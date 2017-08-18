Минобороны показало пуск "Калибра" с АПЛ "Северодвинск" в Баренцевом море

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видеозапись успешного пуска крылатой ракеты морского базирования "Калибр" с атомной подводной лодки "Северодвинск" в Баренцевом море.

Пуск был произведен по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние до мишени составило около 600 километров.