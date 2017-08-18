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Полярный день "Северодвинска": ракетный удар через два моря

17:1818.08.2017
04950
© Фото : Минобороны РФПуск Калибра из Баренцева моря по полигону в Архангельской областиПуск Калибра из Баренцева моря по полигону в Архангельской области
© Фото : Минобороны РФ

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота "Северодвинск" сегодня успешно выполнила стрельбу крылатой ракетой "Калибр" из подводного положения.

Кадры пуска Калибра из Баренцева моря по полигону в Архангельской области
© Минобороны РФ
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На одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море произведен пуск ракеты по полигону Чижа в Архангельской области, на расстояние около 600 километров. Стрельба выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полетных и технических параметров. При этом экипаж атомной подводной лодки "Северодвинск" проявил высокий профессионализм.

Отработка подобных задач — воплощение на практике Основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года, утвержденных в июле указом президента России Владимира Путина.

Отныне Россия намерена в равной степени противостоять экспансивным (агрессивным) устремлениям Запада на суше и море. Вышеупомянутый документ трактует стремление США контролировать международные воды как угрозу национальной безопасности России.

© Фото : Минобороны РФАтомная подводная лодка (АПЛ) "Северодвинск" в Баренцевом море
© Фото : Минобороны РФ
Атомная подводная лодка (АПЛ) "Северодвинск" в Баренцевом море

Невзирая на количественное превосходство ВМС США, Москва призывает Вашингтон к военно-морскому паритету (равенству) и каждым ракетным пуском подтверждает жесткую необходимость считаться с ее интересами.

Подводная лодка проекта Ясень-М
© Фото : СЕВМАШ
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Россия готова увеличивать военное присутствие в Мировом океане и долю импорта военно-морского оружия. И ракетный комплекс "Калибр" — во всех отношениях прекрасный выбор, не нарушающий Договора РСМД.

Многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения "Северодвинск" и ракетный комплекс "Калибр" морского базирования — это высокие технологии, обладание которыми делает честь любой развитой стране мира и значительно укрепляет государственный суверенитет.

Боевое применение

Крылатая ракета "Северодвинска" прошла к цели сложнейшим маршрутом — над Баренцевым и Белым морями. И, судя по карте, над горами Кольского полуострова (высший пилотаж автономной системы навигации).

Российский корабль Петр Великий
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
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Линейка крылатых ракет "Калибр" — высокоточное оружие корабельного, берегового и воздушного базирования, предназначенное для поражения в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью стационарных наземных и морских целей — пунктов управления, складов вооружений и топлива, аэродромных, портовых сооружений. Характеристики экспортной модификации "Калибра" открыты. Боеголовки разных типов применяются по схемам: "вода — земля", "воздух — земля", "земля — земля".

С первого дня массированного применения на расстоянии в тысячи километров крылатые ракеты морского базирования "Калибр" пересекали по сложным маршрутам территорию нескольких стран и точно поражали цели, оставаясь невидимыми для систем ПВО и разведки НАТО. И представитель Госдепартамента поспешно заявил: США не хотели бы, чтобы Россия перенесла на Ирак эту модель.

Разумеется, американцев испугала не потеря монопольного статуса высокотехнологичной "исключительности". Болезненную реакцию Госдепа вызвали прежде всего боевые возможности "Калибра" в стратегии "распределенного летального удара", обеспечивающие рассредоточение вооружения, систем наведения и управления (то есть высокую живучесть). Согласно концепции Multi-Domain Battle о ведении боевых действий в различных сферах, армия США сегодня неспособна сдержать или победить современного и равного по силе противника (так считают в Пентагоне).

