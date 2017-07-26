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Прощай, "Антонов": на Украине ликвидируют легендарный авиаконцерн

18:1126.07.2017
(обновлено: 18:12 26.07.2017)
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© РИА Новости / Григорий ВасиленкоПерейти в фотобанкПрезентация первого экспериментального образца украинского реактивного самолета нового поколения АН-158 на ГП Антонов в Киеве. 2010 годПрезентация первого экспериментального образца украинского реактивного самолета нового поколения АН-158 на ГП Антонов в Киеве. 2010 год
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

На Украине под благовидным предлогом ликвидируют всемирно известный концерн "Антонов", и этот процесс отражает суть украинского пути в Европу. Основные ориентиры на этом пути — антиистория, антицивилизация, антииндустриализация. Сосредоточимся на последнем.

Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ, филиал компании ГП Антонов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Политолог о ликвидации "Антонова": рынок Украины – "нулевой"

Правительство Украины создало специальную комиссию, которая займется окончательной ликвидацией концерна "Антонов" в связи с его переходом в состав "Укроборонпрома". В течение двух месяцев предприятие и связанные с ним структуры будут расформированы. Вроде бы это не уничтожение, а реструктуризация, которая должна усилить украинскую авиационную отрасль, интегрировать ее в мировой рынок.

Имеются планы выпуска нового транспортного самолета Ан-178. Украинская сторона предложила американцам выпускать совместную модель Ан-77, которая могла бы занять нишу между военно-транспортным самолетом Lockheed C-130 Hercules и стратегическим Boeing C-17 Globemaster III. Киев также рекомендовал президенту США Дональду Трампу использовать "Антонов" в качестве борта номер один. Однако конкуренты-авиастроители на Западе не нужны. Реальность выглядит сурово.

Авиационный завод ГП Антонов на Украине
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Мнение: авиастроительная отрасль Украины прекратила свое существование

В 2015-м Киев прекратил военно-техническое сотрудничество с Москвой, украинский президент Петр Порошенко ввел в действие дополнительное (секретное) военное решение СНБО. И вскоре на предприятии "Антонов" закончился запас российских комплектующих — два ближнемагистральных пассажирских самолета, Ан-148 и Ан-158 оказались на конвейере последними.

Жизнь на предприятии продолжается за счет ремонта и модернизации подержанной авиатехники. В 2016 году не выпущено ни одной новой машины. При этом "Антонов" остался должен Министерству обороны России 180 миллионов рублей неустойки за срыв опытно-конструкторских работ по самолету Ан-70.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГрузовой самолет Ан-70 на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2013" в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Грузовой самолет Ан-70 на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2013" в подмосковном Жуковском

Очевидно, болезненный переход украинского авиастроения под крышу "Укроборонпрома" проблем не решит.

И права мечта, что им лгала

Киев полон иллюзий. Кроме "борта №1", предлагает Соединенным Штатам космические ракетные двигатели (на замену российским). Однако после взрыва на стартовой площадке американской ракеты Antares с украинскими двигателями и аналогичного инцидента на третьей минуте полета американской ракеты Falcon 9 с украинской модификацией советского двигателя НК-33 и авиакосмические идеи Киева, и украинский ОПК в целом выглядят неубедительно.

Презентация первого экземпляра военно-транспортного самолета Ан-70 производства украинского завода Антонов. 2012 год
© РИА Новости / Роман Пилипей
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На Украине завершают ликвидацию концерна "Антонов"

В полной мере ощутили этот креатив и в китайской компании Aerospace Industry Corporation of China (AICC). Сразу после подписания Соглашения о сотрудничестве по программе Ан-225 "Мрия" украинская сторона опровергла передачу Китаю прав держателя сертификата типа воздушного судна. Для чего же подписывали бумаги? Антология заблуждений.

