На сайте Кремля опубликовали полную версию видео отдыха Путина в Сибири

Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва

Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Полная версия видеозаписи о путешествии президента России Владимира Путина по Южной Сибири 1-3 августа опубликована на сайте Кремля в понедельник в связи с большим интересом к событию.

Путин 3 и 4 августа посещал российский Дальний Восток, а по пути туда он сделал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин два часа "гонялся за щукой" в горном озере. Ранее кадры подводной рыбалки главы государства, снятые камерой Go Pro, появились в сети.

"Владимир Путин на отдыхе занимался подводной охотой с маской и трубкой, в гидрокостюме, на маску была установлена камера GoPro. Эти кадры вместе с другими фото- и видеоматериалами, включая съемки с квадрокоптера, доступны на сайте kremlin.ru. В связи с большим интересом к пребыванию Владимира Путина в Тыве фото- и видеоматериалы публикуются в полном объеме", — сообщается на сайте Кремля.

На сайте опубликовано 35 фото по итогам отпуска главы государства, а также 46-минутное видео и его сокращенная версия длительностью около шести минут.