Захарова предложила CNN сделать честный репортаж о мальчике из Алеппо

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Скандал вокруг постановочной фотографии сирийского мальчика Омрана Дакниша, которую разоблачил телеканал RT, набирает обороты. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила ведущей CNN Кристиан Аманпур приехать в Сирию, чтобы сделать честное интервью с ребенком.

"Один из самых страшных фейков"

Фотография раненого мальчика появилась в интернете в 2016 году, после чего ребенка назвали "символом страданий Алеппо". Позднее журналистка CNN Кристиан Аманпур показала снимок российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову со словами "это преступление против человечности".

О том, что фотография мальчика была постановочной, выяснил телеканал RT. Подробности журналистам рассказал отец самого Омрана.

По словам мужчины, "Белые каски" долго фотографировали его сына, прежде чем оказать помощь. Мухаммад Хейр Дакниш также рассказал, что тяжесть ранений мальчика сильно преувеличили, а само фото использовали в корыстных целях.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Отец Омрана Дакниша о том, как боевики сделали снимок его сына для пропаганды

В четверг главный редактор телеканала Маргарита Симоньян заявила, что RT удалось разоблачить один из самых страшных фейков о Сирии.

"В следующий раз возьмем с собой Кристиан Аманпур и всех желающих. Если только у них у всех хватит смелости поговорить с мальчиком Омраном и его семьей", — сказала Симоньян RT.

"Ждем CNN в Алеппо"

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг Омрана Дакниша была "полностью извращена вот этими якобы правозащитниками и якобы журналистами".

"Я хотела бы сказать, коль скоро Кристиан Аманпур начала эту историю — я имею ввиду в таком публичном пространстве, приехала в Москву, не поленилась распечатать на цветном принтере эту фотографию, показать ее Сергею Лаврову — может у нее хватит мужества, журналистской, профессиональной этики и просто человеческой совести ее и завершить? А именно поехать в Алеппо, поехать в Сирию, найти семью мальчика и сделать по-настоящему честное, не подставное, как они это умеют делать на CNN, а честное интервью с ним", — сказала дипломат во время брифинга.

"Кристиан Аманпур, мы вас ждем в Алеппо", — добавила Захарова.

По ее словам, в Москве еще год назад обращали внимание, что история с Омраном из Алеппо отнюдь не так проста, как может показаться на первый взгляд, и что "нужно подождать, прежде чем эксплуатировать детский образ в своих политических целях".

"Нас опять не слушали… Спустя год телеканал RT нашел семью этого мальчика и записал интервью с его отцом. Выяснилось, что мальчик был действительно ранен, но вся ситуация вокруг него была полностью извращена вот этими якобы журналистами и правозащитниками… Отец мальчика, бывший военнослужащий, отметил, что семья не находится в оппозиции режиму, как это пытались выдать западные журналисты", — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД отметила, что семья была вынуждена изменить внешность и имя мальчика, чтобы спрятать от боевиков.

"Несмотря на неоднократные предложения и всяческие заманивания деньгами — действительно предлагались крупные денежные вознаграждения от оппозиции — они отказались выступать с лжеобвинениями в адрес сирийских властей. Теперь семья получает постоянные угрозы расправы, сторонники радикальной оппозиции называют мальчика "неверным" и заслуживающим смерти", — пояснила дипломат.

Кто такие "Белые каски"

Организация "Белые каски" (The White Helmets) была создана для защиты мирных жителей Сирии, при этом активисты говорили о своей "политической нейтральности".

В последнее время в интернете все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно публиковались и записи, где видно, как те же "белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим" и диктуя, что те должны говорить.

Кроме того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

"Пиар" вокруг "Белых касок" даже позволил режиссеру Орландо фон Айнсидела получить в конце февраля "Оскар". Он снял фильм "Белые шлемы", который победил в категории "Лучший документальный короткометражный фильм".

Комментируя это, президент Сирии Башар Асад поздравил с "Оскаром" группировку "Джебхат ан-Нусра"*.

"Это невероятно, это еще одно подтверждение того, что премия "Оскар", Нобелевская премия — все они политизированы, вот как я на это смотрю", — заявил Асад в марте в интервью телеканалу "Феникс".

Репутация CNN

Американский телеканал CNN не раз выступал с обвинениями в адрес России. При этом журналисты всегда ссылаются на анонимные источники, а распространяемая информация зачастую не находит подтверждений.

Претензии к работе CNN возникали не только из-за сомнительных источников информации.

Так, во вторник посольство России в Великобритании опубликовало видео, на котором корреспонденты телеканала, предположительно, снимают в Лондоне постановочный митинг мусульман в знак протеста против терактов исламистов. До этого в Twitter появилась другая запись, на которой видно, как журналисты размещают перед камерой небольшую массовку для съемки репортажа.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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