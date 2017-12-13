В госдепе считают, что время для диалога с КНДР еще не наступило

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. США готовы к диалогу с КНДР, но не считают, что время для него уже наступило, заявила в среду официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Наша политика остается прежней: мы готовы к диалогу когда придет время, но очевидно, то это время еще не пришло", — сказала она на брифинге.

"США остаются открытыми для диалога, когда КНДР покажет стремление вести разговор по мирной денуклеаризации Корейского полуострова. Мы не видим свидетельств к такому диалогу", — продолжила Науэрт.

Представитель госдепартамента США добавила, что госсекретарь Рекс Тиллерсон, во вторник заявивший, что Вашингтон готов к диалогу с Пхеньяном в любой момент, "не реализует новую политику". "Наша политика остается неизменной, ее приоритет заключается в оказании максимального давления на КНДР с помощью дипломатии", — сказала Науэрт.