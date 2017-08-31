В Петербурге после нападения на студию Учителя возбудили уголовное дело

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Уголовное дело по статье "хулиганство" возбудили после нападения на студию режиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Тридцать первого августа 2017 года около 03.30 в полицию поступило сообщение от собственника помещений, располагающихся в доме 12 на набережной Крюкова канала, о том, что неизвестные, разбив несколько стеклянных предметов, нанесли вред фасаду здания и скрылись. Полицейские провели проверку на месте происшествия, в результате которой… по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "хулиганство", — приводятся на сайте ведомства слова Волк.
Сейчас полицейские ищут причастных к инциденту.