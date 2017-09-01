Кто остановит Наталью Поклонскую и противников фильма Учителя "Матильда"

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Когда аргументы в дискуссии закончились, в ход пошли коктейли Молотова. Хотя вряд ли те, кто закидал бутылками с зажигательной смесью офис студии "Рок" Алексея Учителя, вообще умеют дискутировать. Если бы умели — на такое бы не пошли.

Бутылки с "коктейлями" прилетели Алексею Учителю ранним утром, в его день рождения. Тридцать первого августа режиссеру исполнилось 66 лет. Главной героине его нового фильма — Матильде Кшесинской — в этот день исполнилось бы 145 лет.

Балерина-фаворитка цесаревича Николая, а позже — супруга великого князя Андрея Романова, княгиня Романовская-Красинская, родилась 31 августа 1872 года под Петербургом, а умерла в Париже, не дожив до 100 лет лишь несколько месяцев.

Ее долгая и яркая жизнь не раз становилась основой для литературных произведений ("Нечистая сила. Политический роман", В. Пикуль; "Коронация", Б. Акунин; "Мадам Семнадцать. Матильда Кшесинская и Николай Романов", Г. Седов; и другие), а также художественных и документальных фильмов ("Матильда Кшесинская. Фантазии на тему", 1993 год; "Звезда империи", 2007 год; и прочие).

Но только с фильмом Алексея Учителя вдруг что-то пошло не так. Еще год назад по фото и видео со съемочных площадок его фильма "Матильда" было понятно, что картина не пройдет незамеченной: известный сюжет, яркая любовная история, драмы, интриги, тайны царского двора.

Масштабные, грандиозные, можно сказать, массовые сцены, при этом съемки проходили в Мариинском театре, в Екатерининском, Юсуповском, Александровском и Елагиноостровском дворцах, специально для "Матильды" были построены декорации Успенского собора, на создание нескольких тысяч костюмов, как сообщалось, было потрачено около 17 тонн ткани.

Были воссозданы интерьеры вагонов Императорского железнодорожного состава и Дворца на Речном понтоне. Музыку к кинофильму записал расширенный состав Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, съемки фильма часто освещались в прессе, премьера анонсировалась задолго.

Ну то есть ничего не предрекало такого дикого скандала, вплоть уже до возбуждения уголовного дела против "метателей коктейлей".

Также стало известно, что ранее режиссер уже получал угрозы от активистов организации "Христианское государство — Святая Русь", которая требовала от кинотеатров отказаться от проката фильма "Матильда".

Реакция на нападение на студию Алексея Учителя

После нападения на студию "Рок" режиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге было заведено уголовное дело по статье "Хулиганство". Сам режиссер обратился к руководству МВД и ФСБ с просьбой обеспечить безопасность в кинотеатрах во время премьеры "Матильды" (выход фильма планируется на 25 октября).

"Нападение на студию Алексея Учителя в Санкт-Петербурге является попыткой скомпрометировать дискуссию в связи с выходом фильма "Матильда", — заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В ночь со среды на четверг, напомним, злоумышленники бросили в окна студии бутылки с зажигательной смесью, возникло возгорание.

"Убежден, что подлинно верующие люди не могут иметь отношения к подобному деянию. С нашей стороны звучали неоднократные призывы к соблюдению законности и приличий в рамках выражения несогласия с выходом фильма, и те люди, которые относят себя к Русской православной церкви, не могли их не услышать", — сказал Кипшидзе.

По его мнению, те, "кто совершил это провокационное нападение, совершенно сознательно маргинализируют диалог между верующими и культурным сообществом".

А Франц Клинцевич, первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне, заявил НСН: "Если приняли решение демонстрировать "Матильду", нужно, чтобы во время сеансов поблизости присутствовал сотрудник правоохранительных органов, и это было бы заметно. Такое решение станет сдерживающим фактором для особенно агрессивно настроенных граждан".

