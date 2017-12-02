Симоньян рассказала о встрече Флинна с Путиным

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о встрече бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с российским лидером Владимиром Путиным.

"Майкл Флинн был на нашем десятилетии. Сидел рядом с Путиным. И я сидела рядом. Ни о чем с ним не говорил — у нас была программа, много громкого видео, не поговоришь. Более того, Путин вообще не знал, кто это. По дороге за стол я ему сказала: с вами рядом будут сидеть Эмир Кустурица и Майкл Флинн, бывший глава военной разведки США. — Военной разведки? Серьезно?— удивился Путин", — написала она в своем канале в Telegram.

Симоньян добавила, что Путин "поздоровался со всеми за руку, как он это всегда делает, посмотрел нашу программу, выступил с речью и ушел. Вот и вся история". Вместе с записью она опубликовала фотографию Путина и Флинна, сидящих рядом за праздничным столом.

Накануне Флинна официально обвинили в том, что он дал ФБР ложные показания о своих встречах с российскими официальными лицами. Он полностью признал вину и пошел на сделку со следствием. Однако бывшему советнику Трампа может грозить до полугода тюрьмы или штраф до девяти с половиной тысяч долларов.

Флинн ушел в отставку еще в феврале, после того как его обвинили в том, что он не полностью рассказал о своих беседах с российским послом Сергеем Кисляком. Как утверждали СМИ, разговоры касались снятия с России санкций, но сам Флинн это отрицал. В Кремле заявили, Кисляк и Флинн действительно встречались, но содержание бесед СМИ передали неверно.