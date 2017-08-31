Депутат ГД призвал найти поджигателей студии режиссера Алексея Учителя

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко (ЕР) назвал попытку поджога офиса режиссера фильма "Матильда" "чистой воды экстремизмом" и призвал правоохранительные органы найти виновных. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, подобные радикальные действия преступны и являются "красной чертой", за которую никому не позволено заходить. "Я призываю правоохранительные органы самым тщательным образом расследовать и найти виновных как в поджоге студии в Питере, так и тех, кто выступает с угрозами в адрес общественных деятелей и журналистов. Найти и предать суду", — написал Ревенко.

В четверг в Санкт-Петербурге неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание, в котором располагается офис студии "Рок" режиссера Алексея Учителя.

Ранее режиссер получал угрозы от активистов организации "Христианское государство — Святая Русь", которая требовала от кинотеатров отказаться от проката фильма "Матильда". В Кремле их назвали "анонимными экстремистами".

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Так, представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину.

Сам Учитель не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.