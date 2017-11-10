Полька против гопака. Киев стремительно теряет западных союзников

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

В польских СМИ появилась информация о том, что Владимир Вятрович, один из идейных националистов на Украине (возглавляет Институт нацпамяти), стал невъездным в Польшу. Эта новость, мягко говоря, шокировала украинский политический бомонд.

Несколько красноречивых цитат:

Сергей Квит, бывший министр образования Украины: "Истеричное поведение относительно украинской политики исторической памяти со стороны представителей некоторых соседних держав свидетельствует об имперских рецидивах, которыми они не переболели в начале XXI века. Провозглашение нынешней польской властью Вятровича персоной нон-грата фактически является признанием его заслуг как гражданского деятеля".

Владимир Горбач, политолог: "Понимают ли наши польские друзья, что своей борьбой против "бандеризма" они лишь укрепляют культ Бандеры в современной Украине?"

Руслан Андрейко, депутат Киевского совета от партии "Свобода": "Думаю, история с запретом въезда Владимира на территорию Польши — это лишь страх популистской польской клики перед исторической правдой".

Николай Княжицкий, народный депутат Украины от партии "Народный фронт": "Наша цель — победить конъюнктурщину и недальновидность, а возможно, и провокацию, выдержанностью и открытостью к диалогу".

Можно привести еще много примеров. И это только цитаты публичных персон. Что говорить о "хайпе", который подняли многочисленные украинские блогеры и диванные эксперты в социальных сетях, которые не ограничиваются высказываниями о "вырытом топоре войны" и не скупятся на бранные слова в адрес поляков.

Все это происходит на фоне не меньшей истерики, поднятой вокруг слов вице-консула Польши о том, что Львов является польским городом, установки в Варшаве мемориальных табличек в память защитников волынских сел от бандитов из ОУН-УПА*, призыва президента Польши убрать из украинской политики людей с "антипольскими взглядами" и прочего.

Украинские общественные деятели, включая самого Вятровича, широко открывают глаза, обвиняя во всем соседа, и тут же, не сильно задумываясь о последствиях, продолжают распространять псевдоисторические небылицы о "подвигах бандеровцев", вырезавших польские села. Причем Институт национальной памяти под шефством Вятровича шагнул дальше, затронув еще один болезненный период в истории украинско-польских отношений. На днях там презентовали детскую настольную игру "Украинская революция 1917-1921 годов", в которой речь идет не только о борьбе петлюровцев против "коварных русских", представлявших Красную и Белую армии. Украинские дети теперь будут играть и в "Освобождение Львова от поляков" в 1918 году. Того самого Львова, который (здесь вице-консул Польши не соврал) в этот исторический период был по большей части польским городом.

Одновременно при полной поддержке местных властей во Львове прошло пышное празднование 99-летия вышеупомянутого "освобождения" — с полной реконструкцией истребления польских защитников города.

Подвиг польских студентов-"орлят", пытавшихся в неравной борьбе защитить от украинских наемников (так называемых сечевых стрельцов) родной город, — один из краеугольных камней в историко-идеологическом фундаменте современной Польши. Первые исторические схватки между Варшавой и Киевом начались еще в 1990-е — как раз по поводу львовских могил "орлят". Очевидно, ближе к 100-летию тех событий мы станем свидетелями еще не одного конфликта вокруг мемориального комплекса на Лычаковском кладбище. Более того, судя по действиям Вятровича, украинская сторона намерена искусственно нагнетать обстановку, не откладывая в долгий ящик. Можно представить, как детскую игру про "освобождение Львова" воспримут поляки.

При этом директор Института нацпамяти руководствуется известным украинским приемом — "А меня за шо?" Вятрович делает вид, будто не понимает, что, раскручивая псевдогероический нарратив вокруг "подвигов" бандеровцев и дивизии СС "Галичина", тем самым оскорбляет память тысяч убитых и замученных женщин, стариков и детей Галиции и Волыни, сознательно давит на самое больное место. К примеру, он с легкостью оскорбил павших поляков своим заявлением по поводу мемориальных табличек на варшавских могилах: "Среди погибших в борьбе с украинскими повстанцами на территории Польши больше всего было именно представителей коммунистической безопасности. То есть теперь в Польше на государственном уровне чествуются чекисты, в частности те, на руках которых кровь польских патриотов". Надо полагать, оскорбительное высказывание стало последней каплей по поводу решения Варшавы о запрете въезда Вятровичу.

Однако и после этого решения глава Института нацпамяти вместо того, чтобы умерить антипольскую риторику, стал подливать масла в огонь: "Очевидно, Польша будет копировать действия России, когда о запрете на въезд я узнал на границе. <…> В этой ситуации больше всего волнует синхронность действий России и Польши". Странная синхронность — с разрывом в годы. Ведь сам он рассказывает, что в России уже несколько лет является невъездным.

Скорее, Польша действует синхронно с Украиной , не жалея сил пополняющей список неугодных киевскому режиму граждан России, которым запрещено въезжать на территорию Незалежной. И если раньше персонами нон-грата на Украине объявляли, подкрепляя решение формальным поводом, то последний случай с запретом на въезд российскому журналисту, обозревателю РИА Новости Захару Виноградову, всегда соблюдавшему украинские законы, свидетельствует о том, что Киев в черные списки заносит людей просто за публикации, идущие вразрез с мнением украинских чиновников.

Но больше всего в "исторических спорах" между Киевом и Варшавой поражает святая уверенность украинцев в том, что им все должны. Только потому, что Украина якобы "воюет против России". "Тем временем украинцы, стиснув зубы, защищают свое и соседних стран будущее в войне с Россией" — так Вятрович отозвался на высказывание министра иностранных дел Польши Ващиковского. Таким образом глава Института нацпамяти, видимо, хочет оправдать исторические фальсификации относительно истории УПА*.

Тему продолжил пропагандист Виталий Портников, еще один идеолог постмайданной Украины: "Варшава не играет — и в силу своего окраинного положения в европейской политике просто не может играть — никакой реальной роли в урегулировании украинских кризисов. Зато Украина превратилась уже не в теоретический, а в самый что ни на есть настоящий буфер между Польшей и Россией, причем платит за сдерживание российского реваншизма жизнями своих граждан".

То есть Польша в европейской политике — это, по мнению Портникова, "окраина". Удивительно, что современные отцы украинского национализма пока не предлагают переименовать Польшу в "Украину" в связи с ее окраинным положением.

Также Портников предлагает, "не отказываясь от своих позиций, <…> разговаривать с нынешними польскими руководителями как с капризными маленькими детьми, безвозвратно застрявшими в прошлом и не ощущающими логики современного мира". Потому как это Киев нужен Варшаве, а не Варшава Киеву. По его мнению, украинские гастарбайтеры закрывают "демографическую дыру" Польши, поэтому поляки кругом должны Украине. Впрочем, учитывая последние экономические и демографические тенденции, о которых я недавно писал , это именно Портников и компания застряли в домайданном прошлом, весьма далеком от сегодняшних реалий.

Они никак не могут понять одного: выстраивать свою идеологию, историю, этнокультурную политику на разжигании вражды с соседями — путь в никуда. Только за последние месяцы Киев умудрился по разным поводам рассориться с Румынией, Венгрией, Словакией, Польшей (о России просто промолчим). Кто еще остался? Молдавия? По логике Вятровича, Портникова и им подобных, Кишинев тоже наверняка что-то должен Киеву. Дело за малым: придумать, что именно. Представляю их удивление, когда в один прекрасный момент они поймут, что у Украины союзников больше нет. Совсем.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.