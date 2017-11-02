Варшава запретит въезд в страну лицам, поддерживающим антипольскую позицию

ВАРШАВА, 2 ноя — РИА Новости. Власти Польши намерены запретить въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, заявил глава МИД республики Витольд Ващиковский, комментируя состояние польско-украинских отношений.
"В настоящее время мы запускаем процедуры, которые не позволят людям, занимающим крайние антипольские позиции, приехать в Польшу. Люди, которые демонстративно надевают мундиры "СС Галичина", в Польшу не въедут", — сообщил Ващиковский.
По его словам, речь также идет о тех, кто на административном уровне не позволяет, к примеру, восстанавливать польские места памяти. "Те лица, которые демонстрируют и используют административные инструменты против Польши, также столкнутся с последствиями", — подчеркнул министр.
Глава польского МИД также заявил, что в настоящее время он "подумает, рекомендовать ли польскому президенту совершать визит на Украину в настоящее время". "Если это произойдет, это будет чисто рабочий визит,… не политический", — заключил он.
Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА*) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.
Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
*Террористическая организация, запрещенная в России.