Преследование "Матильды"

Преследование "Матильды" начала осенью прошлого года депутат Госдумы Наталья Поклонская.

С тех пор создатели фильма не раз предлагали ей посмотреть саму картину, ознакомиться с рабочими съемками или сценарием. Но нет: она лишь настаивала, чтобы фильм показали экспертам.

В результате развернулась широкая общественная дискуссия, представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Режиссер в очередной раз напоминал, что эксперты не выявили в ленте экстремизма или оскорбления чувств верующих, но депутат все не останавливалась — новые обращения в прокуратуру, к общественности, иски, заявления.

То, что в основе фильма "Матильда" оказалась любовная связь цесаревича Николая с известной балериной, преподносилось Натальей Поклонской как провокация религиозной розни, искажение образа царя, которого после его смерти канонизировала РПЦ.

"Я уже на протяжении года направляю депутатские запросы на имя генерального прокурора, на имя министра внутренних дел, в Следственный комитет Российской Федерации по поводу того, что фильм, который создан с нарушением закона и оскорбляет чувства верующих, может провоцировать любые проявления экстремизма, радикальных настроений", — рассказала Поклонская в эфире "Ъ FM"

То есть фильм, который еще никто не видел, уже провоцирует, если следовать логике Поклонской, проявления экстремизма, а радикальные настроения у хулиганов возникают, потому что фильм плохой. И да, они его не видели, но заранее недовольны — настолько, что готовы пойти под уголовную статью.

Это же понятная такая реакция: не понравилось, что в фильме у молодого и холостого цесаревича Николая был (о ужас!) роман с балериной — значит, надо сначала идти громить студию и кинотеатры, а потом — в тюрьму. За царя.

Кто остановит противников "Матильды"

Пока Наталья Поклонская, видимо, не собирается останавливаться — до начала показа еще почти два месяца. Между тем, напомню, фильм "Матильда" в августе получил прокатное удостоверение.

"Мы посмотрели фильм и составили заключение о его соответствии законодательству, — заявил глава департамента кинематографии ведомства Вячеслав Тельнов. — В законодательстве указан конкретный перечень того, что запрещено к публичной демонстрации в России, ничего из этого перечня в содержании картины не обнаружено".

Чиновник напомнил, что, по Конституции России, цензура в стране запрещена, то есть ни один орган госвласти не может запретить показ художественного произведения по политическим, идеологическим или иным мотивам.

"Прежде чем подписать прокатное удостоверение, я посмотрел фильм "Матильда" и составил о нем собственное мнение. Это хороший, сильный фильм. Это фильм о любви. О достоинстве женщины и об ответственности мужчины", — рассказал первый замминистра культуры Владимир Аристархов. По его словам, фильм не имеет никакого отношения к трагическим событиям 1918 года, в связи с которыми Николай II был признан священномучеником.

По мнению Аристархова, абсолютно абсурдны требования отказаться от осмысления связанных с его жизнью событий.

"Печально, что страшная смерть государя императора стала поводом для политического пиара отдельных лиц. Уверен, что после просмотра многие из тех, кто критикует "Матильду", не видя ее, изменят свое мнение. А также смогут дать оценку той клевете на фильм, которой, к сожалению, поверили многие уважаемые люди", — подчеркнул первый замминистра культуры.

Сам режиссер Алексей Учитель неоднократно высказывал возмущение в связи с попытками Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Он даже обращался в комиссию по этике Госдумы с просьбой проверить действия депутата. Происходящее вокруг фильма "Матильда" Алексей Учитель называл "полным безобразием".

Общественная дискуссия заканчивается там, где начинаются противоправные действия. Видимо, после нападения на студию "Рок" пора начать уже защищать известного, заслуженного режиссера, народного артиста России Алексей Учителя, а не добрую память о молодых годах последнего русского императора.

Причем защищать уже от реальной опасности, от реальных хулиганов и бандитов, а не только от оголтелой клеветы и мракобесия.