Правда, в июне 2017-го мы все же увидели в небе самолет-демонстратор Ан-132D, произведенный совместно с саудовской компанией Taqnia Aeronautics. О странном интересе Эр-Рияда к украинским разработкам ранее сообщали. Неудивительно, что Саудовская Аравия обладает правом интеллектуальной собственности и конструкторскими чертежами Ан-132D. Новый самолет имеет британские пропеллеры, американскую авионику, канадские двигатели и много еще чего "с миру по нитке". При этом специалисты полагают, что демонстратор Ан-132D не слишком отличается от сорокалетнего Ан-32. Вероятно, главное его достоинство — отсутствие российских комплектующих.

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкТранспортный самолет АН-132D.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Транспортный самолет АН-132D.

На этом фоне кажется парадоксальным провал программы Ан-148 — на Украине за много лет выпущено всего четыре серийных самолета. Два из них продали Северной Корее, остальные используются в интересах первых лиц Незалежной. Сегодня просто не верится, что в 2010 году по программе Ан-148 взаимодействовали более 240 предприятий из 14 стран.

Рабочие Мариупольского металлургического комбината им. Ильича в Донецкой области, Украина
© AP Photo / Vadim Ghirda
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Многообещающей казалась и совместная работа по военно-транспортному самолету Ан-178 (соотношение затрат России и Украины составляло 53% и 41% соответственно). Прежний руководитель концерна "Антонов" Герой Украины Дмитрий Кива считал Россию главным стратегическим партнером, оценивал российский рынок сбыта в 590 единиц Ан-148 и 400 единиц Ан-178 — до 2020 года. Вероятно, поэтому легендарный авиаконструктор оказался лишним в украинском авиастроении сразу после государственного переворота 2014 года в Киеве. С прошлого года Дмитрий Кива живет и трудится в Азербайджане.

До недавнего времени концерн "Антонов" планировал выпускать беспилотные летательные аппараты по заказу ВСУ. Потянет ли эту задачу под крышей "Укроборонпрома"?

Сибирские корни "Руслана"

Прямой финансовой поддержки со стороны государства "Антонов" не получает уже многие годы украинской независимости. Как уже отмечалось ранее, выживает за счет ремонтов-модернизаций да работы подразделения "Авиалинии Антонова". Однако до последних дней концерн "Антонов" настойчиво стремился сохранить полный цикл проектирования, производства и послепродажной поддержки современных летательных аппаратов (этим могут похвастать немногие страны мира). Предприятие объединяло конструкторское бюро, лаборатории, экспериментальный завод, испытательный комплекс. И до 2014 года по всем показателям оставалось лучшим в украинском авиапроме.

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкИспытательный цех предприятия "Серийный завод "АНТОНОВ", филиал компании ГП "Антонов", где налажено серийное производство самолетов "Антонов"
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Испытательный цех предприятия "Серийный завод "АНТОНОВ", филиал компании ГП "Антонов", где налажено серийное производство самолетов "Антонов"
Флаги Украины и ЕС во время саммита ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Словом, гигантский пережиток советского прошлого, да еще с именем русского конструктора на борту.

За год до решения о ликвидации стало известно: на базе госпредприятия "Антонов" украинский госконцерн "Укроборонпром" создал в своей структуре "истинно европейский" самолетостроительный кластер "Украинская авиастроительная корпорация". Вероятно, там и окажутся составляющие нынешнего украинского авиапрома — "Антонов", Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) и "Завод 410 ГА" (Киевский завод гражданской авиации). Будущее сложных инструментов в неумелых или небескорыстных руках "детей майдана" вполне предсказуемо.

Здание Национального банка Украины в Киеве
© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
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А все-таки жаль, что "Антонов" не остался в Новосибирске, где 31 мая 1946 года на авиазаводе было создано опытно-конструкторское бюро под руководством Олега Антонова. В 1952 году ОКБ перевели в Киев, сохранив специализацию (военно-транспортные и пассажирские самолеты). Это был щедрый сибирский подарок, о котором на Украине сегодня мало кто помнит.

За 70-летнюю историю предприятия создано свыше 100 типов пассажирских, транспортных и специализированных самолетов. Построено более 22 тысяч крылатых машин, включая всемирно известные грузовые гиганты советского периода "Руслан" и "Мрия".

Последние строки почему-то напоминают эпитафию (без тени злорадства). Прощай, "Антонов"!

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