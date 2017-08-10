Эксперты Минкультуры не нашли в "Матильде" ничего запрещенного к показу

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Минкультуры РФ посмотрели фильм "Матильда" и составили заключение о его соответствии законодательству, ничего из того, что запрещено к публичной демонстрации в России, в содержании картины не обнаружено, сообщил журналистам в четверг глава департамента кинематографии ведомства Вячеслав Тельнов.

"Мы посмотрели фильм и составили заключение о его соответствии законодательству… Напомню, в законодательстве указан конкретный перечень того, что запрещено к публичной демонстрации в России, ничего из этого перечня в содержании картины не обнаружено", — отметил чиновник.

По его словам, в Конституции РФ четко указанно, что цензура в стране запрещена, то есть ни один орган госвласти не может запретить показ художественного произведения по политическим, идеологическим или иным мотивам.

Ранее Тельнов сообщил, что ведомство выдало прокатное удостоверение картине с рейтингом 16+.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.