МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Бывший посол США в Москве Майкл Макфол обратился к послу России в Соединенных Штатах Анатолию Антонову с просьбой помочь снять с него визовые санкции, поскольку он надеется снова получить возможность посетить Россию.

Бывший дипломат заявил, что в России у него много друзей. Также Макфол подчеркнул, что с "нетерпением" ждет возможности посетить страну в ближайшее время.

"У меня много друзей в России. Я несколько лет жил в России. Вы же знаете, что я нахожусь под санкциями. Я обсудил это с Антоновым, чтобы я смог приехать в Россию", — отметил он.

Запрет на въезд

Макфол был американским послом в Москве в период с 2012 по 2014 годы. Теперь он работает профессором Стэнфордского университета и активно комментирует отношения между Россией и США.

В ноябре Москва включила экс-дипломата в санкционный список. Позже Макфол прокомментировал инцидент, заявив, что ограничительные меры против него ввели из-за его "тесных связей с Обамой", якобы в отместку за санкции в отношении "близких Путину людей".

Однако в МИД объяснили истинную причину включения Макфола в список. Согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, санкции против бывшего дипломата ввели из-за его "активного участия в разрушении двусторонних отношений" и лоббирование политики давления на Москву.

"Только Майкл Макфол, как всегда, ошибся: его включили в ответный список не за "близость к Обаме", как он написал, а за активное участие в разрушении двусторонних отношений и как последовательного лоббиста кампании давления на Россию", — подчеркнул источник РИА Новости в МИД.

"Это сюрприз"

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что удивился запрету Госдепа на предоставление российскому послу Анатолию Антонову доступа в дипломатическую собственность России в Сан-Франциско.

"Это ваша собственность, так? Мы защищаем права собственности. Это сюрприз для меня", — сказал он, беседуя с Антоновым в Стенфордском университете.

Кроме того, Макфол признал, что Вашингтон обязан объяснить Москве причины захвата и блокировки российской дипсобственности.

"Я просто не юрист, поэтому я не знаю, что правильно и что неправильно. Я думаю, вы знаете, если мы конфискуем это имущество, тогда мы, по крайней мере, должны объяснить, почему", — заключил он.

Возобновление контактов

Макфол выразил мнение, что Россия и США должны возобновить контакты между законодательными органами.

Экс-дипломат пообещал, что порекомендует своим "друзьям в политике" сделать соответствующие шаги.

"Да, я считаю, что людям надо встречаться. Я поддерживаю любые контакты. Я поговорю со своими друзьями в политике", — ответил Макфол на вопрос РИА Новости, будет ли он призывать конгрессменов возобновить контакты с российскими парламентариями.

Также бывший посол США в России заявил, что призовет американских конгрессменов встретиться с Антоновым.

"Я не согласен с этим решением (отказом конгрессменов встретиться с Антоновым). И я буду призывать их (встретиться с послом). У меня много друзей в конгрессе США, включая лидеров демократов. Я думаю это важно — встречаться", — подытожил Макфол.

Перепалка с Пушковым

Ранее бывший посол в России Майкл Макфол и сенатор Алексей Пушков устроили перепалку в Twitter из-за российского закона о СМИ-иногентах. Американский дипломат раскритиковал позицию российских властей по этому вопросу, на что Пушков ответил, что Госдеп осудил инициативу российских властей, хотя в США аналогичный закон FARA действует уже 80 лет. Парламентарий также заявил, что такое поведение является "экстазом двойных стандартов".

Однако бывший посол не согласился с заявлением Пушкова. По его мнению, "эти два закона — вовсе не одно и то же".

Российский парламентарий не оставил без внимания этот комментарий Макфола.

"Макфол сообщил мне, что их закон и наш закон — не одно и то же. Конечно, в США все лучше. И бомбят они гуманнее, и ракеты у них человечнее", — ответил американскому дипломату российский сенатор.

Пушков также указал на разницу между российским и американским законами.

"Разница между нашим и их законом в части СМИ лишь в том, что ряд СМИ там уже признаны иноагентами, а у нас ни одного. Эту разницу мы устраним", — добавил парламентарий.

Он также подчеркнул, что в Штатах за нарушение закона FARA предусмотрено уголовное наказание сроком до пяти лет, в то время как в России вводится только штраф до пяти миллионов рублей за отказ зарегистрироваться иноагентом. "Госдепу помолчать бы", — заключил парламентарий.

Американский посол не стал продолжать перепалку, в том числе и из-за критики, которая обрушилась на него со стороны других пользователей микроблога.

Впоследствии бывший посол попытался объяснить, что виной всему — "российское вмешательство" в выборы в США, чем вызвал еще больше критики в свой адрес.