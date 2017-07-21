Путин пока не решил, будет ли участвовать в выборах президента в 2018 году

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что еще не решил, будет ли он участвовать в президентских выборах в 2018 году.

"Я еще не решил, я посмотрю. В 2018 году выборы, до начала избирательной кампании еще время есть, поэтому посмотрим", — сказал Путин в ходе общения с воспитанниками детского центра "Сириус" в Сочи.

"Сириус" был создан в марте 2013 года фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Путина, который является председателем его попечительского совета. Цель работы центра — выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успехов в техническом творчестве. Путин бывал в "Сириусе" неоднократно.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>