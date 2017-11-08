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Как и за что меня выдворили с Украины

12:5708.11.2017
(обновлено: 13:14 08.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловКорреспондент МИА Россия Сегодня Захар ВиноградовКорреспондент МИА Россия Сегодня Захар Виноградов
© РИА Новости / Владимир Трефилов

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Поезд Москва — Одесса, проходящий через Киев, по-моему, единственный, в котором на Украинской железной дороге еще сохранился вагон-ресторан. На остальных маршрутах эту комфортную опцию сократили. А здесь, удобно расположившись, можно выпить чаю, съесть поджаристую отбивную с картошкой. После осеннего хлопотного дня, когда впереди целая ночь с бесконечными проверками документов и таможенными досмотрами, возможность отведать настоящей украинской кухни (здесь даже борщ варят) бывает очень кстати. Несколько поездных "одесских" бригад меня узнают, в вагоне-ресторане знают, что буду заказывать. Все потому, что ездить приходится часто. Вернее, приходилось. Теперь въезд на Украину мне закрыт по решению СБУ на пять лет.

Без причин и объяснений.

© РИА НовостиПаспорт Захара Виноградова с запретом на въезд в Украину сроком на пять лет
© РИА Новости
Паспорт Захара Виноградова с запретом на въезд в Украину сроком на пять лет

Инициатива СБУ под литерой Д

На Украине, где я родился, у меня родственники и могилы предков; в этой стране я несколько лет жил и работал и вообще бывал часто. И не только по личным делам, в основном по работе — в командировках от редакции. На этот раз все было как всегда. Разговоры о последних украинских и российских событиях со случайными попутчиками, неглубокий сон в купе. Российская таможня, пограничники, потом (в шесть утра) — украинская граница.

Поскольку я никогда и никаких украинских законов не нарушал, прохождение пограничного контроля для меня всегда был делом обыденным. Иногда спрашивали, куда и к кому еду, какова цель поездки и, после обстоятельных объяснений с моей стороны, спокойно пропускали.

Вывеска на здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Но не на этот раз, в день столетия Великой Октябрьской революции, то есть 7 ноября нынешнего года. Украинский пограничник, опустив край паспорта в специальный переносной терминал, почему-то мне его не вернул, а, извинившись, исчез вместе с моим документом. Еще через несколько минут молодой улыбчивый офицер предложил выйти с ним из вагона, чтобы ответить на несколько вопросов. Собираюсь, одеваюсь, выхожу.

Идем от поезда, перешагивая через пути, к одноэтажному домику пограничного отделения "Конотоп". Обычный холодный "присутственный коридор", главным украшением которого является узкая дверь туалета…

Слышу, как, прощально перестукивая колесами, уходит мой одесский поезд. Тут же обнаруживаю, что в коридоре у туалета я не один, рядом — насупленный молодой пограничник. На мои вопросы — что со мной будет, почему меня задержали, когда и как отпустят — не отвечает. Хмурится и молчит. Грубо ответил лишь на вопрос о своих фамилии и звании. "Они засекречены", — сказал мой охранник.

Впрочем, все остальные, охранявшие меня украинские пограничники, были вежливы и демонстративно приветливы. За те 12 часов, которые я провел в украинском Конотопе, они несколько раз менялись. В основном рядовые, молодые и в возрасте, разговорчивые и не очень, всех их объединяло одно — они старались избегать оценочных разговоров о нынешнем руководстве страны, но при этом демонстрировали образцы украинской пропаганды: про имперские амбиции России, про надвигающийся коллапс российского руководства, про "незаконное участие" России в избирательных кампаниях в США и Европе.

Правда, когда мы начинаем в разговоре более конкретно копаться в аргументах относительно участия США в жизни той же Европы, и прежде всего Украины, мои собеседники, насупившись, смолкают.

Участники акции протеста у здания Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Потому что участие США в жизни Украины — не пропагандистские домыслы, а вполне очевидный и, что называется, видный невооруженным глазом факт.

Через четыре часа после того, как меня без всякого объяснения причин сняли с поезда, появляется дежурный по пограничному отделению — лейтенант Дмитрий Алексеевич Лысенко, молодой парень с помятым после ночного дежурства лицом. Он избегает смотреть в глаза и скороговоркой поясняет, что с поезда меня сняли по инициативе Службы безопасности Украины, которая поставила мою фамилию под литерой Д. В связи с этим мне теперь запрещен в течение пяти лет въезд на Украину. И что погранслужба не знает причин решения СБУ, а выполняет то, что ей предписано по закону, — то есть снимает меня с поезда и выдворяет с Украины. Так называется эта процедура.

Что такое литера Д ("диверсант", "дурость власти" или "демагогия спецслужб"?), лейтенант Лысенко объяснить мне не смог.

© РИА НовостиРешение о запрете на въезд в Украину журналисту Захару Виноградову
© РИА Новости
Решение о запрете на въезд в Украину журналисту Захару Виноградову

Инвентарь под номером 2

Дело в том, что, являясь российским журналистом, я никогда не нарушал законов Украины. Даже таких фейковых, как запрет на въезд в Донбасс в непризнанные Украиной ДНР и ЛНР и в Крым. В Крыму я, конечно, бывал, но до госпереворота на Украине. В Донецке тоже — ездил туда в августе 2014 года, но пассажирским поездом, билет на который купил на вокзале в Киеве, тем же составом через трое суток вернулся обратно в Киев. Такая была тогда у Украины война с частью своей территории: был фронт, который разделил Вооруженные силы Украины и ополченцев, и при этом имелся пассажирский поезд, который ежедневно ходил через линию этого самого фронта из воюющего Киева в осажденный Донецк. Вот тогда мы и ездили на эту войну в пассажирском поезде. Так что и в этом случае никаких нарушений законов Украины с моей стороны не было. С тех пор, за три года с 2014-го, я несколько десятков раз беспрепятственно пересекал российско-украинскую границу.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПоезд, следующий по маршруту Донецк-Киев
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Поезд, следующий по маршруту Донецк-Киев

