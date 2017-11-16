Симоньян ответила Маккейну на слова о неравенстве RT и западных СМИ

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя заявление Джона Маккейна о неравенстве RT и иностранных СМИ, вещающих на территории России, иронично напомнила американскому сенатору содержание повести-притчи Джорджа Оруэлла "Скотный двор".

Ранее американский сенатор Джон Маккейн, комментируя принятый Госдумой в третьем чтении закон о СМИ-иноагентах, заявил, что RT и такие телевизионные корпорации как "Голос Америки", "Радио Свобода", CNN или Би-би-си не равнозначны. По мнению сенатора, перечисленные им корпорации "разоблачают ложь и призывают правительства к ответственности", тогда как RT, напротив, "пытаются подорвать демократические режимы с целью продвигать программу Владимира Путина". Маккейн заявил, что США должны продолжать требовать зарегистрировать американский канал RT в качестве иноагента, а права на доступ к иностранным СМИ на территории РФ — поддерживать.

"Не читал Маккейн Оруэлла и не слышал про "все животные равны, но одни животные равнее, чем другие". А если читал, то ни фига не понял, конечно", — написала Симоньян в своем аккаунте в Twitter.

В знаменитой повести британского писателя сатирически показана эволюция общества, изначально пропагандирующего идеи всеобщего равенства, но затем перешедшего к диктатуре и тоталитаризму.

Симоньян ранее сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США по требованию минюста страны. RT America регистрируется по Закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France-24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в качестве иностранного агента.

В среду Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ иностранным агентом. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом, подчеркнули парламентарии.

Источник в Минюсте сообщил РИА Новости, что уведомления ведомства о возможности регистрации иноагентом были направлены "Голосу Америки", проектам "Idel.реалии", "Кавказ.Реалии" "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", "Фактограф" (относятся к "Радио Свобода"), совместному проекту "Радио Свобода" и "Голоса Америки" — "Настоящее время" а также "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода", а также татаро-башкирской службе "Радио Свободы".