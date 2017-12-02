МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Бывший посол США в Москве Майкл Макфол обратился к послу России в Соединенных Штатах Анатолию Антонову с просьбой помочь снять с него визовые санкции, поскольку он надеется снова получить возможность посетить Россию.
"У меня много друзей в России. Я несколько лет жил в России. Вы же знаете, что я нахожусь под санкциями. Я обсудил это с Антоновым, чтобы я смог приехать в Россию", — отметил он.
Запрет на въезд
Макфол был американским послом в Москве в период с 2012 по 2014 годы. Теперь он работает профессором Стэнфордского университета и активно комментирует отношения между Россией и США.
Однако в МИД объяснили истинную причину включения Макфола в список. Согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, санкции против бывшего дипломата ввели из-за его "активного участия в разрушении двусторонних отношений" и лоббирование политики давления на Москву.
"Только Майкл Макфол, как всегда, ошибся: его включили в ответный список не за "близость к Обаме", как он написал, а за активное участие в разрушении двусторонних отношений и как последовательного лоббиста кампании давления на Россию", — подчеркнул источник РИА Новости в МИД.
"Это сюрприз"
Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что удивился запрету Госдепа на предоставление российскому послу Анатолию Антонову доступа в дипломатическую собственность России в Сан-Франциско.
Кроме того, Макфол признал, что Вашингтон обязан объяснить Москве причины захвата и блокировки российской дипсобственности.
"Я просто не юрист, поэтому я не знаю, что правильно и что неправильно. Я думаю, вы знаете, если мы конфискуем это имущество, тогда мы, по крайней мере, должны объяснить, почему", — заключил он.
Возобновление контактов
Макфол выразил мнение, что Россия и США должны возобновить контакты между законодательными органами.
"Да, я считаю, что людям надо встречаться. Я поддерживаю любые контакты. Я поговорю со своими друзьями в политике", — ответил Макфол на вопрос РИА Новости, будет ли он призывать конгрессменов возобновить контакты с российскими парламентариями.
Также бывший посол США в России заявил, что призовет американских конгрессменов встретиться с Антоновым.
"Я не согласен с этим решением (отказом конгрессменов встретиться с Антоновым). И я буду призывать их (встретиться с послом). У меня много друзей в конгрессе США, включая лидеров демократов. Я думаю это важно — встречаться", — подытожил Макфол.
Перепалка с Пушковым
Ранее бывший посол в России Майкл Макфол и сенатор Алексей Пушков устроили перепалку в Twitter из-за российского закона о СМИ-иногентах. Американский дипломат раскритиковал позицию российских властей по этому вопросу, на что Пушков ответил, что Госдеп осудил инициативу российских властей, хотя в США аналогичный закон FARA действует уже 80 лет. Парламентарий также заявил, что такое поведение является "экстазом двойных стандартов".
Российский парламентарий не оставил без внимания этот комментарий Макфола.
"Макфол сообщил мне, что их закон и наш закон — не одно и то же. Конечно, в США все лучше. И бомбят они гуманнее, и ракеты у них человечнее", — ответил американскому дипломату российский сенатор.
Пушков также указал на разницу между российским и американским законами.
"Разница между нашим и их законом в части СМИ лишь в том, что ряд СМИ там уже признаны иноагентами, а у нас ни одного. Эту разницу мы устраним", — добавил парламентарий.
Американский посол не стал продолжать перепалку, в том числе и из-за критики, которая обрушилась на него со стороны других пользователей микроблога.
Впоследствии бывший посол попытался объяснить, что виной всему — "российское вмешательство" в выборы в США, чем вызвал еще больше критики в свой адрес.