ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. Белый дом в связи с выступлением госсекретаря Тиллерсона по КНДР заявил, что позиция президента США Дональда Трампа по Северной Корее не изменилась — Пхеньян угрожает всему миру.

"Позиция президента по Северной Корее не изменилась", — заявила журналистам пресс-секретарь Трампа. "Северная Корея ведет себя опасно не только по отношению к Японии, Китаю и Южной Корее, но всему миру. Действия Северной Кореи плохи для всех и определенно не идут на пользу Северной Корее", — отметила она.

Ранее во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США выступают за дипломатическое решение проблемы КНДР и проведение продуктивных переговоров с КНДР, для которых необходим "период тишины". Госсекретарь заявил при этом, что США готовы к переговорам с КНДР по ядерной проблеме без предварительных условий. Вместе с тем он отметил, "важно, чтобы дипломатические усилия поддерживались достоверными военными альтернативами".