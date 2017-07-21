Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция

Какие мероприятия собирается принимать "Сириус"? Отвечает председатель президиума попечителей Андрей Фурсенко: "Спортивные соревнования, которые вписались бы в "линейку отбора для молодых спортсменов", соревнования в области балетного искусства, олимпиады, вроде олимпиады МТИ. Надо пробовать".

"Не все из стоящих в середине круга дотянут до этого времени, а вам можно подумать. То, что вы предложите, будет сделано", - ответил Фурсенко на вопрос о создании "капсулы времени" для будущих учеников.