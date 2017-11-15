Приказ Трампа о ядерном ударе можно проигнорировать, заявил генерал

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Американские военные имеют право не исполнять "незаконный приказ" президента о ядерном ударе, заявил на слушаниях в комитете по международным отношениям сената бывший руководитель Стратегического командования ВС США Роберт Келер. Слова отставного генерала приводит The Guardian.

"Военные обязаны следовать законным приказам, но не обязаны исполнять незаконные", — сказал Келер. Он уточнил, что подобная ситуация возможна в том случае, если Стратегическое командование сочтет, что Белый дом принял преждевременное решение, не соответствующее характеру угрозы.

Келер, однако, высказался против ограничения полномочий президента в сфере национальной безопасности, поскольку подобный шаг, по его мнению, может негативно сказаться на обороноспособности страны.

Слушания в комитете по международным отношениям проходят на фоне обострения северокорейского кризиса и активного развития Пхеньяном ядерной программы. Некоторые сенаторы считают необходимым ограничить полномочия президента США, в частности, запретить ему единолично принимать решение о превентивном ядерном ударе. Как пояснил член Демократической партии Крис Мерфи, законодатели опасаются "импульсивности" и "непостоянства" главнокомандующего.