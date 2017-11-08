Вице-консул Польши назвал Львов польским городом

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Вице-консул Польши Марек Запур назвал Львов "польским городом" и заявил, что украинского государства в 1919-1920 годах не существовало, сообщил заведующий отделом Ровенского краеведческого музея Игорь Марчук на своей странице в Facebook.

По его словам, в городе Ровно прошел круглый стол на тему "Волынский эксперимент Генрика Юзевского: дорога к польско-украинскому примирению в межвоенный период", в котором приняли участие Запур и профессор Николай Кучепа, они представляли переизданные на украинском языке дневники Юзевского (польского политика, главы министерства внутренних дел Польши (1929-1930 годы), соратника Симона Петлюры).

"Украинские ученые на круглом столе четко заявили, что мероприятие является провокационным и не стоит отмечать дни рождения польского оккупационного чиновника Генрика Юзевского, поскольку Польша захватила часть территории УНР (Украинской народной республики — ред.) в 1919-1920 годах. На самом деле "Волынский эксперимент" был направлен на утверждение польской власти и полонизации и ассимиляции местных украинцев. В ответ вице-консул встал и заявил, что украинского государства в то время не существовало, Львов — это польский город и в современности можно утверждать, что Украина подобным путем оккупировала Крым и Донбасс", — написал Марчук.

Город Львов находился в составе Польши с 1919 по 1939 годы. После присоединения западной Украины к СССР город был передан Украинской Советской Социалистической Республике. С 1991 года Львов входит в состав независимой Украины.