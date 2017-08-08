МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. США могут начать военную операцию, в рамках которой американские ВВС смогут наносить авиаудары по позициям боевиков террористической организации "Исламское государство"* на территории Филиппин, сообщает телеканал NBC со ссылкой на двоих чиновников в министерстве обороны страны.
По словам пресс-секретаря Пентагона Джеффа Дэвиса, Вашингтон делится разведданными с Манилой на протяжении 15 лет. Сейчас на Филиппинах присутствует небольшое количество американских военных, которые оказывают островному государству поддержку в борьбе с боевиками.
В мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ* группировкой. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.