Макфол может оказаться русским шпионом

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Небольшая история с бывшим послом США в России Майклом Макфолом с его просьбой к российскому послу о снятии с него санкций чрезвычайно наглядно продемонстрировала, что, пожалуй, главная текущая проблема российско-американских отношений — это потеря общего языка. В буквальном смысле этого слова: когда вдруг теряется контекст, а вроде понятные слова и интонации вдруг приобретают такое количество версий для интерпретации, что никогда не знаешь, угадал ты смысл сказанного или нет.

Причем для отношений великих держав подобное положение дел вовсе не мелочь, а наоборот — огромная проблема, чреватая тяжелейшими последствиями.

Даже в периоды самых плохих и сложных отношений между странами наличие общего языка, однозначное понимание того, что тебе говорит противоположная сторона, является безоговорочно необходимым. Более того, именно во времена плохих двусторонних отношений понимание смысла сказанного другой стороной становится особенно важным.

Однако самым поразительным в происходящем является то, что одновременно с потерей общего языка в российско-американских отношениях аналогичные процессы ныне происходят уже внутри американской политической системы.

Собственно, история с Макфолом позволяет взглянуть на эту внутреннюю сторону происходящего.

Фабула, как известно, очень проста: бывший посол США, а ныне профессор Стэнфордского университета встретился с российским послом в США Анатолием Антоновым и попросил того посодействовать в снятии с него наложенных на него Москвой санкций в виде запрета на въезд в страну. Насколько серьезной или, наоборот, смешливой была интонация г-на Макфола, можно только предполагать.

Однако когда эта история попала на страницы СМИ, бывший посол счел необходимым прояснить произошедшее.

В своем "Твиттере" он написал, что "сказал это в шутку на публичном мероприятии. Конечно, я знаю, что у Антонова нет полномочий убрать меня из российского санкционного списка. Но я также думаю, что я не сделал ничего плохого, чтобы попасть в этот список".

Забавно то, что в текущей ситуации потери общего языка подобным многословным и подробным объяснением господин Макфол скорее запутал и ухудшил дело, нежели развеял возникшие вопросы.

Напиши он, что "это была просто шутка" и поставь смайлик, дело действительно было бы закрыто: СМИ на пустом месте раздули шумиху.

Однако экс-посол счел необходимым подробно уточнить все детали произошедшего, начиная с подчеркивания того, что дело было на публичном мероприятии (читай: в присутствии свидетелей, которые могут подтвердить его слова), и заканчивая уточнением, что он знает границы полномочий российского посла.

Все это многословие создает устойчивое впечатление, что писался данный твит не столько для российской, сколько для американской аудитории.

А вот это — из России — выглядит весьма занятным, учитывая процессы, идущие за океаном, а именно охоту на ведьм в связи с нашей страной.

Это тем более забавно, что прямо в данный момент вновь актуализировалась тема бывшего советника Трампа Майкла Флинна и его "связей с Россией". В частности, снова активно обсуждается пресловутая "встреча с Путиным". Что характерно, она также носила абсолютно публичный характер, причем Путин даже не знал, кто сидит рядом с ним.

Однако все эти обстоятельства никак не влияют на восприятие произошедшего в США, где данная встреча интерпретируется едва ли не как вербовка Флинна лично Владимиром Путиным.

И подробная многословность Майкла Макфола в объяснении происходящего уже перестает казаться странной. Скорее, она выглядит так, что бывший посол США в России вполне отдает себе отчет (пусть даже в глубине души) в том, что поиск "русского следа" в американской политике давно перешагнул грань здравого смысла и превратился в истерию. А особенность такого рода процессов заключается в том, что раскрученный маховик охоты на ведьм не так-то просто остановить и в итоге в него попадают в том числе и вообще не причастные ни к чему люди и даже инициаторы и активные участники процесса. Любому образованному американцу — а Майкл Макфол, безусловно, к таковым относится — известно, что в истории Соединенных Штатов есть масса неприятных эксцессов, связанных с этой особенностью.

В результате многословное объяснение Макфола выглядит скорее попыткой своего оправдания — перед собственными соратниками, поскольку экс-посол является последовательным противником действующего президента США и борцом с "русской угрозой": нет-нет, это было вовсе не то, чем кажется, и я совсем другое имел в виду.

Это представляется верным шагом. А то ведь, кто знает, какие странные и подозрительные связи смогут обнаружить американские спецслужбы и заинтересованные лица, если начнут копать, у опытного советолога и русиста, очень много лет проработавшего в России и специализировавшегося на политике? В подобном случае действительно лучше подстелить соломки заранее, во всяком случае, попытаться это сделать.

