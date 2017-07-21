Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция

- 17:02
Путин ответил на вопрос, какое событие считает самым важным в своей жизни
"Все-таки, наверное, развал Советского Союза", - заявил Путин после небольшой паузы.
- 17:00
Человечество находится на пороге нового скачка развития, считает Путин
"Глобальные изменения происходят всегда, просто с разной скоростью. В средние века это была одна скорость изменений, в ХХ веке - другая, в наше время эта скорость значительно увеличена. Связано это с накоплением знаний: чем больше знаний у человечества, тем быстрее изменения", - сказал президент.
- 16:58
Путин рассказал о съемках документального фильма с Оливером Стоуном
Президент отметил, что Стоун - очень неординарная личность и порядочный человек. Он подчеркнул, что смотрел фильм не полностью, но та часть, которую он видел, полностью правдива.
- 16:55
Путин ответил на вопрос, могут ли девятиклассники, занимающиеся музыкой, сдавать экзамены по профильным предметам. "Поговорю с коллегами на этот счет", - пообещал Путин.
- 16:52
Путин ответил на вопрос, выиграет ли сборная России Чемпионат мира по футболу
Путин переадресовал вопрос задавшему его победителю чемпионата мира по футболу среди команд детских домов. "Все может быть", - сказал тот.
- 16:49
Путин рассказал о системе поощрений для тренеров и педагогов, готовящих победителей соревнований и олимпиад, и пообещал исправить недостатки в этой системе.
- 16:48
Физика очень нужна, и поэтому необходимо вносить изменения в методику преподавания. Путин, однако, подчеркнул, что внесение конкретных изменений должно быть прерогативой специалистов. Президент также отметил, что система ЕГЭ не связана напрямую с формальным подходом к преподаванию. "Проблемы в сфере образования есть, нужно от них избавляться", - добавил президент. Он рассказал, что введение ЕГЭ позволило увеличить возможности по попаданию в вузы у жителей регионов.
- 16:41
Отвечая на вопрос, как он справляется с агрессией в свой адрес, глава государства подчеркнул, что чем интеллигентнее человек, тем успешнее он может себя сдерживать. "По-моему, мне это удается", - отметил он. "Срывы" же, по словам Путина, у него случаются очень редко.
- 16:40
Десятилетний фигурист Денис Шаповалов спросил Путина о самом ярком воспоминании детства. "Я уже большой мальчик, я уже запамятовал", - пошутил Путин. Президент вспомнил, как его научило вежливому отношению "некорректное отношение" и резкий отпор со стороны людей во время его детства в Ленинграде. Он рассказал, что ему запомнились схватки в дзюдо, в которых он выкладывался целиком.
- 16:36
Путин назвал главные ценности жизни
"Первое - это сама жизнь. Далее - любовь и свобода", - заявил президент.
- 16:34
Путину задали вопрос о трудностях, связанных с поступлением в художественные школы. "Надо искать пути, проявить талант, настойчивость", - сказал президент. "Если человек очень талантлив, его заметят", - добавил он.
- 16:32
"Я еще не решил, ухожу ли я", - пошутил Путин в ответ на вопрос, чем он планирует заниматься после ухода с поста президента. "Я найду, чем мне заняться", - сказал он.
- 16:30
Путина спросили о любимых занятиях. Президент рассказал, что на все выделяет время по графику. "Чем больше делаешь, чем больше успеваешь", - подчеркнул он.
- 16:29
Путин заявил, что еще не принял решение, будет ли он участвовать в президентских выборах 2018 года
- 16:27
Путин подчеркнул, что ранее отвергал предложения поменять Конституцию, чтобы продлить свое пребывание на посту президента, и не намерен делать этого в будущем.
- 16:25
Путин ответил на вопрос, не хочет ли он на один день снять себя тяжелые обязанности президента. "Я обычный человек", - подчеркнул Путин, отметив, что давно привык планировать свое распорядок так, чтобы находить время на все.
- 16:22
Путин рассказал, что не видит необходимости "прятаться под псевдонимом" в соцсетях. Глава государства также назвал свой псевдоним, который был у него во время учебы в разведшколе, - "Платов".
- 16:22
Первый вопрос президенту касается соцсетей. Путин ответил, что в связи с плотным графиком сам не пользуется соцсетями, но его аккаунты ведут сотрудники аппарата президента.
- 16:20
Президент отметил, что название детского центра "Сириус" придумал он сам. "По-моему, удачное", - добавил он.
- 16:16
Путин говорит об использовании объектов, построенных к Олимпиаде-2014 в Сочи. "Сначала возникла идея создания здесь спортивных центров... но потом мне пришла в голову простая мысль: а почему только спорт? У нас есть и другие компетенции: в науке, образовании, художественном творчестве", - отметил президент.
- 16:13
Владимир Путин вошел в зал
- 15:59
Члены попечительского совета покинули зал, дети ждут президента
Далее - прямое включение в эфир НТВ. Все ждут появления главы государства. Прямая трансляция разговора президента со школьниками начнется в 16.00 по московскому времени на канале НТВ, сайте ntv.ru и в мобильном приложении НТВ, а также на официальных каналах НТВ в YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассниках".
- 15:52
"Откуда берутся деньги на финансирование "Сириуса"? - интересуется Валентин.
Секрета нет, деньги выделяются из трех министерств - Минобра, Минспорта и Минкульта. Есть и деньги спонсоров - российских компаний, с которыми договаривался Путин, сообщил Фурсенко.
- 15:47
Воспитанники "Сириуса" могут запустить "капсулу времени" для будущих учеников
Какие мероприятия собирается принимать "Сириус"? Отвечает председатель президиума попечителей Андрей Фурсенко: "Спортивные соревнования, которые вписались бы в "линейку отбора для молодых спортсменов", соревнования в области балетного искусства, олимпиады, вроде олимпиады МТИ. Надо пробовать".
"Не все из стоящих в середине круга дотянут до этого времени, а вам можно подумать. То, что вы предложите, будет сделано", - ответил Фурсенко на вопрос о создании "капсулы времени" для будущих учеников.
- 15:42
"Будет ли патент на "Сириус", запатентована ли торговая марка?", - интересуются предприимчивые дети. Все запатентовано, но роялти придется подождать, шутят в ответ члены попечительского совета образовательного центра.© Фото : предоставлено пресс-службой образовательного центра "Сириус"
- 15:40
Президента пока нет. Идет "разминка". Дети интересуются, будут ли в России созданы аналогичные "Сириусу" центры. Ответ: подобные центры уже существуют, но им нужно активнее взаимодействовать друг с другом и выходить на уровень международного сотрудничества.
Владимир Путин ответит на недетские вопросы: Президент сегодня в прямом эфире пообщается в учениками образовательного центра "Сириус" в Сочи pic.twitter.com/Fb8DpINDkS— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 июля 2017 г.
- 15:35
Ведущими "Недетского разговора с Владимиром Путиным" станут журналисты НТВ Ирада Зейналова ("Итоги недели"), Егор Колыванов ("Сегодня") и Сергей Малозёмов (научно-популярные проекты НТВ).
- 15:33
Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция
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