США готовы к переговорам с КНДР без предварительных условий

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. США готовы к переговорам с КНДР по ядерной проблеме без предварительных условий, на такой встрече можно было бы выработать "дорожную карту", заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Когда могут начаться переговоры? Мы со своей дипломатической стороны говорим, что мы готовы говорить в любое время, когда КНДР захочет говорить. И мы готовы провести первую встречу без предварительных условий. Давайте просто встретимся и поговорим о погоде, если хотите", — заявил Тиллерсон, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Можем ли мы сесть и посмотреть друг друга? А затем мы можем составить карту, "дорожную карту" того, в направлении чего мы бы хотели работать", — добавил госсекретарь.