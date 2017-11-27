Зачем главная инфопушка США стреляет по своей стране

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Проблемы во взаимодействии президента США с журналистами уже стали фирменным знаком Дональда Трампа.

Едва закончился мини-скандал с журналом Time, который опроверг заявление американского лидера о том, что его кандидатура второй год подряд рассматривается на звание "Человека года", как случилась публичная перепалка Трампа с телеканалом CNN.

Президент США разместил очередной твит с критикой телекомпании, по его мнению, создающей неверный образ страны на международной арене и в целом "очень слабо представляющей нацию в мире". Разумеется, не обошлось и без очередного эпитета "фальшивые новости" (fake news) в адрес CNN.

Телеканал не остался в долгу и коллективно твитнул , что "это не работа CNN — представлять США в мире. Она — ваша. Наше дело — сообщать новости. #СначалаФакты".

Если оставить за кадром явную чувствительность американского президента к вниманию медиа к своей персоне и очевидное лицемерие CNN в позицинировании себя как чисто информационного ресурса, вся эта ситуация отражает куда более важную и системную американскую проблему.

Уже неоднократно подмечалось, что в XX веке в США была создана фантастически эффективная система продвижения и утверждения гегемонии страны на мировой арене.

Был создан механизм, в котором согласованно на международном уровне действовали государственные институты, структуры гражданского общества и СМИ. Причем последние два сектора во многом сохраняли свою формальную независимость от государства.

Даже если некоторые структуры имеют те или иные отношения с государством, имидж США как царства свободы и демократии сглаживает (вернее, сглаживал, поскольку этот феномен все больше остается в прошлом) любые неловкости и шероховатости. Наглядным примером в этой связи стала фраза сенатора Маккейна, который заявил, что финансируемые российским государством RT и Sputnik являются орудием кремлевской пропаганды, а спонсируемые американским государством "Голос Америки" и "Радио "Свобода" — СМИ честные и независимые, и их рядом ставить нельзя.

Но даже если оставить за кадром находящиеся на госфинансировании структуры, в США действительно оказался сформирован конгломерат общественно-политических и медийных институтов, напрямую никак не зависимых от американского государства, но, по существу, всей своей деятельностью последовательно продвигавших его интересы. Причем если двадцать лет назад мир еще носил розовые очки в отношении, например, общественно-гуманитарных структур Джорджа Сороса или того же CNN, то ныне иллюзии по большей части развеялись.

CNN за последние годы так часто ловили на подтасовках и прямой лжи (из самых громких стоит вспомнить "мальчика из Алеппо" и постановочный митинг в Лондоне), что говорить о независимости и непредвзятости канала продолжают либо крайне наивные, либо чрезвычайно лицемерные люди.

Телекомпания за десятилетия своего существования реально стала важнейшим и влиятельнейшим пропагандистским оружием сопровождения внешней политики США, включая даже откровенные авантюры. А то, что CNN является негосударственной, коммерческой телекомпанией, действительно добавляло весу его деятельности в глазах огромного количества людей.

Однако теперь Соединенным Штатам пришлось столкнуться с обратной стороной выстроенной системы.

Выяснилось, что в ситуации распада внутриэлитарного консенсуса слабые стороны системы обостряются и начинают не просто снижать свою эффективность, но и активно работать на усугубление ситуации.

CNN является одним из главных внешнеполитических рупоров США. "Бодание" Белого дома с либеральными СМИ внутри США является предметом интереса весьма узкого круга людей за пределами Штатов. CNN же, в отличие от какого-нибудь The New York Times, в своем противостоянии с Трампом "бьет по площадям", поскольку объектом антитрамповской редакционной политики телеканала является огромная иностранная аудитория.

Это не просто дискредитирует Трампа, а наносит удар непосредственно США, поскольку нарушает один из вечных принципов доминирования и гегемонии: не позволяй нижестоящим видеть твои слабости.

CNN же не только не сглаживает для иностранной аудитории нынешние внутриамериканские проблемы, но и, наоборот, подсвечивает их в интересах внутриэлитной борьбы. При этом, судя по процитированному твиту, телекомпания не чувствует своей ответственности как исполнителя важнейшей внешнеполитической функции США.

Впрочем, на фоне заявлений влиятельных американских военных о возможности неисполнения "незаконного приказа" президента Трампа о ядерном ударе, отказ CNN от исполнения своих медийно-внешнеполитических функций можно считать мелочью.