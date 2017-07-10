СМИ: боевики, захватившие город на юге Филиппин, заставляют сражаться детей

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Боевики-исламисты, захватившие город Марави на юге Филиппин, заставляют детей и заложников сражаться на своей стороне, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военных.

"Мы постоянно получаем тревожные сведения (от спасшихся жителей города – ред.) о том, что дети, а также заложники, задействованы в боевых столкновениях", — заявил представитель армии Филиппин бригадный генерал Реституто Падилла.

Он добавил, что военные стараются в ходе боев избежать жертв среди детей и заложников, однако "могут сделать немногое".

В мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ* группировкой. Основным местом боевых действий остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.

*Запрещенная в России террористическая организация