США планируют беспилотную войну: мирным филиппинцам — приготовиться умирать

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Соединенные Штаты планируют военную операцию на Филиппинах против боевиков-исламистов, которых контролирует террористическая организация ИГ*. При этом американские ВВС намерены использовать для ударов беспилотные летательные аппараты.

Вашингтон не первый год делится с Манилой разведданными. В соответствии с действующими межгосударственными соглашениями, на островах присутствует небольшое количество американских военнослужащих, которые помогают местным властям в борьбе с боевиками.

Ранее США поставили Филиппинам в качестве помощи в борьбе с терроризмом 992 ракеты и два самолета Cessna 208B, оснащенных наблюдательным оборудованием. Пентагон намерен передать филиппинским властям несколько сотен гранатометов. Однако масштабную воздушную операцию американцы планируют впервые.

Напомним: в мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с боевиками-исламистами . Силы безопасности проводят наземную операцию с привлечением бронетехники. Боевая авиация — легкие штурмовики SF-260 итальянского производства — наносят удары с воздуха. Манила нуждается в зарубежной военной помощи , и все же эта помощь должна быть соразмерна угрозам и обстоятельствам.

Беспилотная война по-американски может привести к непредсказуемым последствиям, ведь от ударов БПЛА гибнет в десять раз больше мирных жителей, чем от атак пилотируемых летательных аппаратов.

Большее из зол

С точки зрения тактики огромную территорию островного государства (семь тысяч островов — около 300 тысяч квадратных километров) легче контролировать с воздуха. Однако ударные беспилотники США не всегда отличают боевиков от мирных жителей. Поле зрения оптико-электронных систем пока не обеспечивает точную идентификацию объектов. Сохраняется риск атаки гражданских людей, автомобилей или жилых домов, принятых за объекты противника.

С учетом высокой плотности населения (на Филиппинах проживают более 100 миллионов человек), использования террористами заложников и маскирующих свойств тропической местности можно прогнозировать неизбежные и многочисленные жертвы среди непричастных к терроризму филиппинцев.

Основное ударное средство американских БПЛА — управляемые ракеты AGM-114 Hellfire, оснащенные кумулятивными или осколочно-фугасными боевыми частями. Удар в населенном пункте восьмикилограммовым фугасом может оказаться избыточно разрушительным и привести к случайным жертвам.

Очевидно несовершенство технологии боевого применения ударных беспилотников, доказанное трагедиями в Сомали, Ливии и Йемене.

Беспилотная концепция ведения боевых действий требует серьезной доработки, а террористическая угроза на Филиппинах позволяет проверить новые методики практически.

Не оказалась бы американская помощь Маниле злом большим, нежели боевики-исламисты. США только в прошлом году сбросили более 26 тысяч бомб в семи странах мира. Информация о многих тысячах авиаударов в Афганистане, Ираке, Сирии и ряде африканских стран остается недоступной или неучтенной. ВВС США нередко допускают трагические ошибки, применяя свою традиционную тактику. Беспилотная ответственность операторов еще более размыта.

Сопутствующие потери

Американцы впервые использовали БПЛА после терактов 11 сентября 2001 года в операциях против афганских талибов. В борьбе с терроризмом Пентагон за 15 лет накопил значительный опыт, расширил географию применения ударных беспилотников и высокоточного оружия, которые сохраняют жизнь летчикам и якобы позволяют ювелирно ликвидировать боевиков с минимальным ущербом для гражданского населения.

И все же анализ результатов показывает недостаточную эффективность беспилотников. К примеру, MQ-1 Predator поражает в среднем 17 целей из ста. Причем на 10 пораженных целей (боевиков) приходится около 700 погибших мирных жителей.

Пакистанская статистика свидетельствует: за несколько лет американскими беспилотниками убиты более 3000 мирных жителей, многие сотни человек были ранены. Операции БПЛА в Пакистане по эффекту сопоставимы с террористическими актами. Нередко удары с воздуха наносились в качестве "профилактики" или "по подозрению в террористической деятельности", а не в качестве возмездия за терроризм.

Афганская хроника беспилотной войны: из 200 погибших от американских авиаударов с января 2012 года по февраль 2013-го целями операции являлись только 35 человек, все остальные — случайные жертвы. Как такое возможно?

Бывший оператор беспилотников ВВС США Брэндон Брайант свидетельствует: из-за недостатка информации операторы зачастую не знали, что за цели они ликвидировали. Порочна не только концепция боевого применения, но и система реагирования на проблему. Признавая жертвы среди мирного населения, власти США осознанно занижают количество погибших от ударов БПЛА гражданских лиц.

Не случайно в Госдуме России предлагают "разобрать полеты ВВС США" на площадке ООН. Бесшабашная беспилотность Вашингтона в борьбе с терроризмом для многих народов становится опаснее самого терроризма.

*Террористическая организация, запрещенная в России.