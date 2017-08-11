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Нам повезло жить в самый ответственный момент мировой истории

13:2011.08.2017
(обновлено: 13:37 11.08.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВид на Московский КремльВид на Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Владимир Лепехин, для РИА Новости

Мировая пресса не на шутку возбудилась после появления в сети фотографий Владимира Путина с отдыха в Южной Сибири, посчитав, что демонстрация президентом своей физической формы есть не что иное, как вход в избирательную кампанию. Особенно возбудилась российская прозападная оппозиция. В частности, один известный оппозиционер и бывший олигарх в минувшую среду в эфире известной либеральной радиостанции так прямо и заявил про "ловлю щук на публике": "человек начал избирательную кампанию так, как он её представляет".

Ну не верит наша оппозиция словам президента России, сказанным им пару недель назад во время встречи с воспитанниками детского центра "Сириус" в Сочи о том, что он еще не решил, будет ли участвовать в президентских выборах в 2018 году. А не верит она потому, что судит по себе.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время "Недетского разговора с Владимиром Путиным" в образовательном центре "Сириус" в Сочи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время "Недетского разговора с Владимиром Путиным" в образовательном центре "Сириус" в Сочи

Не надо примитивизировать задачи, стоящие перед Россией

По факту кампанию по выборам президента начал не Владимир Путин — у него действительно еще вагон времени для того, чтобы продемонстрировать стране не только физическую форму, но и свои соображения по поводу того, чем должен заниматься глава государства в следующие шесть лет. Предвыборные кампании начали основные критики президента — Навальный, Стрелков, Ходорковский, только что вышедший на свободу Сергей Удальцов. И этот факт наверняка радует тех, кто относится к любым выборам как к шоу. Привычные кандидаты (Зюганов, Жириновский и Миронов) изрядно надоели российским избирателям, и их — в очередной раз — участие в президентской гонке не гарантирует публике зажигательного зрелища.

Прохожий на Садовническом мосту в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кто бы говорил про образ будущей России, но только не либералы

Собственно, это и есть главная задача кремлевских политтехнологов — решить, какой из двух вариантов кампании предпочесть: традиционный аппаратный и без неожиданностей (как в 2004-ом, 2008-ом и 2012-ом) или модернистский, с элементами интриги и шоу — с участием как бы новых лиц от оппозиции.

Впрочем, лично меня в данном случае интересует не техническая сторона будущей кампании и даже не программы кандидатов, не имеющих в нынешних специфических российских условиях ровно никакого значения. Автора этих строк интересует степень понимания российскими элитами и избирателями тех задач, которые стоят сегодня перед российской властью.

Так вот, похоже, что ни российский правящий класс, ни право-левая оппозиция, ни разного рода общественность не понимают смысла, уровня и значения тех задач, которые стоят сегодня перед Владимиром Путиным и Россией как таковой.

В противном случае это понимание было бы давно продемонстрировано кем-либо из представителей современного российского политикума.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Злой Путин на обложке Time. О мрачном культе западных СМИ
Практически весь российский политический бомонд барахтается сегодня в тех дискурсах, которые, увы, сформированы на Западе, для Запада и по поводу Запада, а в России они лишь адаптируются под как бы нашу повестку дня. Хотя актуальные лозунги "цивилизованного" мира (вот все эти фальшивые, дежурные и вывернутые наизнанку "свобода", "демократия", "толерантность", "транспарентность" и "постмодерн") нам на самом деле не просто не подходят: они абсолютно чужды и даже враждебны интересам российского большинства. И вообще: о чем говорят сегодня российские демократы или, напротив, сторонники "сильной руки", когда мир подошел к краю и на нашей планете вот-вот произойдет глобальный взрыв существующей экономической системы, в результате чего каждого из нас накроет взрывной волной катаклизма?

Президент — не червонец, чтобы всем нравиться

Политическая терминология, обсуждаемая публично проблематика, высказываемые суждения и оценки — все это сегодня в России настолько вторично, заимствованно, примитивно и ситуативно, что не стоит серьезного обсуждения. Шоумены и профессиональные интерпретаторы вроде Павловского с Белковским или Шевченко с Доренко передавливают любой сколько-нибудь серьезный политический анализ в публичной сфере, уж поскольку она ориентируется на форму, а не на содержание.

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Макрон и Трамп признали поражение перед Путиным

И ни один из тех политиков, которые уже заявили о себе, как об альтернативе Путину, не продемонстрировал понимания происходящего или хотя бы оригинальных подходов к решению ключевых проблем страны. Сплошное пережевывание одних и тех же тем, поставляемых в РФ зарубежной бульварной прессой и прозападными НКО. И если говорить о предвыборной жвачке, то рекомендации российских политических экспертов относительно того, что должен делать Владимир Путин как кандидат в президенты, сводятся, в сущности, к двум затасканным предложениям.

