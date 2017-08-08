МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. США могут начать военную операцию, в рамках которой американские ВВС смогут наносить авиаудары по позициям боевиков террористической организации "Исламское государство"* на территории Филиппин, сообщает телеканал NBC со ссылкой на двоих чиновников в министерстве обороны страны.

По данным телеканала, о плане начать операцию, который находится на рассмотрении в Пентагоне, США могут объявить во вторник. Отмечается, что авиаудары, вероятно, будут наносить беспилотники. Если план будет одобрен, американские военные смогут атаковать позиции боевиков, угрожающих союзникам Вашингтона в регионе, включающим также вооруженные силы Филиппин.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джеффа Дэвиса, Вашингтон делится разведданными с Манилой на протяжении 15 лет. Сейчас на Филиппинах присутствует небольшое количество американских военных, которые оказывают островному государству поддержку в борьбе с боевиками.

Ранее стало известно, что США поставили Филиппинам два одномоторных самолета Cessna 208B, оснащенных оборудованием для наблюдения, которые будут использоваться в частности для борьбы с терроризмом. Стоимость сделки превысила 30 миллионов долларов. Также США передали филиппинской армии 992 ракеты, 1040 ракетных двигателей и дополнительно планируют поставить 250 ракетных гранатометов и тысячу гранатометов в качестве помощи в борьбе с терроризмом.

В мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ* группировкой. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.