© Фото : Минобороны РФПуск "Калибра" из Баренцева моря по полигону в Архангельской области
© Фото : Минобороны РФ
Пуск "Калибра" из Баренцева моря по полигону в Архангельской области
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш
© РИА Новости . Сайт Dover-Marina.com
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Во многом благодаря "Калибру" морского базирования потенциальный противник России уязвим в любой среде боевого применения. Комплекс включает противокорабельные модификации ракет 3М-54/3М-54-1 и крылатые ракеты большой дальности 3М-14 (масса боевой части — соответственно 200 и 400 килограмм) с максимальной скоростью полета до 700 м/с на расстоянии свыше 2000 километров. Надводные корабли, субмарины и самолеты могут находиться в нейтральных водах и международном воздушном пространстве, что увеличивает радиус боевого применения.

Особенности навигации

Основная идея крылатой ракеты (КР) — запуск вне пределов досягаемости ПВО противника (чтобы застать его врасплох и не подвергать носитель опасности ответного удара). При этом главная техническая проблема — способность КР пролететь тысячи километров по намеченному маршруту и с любого направления точно поразить цель.

АПЛ проекта 885 Ясень
© Фото : пресс-служба Северного флота РФ/Олег Кулешов
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На заре эры крылатых ракет, в середине XX века, автопилот на базе гироскопа выдерживал курс, анемометр — расстояние до цели (с точностью около мили). В дальнейшем для компенсации инерциальных ошибок начали использовать системы цифровой навигации (загружали в память рельеф местности) и астронавигации. Сегодня все намного сложнее, потому что непрямой маршрут КР проходит, как правило, и над уникальным рельефом местности, и над относительно плоской водной поверхностью, где навигационной системе не за что "зацепиться".

© Фото : Министерство обороны РФПерейти в фотобанкУдар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам ИГ
© Фото : Министерство обороны РФ
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Удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам ИГ

Интеграция в американские КР приемников GPS (1980-е годы) позволила постоянно исправлять инерциальные ошибки полета, независимо от рельефа местности и погодных условий, над водой и над землей. Однако преимущества GPS практически перечеркнула слабая помехозащищенность приемников. Современные американские КР для навигации используют пакетную систему, включая GPS и инерциальную (на кольцевых лазерных гироскопах), а также "умные антенны".

Корабли Военно-морских сил России во время парада честь Дня Военно-Морского Флота России в Кронштадте. 30 июля 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Controlled Reception Pattern Antenna узко "видит" лишь спутник, "слепа" в других направлениях и не реагирует на электромагнитные помехи.

На завершающем отрезке полета американские КР используют также тепловизионные камеры для автоматического распознавания образов неподвижных и подвижных целей. Дальнейшее развитие навигации крылатых ракет направлено к расширению спектра датчиков, повышению автономности и надежности систем.

Российская крылатая ракета 3М-14Э комплекса "Калибр" использует новейшие навигационные системы и алгоритмы. КР оснащена комбинированной, автономной системой наведения. Управление построено на базе инерциальной навигационной системы, в составе которой — радиовысотомер и приемник сигналов спутниковой навигации (ГЛОНАСС или GPS). Радиовысотомер обеспечивает полет в режиме огибания рельефа за счет точного выдерживания высоты полета: над морем — не более 20 метров, над сушей — от 50 до 150 метров (при подходе к цели — снижение до 20 метров). Коррекция траектории полета на маршевом участке осуществляется по данным подсистемы спутниковой навигации и подсистемы коррекции по рельефу местности.

Корабельный комплекс противовоздушной обороны Панцирь-МЕ
© РИА Новости / Александр Хроленко
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Навигация производится по сложной траектории, ракета имеет возможность обходить зоны ПВО/ПРО или сложный рельеф за счет смены курса (полетное задание может содержать до 15 опорных точек). На завершающем участке маршрута отделяется третья, боевая ступень, которая преодолевает ПВО противника на сверхзвуковой скорости. Активная головка самонаведения захватывает цель.

Это ли не произведение искусства, не поэзия и не симфония могучей России? Между тем насыщенный полярный день "Северодвинска" еще не завершен, впереди — новые ракетные пуски.

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