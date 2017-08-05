Яровая предложила устроить ВВС США "разбор полетов" в ООН

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила на площадке ООН разобрать действия ВВС США в Сирии и признать их либо некомпетентными, либо преступными.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило со ссылкой на замглавы местного отделения Красного Полумесяца, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке.

"Пора на площадке ООН сделать разбор полётов ВВС США, в прямом и переносном смысле. И разобраться либо в полной некомпетентности и преступной халатности, либо в завуалированном умысле на уничтожение не террористов", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

По мнению парламентария, в последнее время со стороны коалиции США "слишком много обмана об ошибках, за которыми, по сути, стоят преступления".

Агентство SANA сообщало о применении коалицией фосфорных бомб при авианалетах в Ракке 9 июня. По данным агентства, жертвами ударов стали не менее 17 человек.

Коалиция во главе с США по борьбе с ИГ* заявляла, что использует фосфорные боеприпасы в Сирии в соответствии с международными нормами, принимая меры предосторожности в отношении мирных жителей. С критикой использования фосфорных бомб выступила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

* Террористическая организация, запрещена в РФ

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