Варшава запретит въезд в страну лицам, поддерживающим антипольскую позицию

ВАРШАВА, 2 ноя — РИА Новости. Власти Польши намерены запретить въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, заявил глава МИД республики Витольд Ващиковский, комментируя состояние польско-украинских отношений.

Как заявил министр в эфире Польского телевидения, у Варшавы и Киева "разные концепции примирения". "Мы осознаем, как важна для нас Украина по геополитическим соображениям… Но украинцы, зная об этом значении своего государства для нашей безопасности, считают, что в таком случае вопросы, которые нас разделяют, в особенности исторические, должны отойти на второй, третий план", — пояснил он.

"В настоящее время мы запускаем процедуры, которые не позволят людям, занимающим крайние антипольские позиции, приехать в Польшу. Люди, которые демонстративно надевают мундиры "СС Галичина", в Польшу не въедут", — сообщил Ващиковский.

По его словам, речь также идет о тех, кто на административном уровне не позволяет, к примеру, восстанавливать польские места памяти. "Те лица, которые демонстрируют и используют административные инструменты против Польши, также столкнутся с последствиями", — подчеркнул министр.

Глава польского МИД также заявил, что в настоящее время он "подумает, рекомендовать ли польскому президенту совершать визит на Украину в настоящее время". "Если это произойдет, это будет чисто рабочий визит,… не политический", — заключил он.

Ранее на Украине произошло несколько актов вандализма антипольской направленности. Один инцидент случился во Львовской области, где был взорван памятник полякам, убитым эсэсовцами дивизии "Галичина" (формирование из украинцев, воевавшее на стороне нацистской Германии) в 1944 году. Еще один акт вандализма был зафиксирован на польском кладбище на территории национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в Киевской области. Неизвестные нарисовали краской символику дивизии СС "Галичина" на мемориале на польском кладбище. МИД Польши отреагировал на эти два случая нотами протеста, МИД Украины также осудил действия вандалов.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА*) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

*Террористическая организация, запрещенная в России.