одной АУГ обходится минимум в шесть с половиной миллионов в день.

На днях Трамп подписал военный бюджет США на 2018 год, который едва ли не в последний момент был увеличен на шесть миллиардов, причем противодействие КНДР стало главной статьей увеличения расходов (четыре миллиарда).

Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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WP: разведка США 10 лет назад узнала о создании КНДР биологического оружия

Впрочем, как показывает опыт, расходы на оборону могут стать весьма неплохим способом стимулировать национальную экономику. Так что вряд ли стоит ждать от опытного дельца и талантливого бизнесмена Трампа безоглядного ввязывания в гонку вооружений, которая подкосит американскую экономику. Дело, скорее, в прямо противоположном.

…На эту же мысль, кстати, наводит и недавнее признание Штатами Иерусалима столицей Израиля. Как-то очень вовремя одним точечным жестом Вашингтона оказалась взвинчена ситуация в важнейшем регионе планеты ровно в тот момент, когда оказалось исчерпано инспирированное Штатами же напряжение на Корейском полуострове.

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