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лавров прокомментировал отказ во въезде на Украину обозревателю РИА Новости
Об этом же, то есть о том, что не было с моей стороны нарушений законодательства Украины, мы говорили чуть позже с заместителем начальника погранотделения — старшим лейтенантом Юрием Валерьевичем Муравой. Он пояснил, что его задача — провести опрос задержанного российского журналиста и составить об этом письменный отчет. Мурава задавал обычные вопросы (где, когда родился, кем и где работаю) и тут же поинтересовался, понимаю ли я, за что СБУ наградила меня литерой Д? Я не понимал. И при этом, когда старлей заносил в протокол мой ответ, я заметил, что он скрывает волнение: его руки едва заметно дрожали.

Итак, получается, что законов Украины я не нарушал, хотя украинскую власть, президента и правительство в своих публикациях критиковал неоднократно — за обнищание населения, за невыполнение Минских соглашений, за коррупцию, за политику, которую проводит власть не в интересах народа, а в интересах большого капитала, и прежде всего США. Но это не является нарушением украинских законов. Хотя наверняка неприятно власти.

Парламентские слушания в Совете Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Совфеде обсудят ответ на выдворение журналиста РИА Новости с Украины
Кстати, для проведения опроса мы переместились из коридора в другое помещение, которое чем-то напоминало ленинскую комнату, традиционную для советских воинских частей. И потом, приглядевшись, я понял, чем: портретом на стене, но не Владимира Ленина, а Тараса Шевченко.

Разглядывая портрет, с удивлением обнаружил, что он зарегистрирован в описи имущества под инвентарным номером 2. Такая вот нынче у украинской власти патриотическая идеология. Первого номера обнаружить не удалось.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУкраинский пограничник
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Украинский пограничник

Исчезнувшая история

На протяжении 11 часов, которые я провел в погранотделении "Конотоп", мы, конечно, много говорили о бедах Украины, о ее огромном потенциале. Все эти разговоры шли на фоне последних украинских новостей — известные и не очень украинские политики комментировали с телеэкрана события в парламенте и вокруг него. С каждым из них мы не раз беседовали в предыдущее десятилетие и в официальной, и в неофициальной обстановке. И сейчас замечаю, как они резко постарели за эти три послемайданных года, устали и от себя, и от страны, и от президента, что хорошо видно по выражению их глаз и "вялотекущей" эмоциональности.

Журналисты перед началом пресс-конференции. Архивное фото
© Fotolia / wellphoto
Случаи притеснения журналистов на Украине в 2014-2017 годах
А еще поразительный факт, как бы подчеркивающий то, во что превратила страну нынешняя украинская власть: намеренно укороченная история погранвойск Украины, изображенная в картинках на одном из стендов погранотделения. Почему-то она, эта история, заканчивается 2001 годом. А потом вдруг возродилась в конце 2014-го.

Как получается, что из истории погранвойск исчезли 13 лет? Почему?

Спрашиваю об этом у своих охранников: что произошло? Куда делись остальные годы? Они молча отводят глаза.

И тогда по их молчанию я понимаю, что произошло. С 2001 по 2014 год погранвойска Украины возглавлял Николай Литвин, родной брат бывшего спикера парламента Украины Владимира Литвина. К тогдашнему, домайданному, командующему погранвойск Украины у нынешней власти были претензии: не проявил достаточного рвения, как, видимо, считает нынешняя власть, в задержании бывшего президента Украины Виктора Януковича и его кабинета министров. Они покинули Украину. А власть вычеркнула Литвина из списков и истории. А заодно и часть истории погранвойск.

Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© AP Photo / Osamu Honda
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Попытка переписать историю страны, построить народ под потребности сегодняшней власти — одна из главных задач нынешней украинской власти. Вот и рихтуют историю. Кстати, в этом и ключ к разгадке причин, по которым меня не пустили в этот раз на Украину. Во всяком случае, я теперь, "после Конотопа", так думаю.

Примерно две недели назад я был в Житомире на процессе над украинским журналистом Василием Муравицким. По следам того заседания вышел репортаж, в котором было сказано, что он — жертва режима и политический узник, которого власть хочет упечь в тюрьму за так называемый сепаратизм и работу на иностранное СМИ — "Россию сегодня". Это не понравилось СБУ и администрации президента Украины, сделавших все, чтобы Муравицкий попал в тюрьму. И теперь вот меня не пускают на Украину.

Журналист Василий Муравицкий в Королёвском районном суде в Житомире. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Месть "янтарной мафии": за что на Украине судят врагов Порошенко

К концу дня, уже в надвигающихся сумерках, украинские пограничники отконвоировали меня на проходящий через Конотоп молдавский поезд Кишинев — Москва. А в поезде проводники рассказали, что этим маршрутом в Россию украинская погранслужба привычно отправляет и российских журналистов, и звезд российской эстрады, и простых граждан, то есть всех тех, кто чем-то провинился перед Украиной.

Нет, все же не перед Украиной, а украинской властью. Потому что это точно не одно и то же.

© РИА НовостиПоезд Москва - Кишенев на перроне Киевского вокзала
© РИА Новости
Поезд Москва - Кишенев на перроне Киевского вокзала
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