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Гнев "польских сантехников". Почему Варшава больше не любит Киев

15:2503.11.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМеждународный пограничный пункт пропуска Корчевая-КраковецМеждународный пограничный пункт пропуска Корчевая-Краковец
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Украинско-польские отношения — в затяжном кризисе. Участившийся обмен резкими заявлениями чиновников, "война памятников", споры на исторические темы: все это переросло в ощутимые практические результаты материального свойства. По заявлению министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, Варшава собирается запретить въезд в страну украинским гражданам, "занимающим антипольскую позицию". А украинские организации, годами кормившиеся за счет польских грантов, рискуют остаться без денег.

Украинцы на голодном пайке

Журнал New Eastern Europe недавно сообщил о целом перечне украинских организаций, лишившихся подпитки из польского бюджета. Так, впервые с момента своего создания в 1989 году не получило денег Объединение украинцев в Польше. Якобы за то, что отметило 70-летие операции "Висла" (насильственное выселение украинцев из Восточной Польши).

Граждане Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
© РИА Новости / Стрингер
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Те же проблемы испытывает основной интернет-ресурс польских украинцев Prostir.pl. В 2013 году он был создан на деньги Министерства внутренних дел Польши и ежегодно получал из польского бюджета 50 тысяч злотых. Однако в декабре 2016 года редакторский коллектив сайта узнал, что Варшава не выделит ему ни гроша. Вплоть до марта этого года сайт выпускался на волонтерских основах, а затем путем апелляции выпросил у поляков помощь в урезанном размере — около 30 тысяч злотых.

На резкое сокращение грантов пожаловались и в фонде "Наш выбор", который с 2004 года занимается трудоустройством и консультированием украинцев в Польше.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкАвтобус Харьков &mdash; Киев &mdash; Варшава на Западном автовокзале польской столицы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Автобус Харьков — Киев — Варшава на Западном автовокзале польской столицы

"Растет число голосов, призывающих Польшу прекратить помогать Украине, поскольку та не только не ценит помощь, но открыто плюет в лицо соседа своей политикой в отношении истории", — пишет в New Eastern Europe Александра Иванюк, украинская аспирантка Университета Марии Кюри-Склодовской.

Социологические исследования свидетельствуют о значительном ухудшении отношения поляков к украинцам за последние годы. Как результат, резко увеличивается число нападений на украинцев в Польше.

Однако списывать все эти проблемы исключительно на войну за "историческую память" было бы явным упрощением. Украина и Польша в ближайшие годы обречены на ухудшение связей вне зависимости от политических раскладов.

"Польские сантехники" возвращаются домой

Не секрет, что в 1990-е годы Польша, как и другие страны бывшего социалистического лагеря Восточной Европы, переживала страшный экономический спад, повлекший массовый отток рабочей силы на Запад. Термин "польский сантехник" стал одним из символов того периода. Для дряхлеющей Старой Европы дешевая рабочая сила с Востока казалась спасением. Однако это привело к острой нехватке рабочих рук в самой Польше.

Международный пункт пропуска через украинско-польскую границу Угринов-Долгобичув
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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В "нулевые" годы все острее ощущалась необходимость в заполнении образовавшихся демографических пустот украинской рабочей силой, еще более дешевой. Варшава особо и не скрывала, что нуждается в Украине как источнике кадров для замены "польских сантехников", уехавших на Запад.

Западные же политики и СМИ до сих пор радостно пишут об этой "взаимовыручке": мол, дешевые поляки положительно влияют на рост западноевропейской экономики, а совсем уж дешевые украинцы — на рост польской экономики. Депопуляция Украины, которой некем заменить своих "сантехников", подавшихся в Польшу, Европу совершенно не волнует.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу

Однако в течение последних лет начала наблюдаться иная тенденция: поляки постепенно возвращаются домой. Немалую роль в развитии этого процесса сыграл Брекзит. Да, в Британии зарплаты пока еще больше, но фунт подсел, неопределенность правового статуса и бытовая неустроенность усилились — вот "польские сантехники" и потянулись по домам. Британская The Sun сравнила недавно пустые улицы Лодзи 2013 года с запруженными улицами нынешнего года. По прогнозам польского правительства, из 900 тысяч поляков, проживающих в Британии, из-за Брекзита в ближайшее время домой могут вернуться до 200 тысяч.

Польская полиция. Архивное фото
© Fotolia / Radoslaw Maciejewski
Польские полицейские сутки издевались над украинкой
И вот тут-то начинаются проблемы. Возвращающиеся домой поляки неожиданно для себя сталкиваются с тем, что их рабочие места заняты многочисленными украинцами, которые, соглашаясь работать за гроши, резко сбивают зарплаты местного населения. То, что еще вчера представлялось как "волшебная палочка" для экономики, теперь становится серьезнейшей проблемой. Отсюда и неизбежный рост конфликтов на бытовом уровне, и рост антиукраинских настроений. А неуклюжие попытки Киева героизировать бандеровцев лишь добавляют горючего в огонь противоречий.

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