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В мире

Концерн "Антонов" прекращает существование

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2017 (337)
00:0326.07.2017
(обновлено: 00:06 26.07.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко на церемонии выкатки многоцелевого грузового самолета АН-132 в цехе самолетостроительного предприятия АнтоновПрезидент Украины Петр Порошенко на церемонии выкатки многоцелевого грузового самолета АН-132 в цехе самолетостроительного предприятия Антонов
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Правительство Украины приняло решение о создании специальной комиссии, которая займется окончательной ликвидацией концерна "Антонов" в связи с его переходом в состав "Укроборонпрома". Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабинета министров.

Украинский военно-транспортный самолет Ан-178 на 51-м международном парижском авиасалоне Paris Air Show - Le Bourget 2015
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Из постановления следует, что в течение двух месяцев компания и связанные с ней структуры будут расформированы, а через три ответственная комиссия должна полностью расплатиться по долгам концерна. Главой ответственного за ликвидацию органа назначен заместитель министра экономического развития Украины Юрий Бровченко.

Решение об упразднении "Антонова" украинские власти приняли в 2016 году. Этот шаг был продиктован вхождением предприятий концерна — Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) и "Завода 410 ГА" (Киевского завода гражданской авиации) — в состав объединения "Укроборонпром".

Реструктуризация

Тогда в Минэкономразвития Украины пояснили, что решение о ликвидации было необходимо для урегулирования правовых моментов интеграции "Антонова" и госконцерна. Также сообщалось, что правительство планирует создать на базе авиагиганта самолетостроительный кластер – "Украинскую авиастроительную корпорацию".

Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В пресс-службе предприятия при этом заявили, что ликвидация "Антонова" не означает его уничтожения. "Информация о ликвидации государственного предприятия "Антонов" не соответствуют действительности. Государственное предприятие продолжает работать", — пояснили в компании, подчеркнув, что намеченная реструктуризация "позволит сделать украинскую авиационную отрасль единым мощным механизмом с четкой координацией развития, позволит глубже интегрироваться в мировой рынок и внедрять международные стандарты".

Время кризиса

Последние несколько лет концерн находился в состоянии глубокого кризиса. В октябре прошлого года представитель компании Андрей Хаустов в эфире украинского радио заявил, что в 2016-м "Антонов" не собрал ни одного самолета.

Проблема, по словам Хаустова, заключается в прекращении поставок российских комплектующих. Запас имеющихся деталей закончился еще два года назад, а последними моделями, сошедшими с конвейера, стали ближнемагистральные пассажирские самолеты Ан-148 и Ан-158.

Самолет американского президента на базе ВМС США Эндрюс. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
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Позднее руководство предприятия пояснило, что "Антонов" планирует завершить программу импортозамещения российских комплектующих к концу 2017 года. "Соответствующие договоренности с поставщиками из стран Европы, Канады, США и Украины уже достигнуты. После этого будет налажено серийное производство новых самолетов", — рассказал журналистам президент концерна Александр Коцюба.

Он также отметил, что, несмотря на прекращение полного цикла производства, на предприятии осуществляется модернизация старых самолетов. "В настоящее время они оснащаются системами и оборудованием производства канадской компании CMC Electronics", — сказал директор. Первой моделью, которая сойдет с конвейера после перезапуска предприятия, заявлен транспортный самолет высокой грузоподъемности Ан-178.

Крылья на экспорт

Недостаток госфинансирования толкнул предприятие на радикальные шаги. Так, во время визита на завод представителей конгресса США руководство предприятия предложило американцам начать совместную работу над военно-транспортным самолетом Ан-77. При этом украинцы выразили надежду на широкое участие в проекте зарубежных инвесторов и передачу Киеву необходимых технологий и оборудования.

Авиационный завод ГП Антонов на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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"Антонов" представит новый беспилотник на выставке в Киеве

В концерне тогда заявили, что украинско-американская модель сможет занять нишу между военно-транспортным самолетом ВВС США Lockheed C-130 Hercules и стратегическим Boeing C-17 Globemaster III.

Специалисты скептически отнеслись к инициативе украинской стороны. Эксперт журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко выразил мнение, что такое предложение вряд ли воспримут всерьез в Вашингтоне.

"На заводе была делегация от конгресса США, но реальный американский бизнес, думаю, в этом самолете абсолютно не заинтересован. Впрочем, как и европейский бизнес. Потому что этот самолет – прямой конкурент и Америке, и Евросоюзу", — сказал Дрозденко в эфире радио Sputnik.

Кроме того, сообщалось, что "Антонов" может передать китайской компании Aerospace Industry Corporation of China право собственности на самолет Ан-225 "Мрiя", а также все чертежи и спецификации легендарной модели. Подобное положение якобы содержалось в соглашении о сотрудничестве с корпорацией из Поднебесной.

Самолет Ан-225 Мрия. Архивное фото
© Flickr / Pavel Vanka
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В госконцерне "Укроборонпром" поспешили опровергнуть эту информацию. По утверждениям представителей объединения, в ходе переговоров стороны не обсуждали возможности передачи какой бы то ни было интеллектуальной собственности.

История концерна

Концерн "Антонов" был создан в 2005 году. Он объединил существовавшее с 1989 года одноименное госпредприятие с киевским конструкторским бюро. До принятия решения о ликвидации в компанию входили три структуры — "Антонов", Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) и "Завод 410 ГА" (Киевский завод гражданской авиации). Предприятие разработало более 100 типов и модификаций пассажирских, транспортных и специализированных самолетов. С "антоновских" конвейеров сошло более 22 тысяч экземпляров авиатехники.

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