Предложение первое состоит в том, что Путин пренепременно должен пойти на выборы с конкретной программой действий. Предложение второе требует от президента представить избирателям в ходе кампании четкий и ясный образ будущей России.
На самом же деле все это абсолютно мимо.

Начну с того, что Владимир Путин, в случае, если он выдвинет свою кандидатуру на выборах президента РФ, как раз таки не должен представлять обществу конкретной программы.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. 9 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Победить "борзоту": что Путин сделает с местным начальством
Судите сами. Прозападная оппозиция критикует Путина за его отход от продвижения в России либеральных проолигархических реформ. Левая (коммунисты и социалисты) и патриотическая оппозиции недовольны тем, что Путин окружил себя "реформаторами" и оторвался от народа.

Православные и мусульмане требуют от Путина поддержки верующих, в то время как атеисты — разогнать "мракобесов". ЛГБТ и прочие меньшинства требуют гарантий защиты их прав, а традиционные большинства — прямо противоположного. И все они хотят от президента конкретики в свою пользу.

Дональд Трамп и Владимир Путин
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Встреча, которую ждал весь мир: о чем сумели договориться Путин и Трамп
А теперь представьте, что Владимир Путин опубликует предвыборную программу, в которой будут расставлены акценты. Совершенно очевидно, что акценты в пользу бедных оттолкнут от кандидата богатых, а реверансы в пользу больных оттолкнут от него здоровых.

Если президент обозначит свои симпатии к правым, от него отшатнется левый электорат. Если же приблизится к народу — потеряет поддержку со стороны элит, способных напакостить.

Вот почему в ходе предстоящей кампании никакой конкретики быть не должно. Президент должен оставаться в абстрактном поле привлекательных для всех россиян общих лозунгов.

Рейтинг (который у того же Владимира Путина составляет сегодня от 80 до 85 %) — это священная корова любых выборов. И он ни в коей мере не должен упасть. А потому кандидата в президенты страны должны считать своим лидером и правые, и левые, и монархисты, и необольшевики, и пожилые, и молодые, и верующие и атеисты.

Владимир Путин прекрасно понимает эту механику, а потому, как обычно, встанет НАД предлагаемыми ему справа и слева рецептами и приложит все усилия для того, чтобы оставаться президентом всех россиян.

По этой же причине не будет явлено им в ходе кампании и образа будущего.

Не надо упрощать задачи, стоящие перед Путиным

Нам повезло жить в самый ответственный момент мировой истории, когда в минимальную единицу времени России и миру суждено решить максимум проблем. При этом главный вектор российского и планетарного будущего давно известен, и его еще в 2007 году в Мюнхене обозначил не кто иной, как Владимир Путин, — это многополярный мир.

Доктор политических наук Елена Катаева. Архивное фото
© Фото из личного архива Елены Катаевой
Такое ли счастье править нами: почему я беспокоюсь о Путине
Прозападная оппозиция тщательно скрывает данный факт, хотя, в принципе, она просто не доросла до понимания подобной проблематики, сосредоточившись на примитивных потребительских темах. Так вот, напомню читателю, что в 2024 году закончится президентский срок вновь избранного президентом Путина, а в 2025-ом — второй президентский срок Трампа, и эти 6-7 лет — то время, в течение которого на планете должен оформиться многополярный мир, после чего у человечества появится шанс перехода к новой (не монетаристской и не монопольной) модели развития.

Такова сегодня миссия российского лидера, а вы к нему с уточками.

Да, в России сегодня масса неотложных вопросов, все хотят жить и жить хорошо. А потому нужно продолжать бороться с коррупцией, защищать наши интересы по всему огромному периметру России, строить флот, тянуть трубы по всем маршрутам туда, где нас ждут, и принимать еще тысячу и одно решение в ситуации, когда объективно невозможно удовлетворить всех.

© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкГорожане и туристы на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Горожане и туристы на Красной площади в Москве

Но нужно понимать и то, что президент (царь, государь) в России никогда не был гарантом всеобщего счастья. Он всегда был гарантом того или иного цивилизационного выбора.

Если же говорить о конкретике, о собственно России, то сегодня перед Владимиром Путиным стоят три группы противоречивых задач.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Почему Путин должен быть неравнодушнее нас
Во-первых, сохранение политической стабильности в стране через удержание власти. Во-вторых, победа на очередных президентских выборах. И в-третьих, обеспечения развития страны. И это всё — разные задачи, которые не следует путать. И когда кто-то из критиков Путина дает ему советы, перво-наперво следует определиться — а какое отношение они имеют к собственно выборам.

Чтобы удержать власть, президент обязан опираться на элиты. Чтобы победить на выборах — он должен учитывать настроения большинства простых граждан страны. А чтобы решить задачи, связанные с обеспечением развития страны, он должен найти язык с сильными мира сего.

Решить все эти три взаимоисключающие задачи разом сегодня в России может только стратег — человек, способный найти контакт с вечностью. И не дай Бог этим займется какой-то уличный зазывала, шоумен или "эффективный менеджер".

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