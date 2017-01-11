ОПК Украины возвращается к пулеметным тачанкам

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

10 января стало известно о разрыве Министерством обороны Таиланда контракта с Киевом на поставку танков "Оплот" из-за невыполнения украинской стороной условий соглашения.

Ранее украинская сторона сорвала крупный контракт с Ираком на поставку 420 единиц бронетехники. Багдад отказался от украинских бронетранспортеров БТР-4 из-за срыва сроков и производственного брака (трещины в корпусе).

В конце XX века Украина входила в первую двадцатку экспортеров вооружений на мировом рынке (прежде всего, за счет поставок и модернизации вооружений советского производства). По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2013 году Украина заняла 8-ю строчку в рейтинге экспортеров оружия, опередив Италию и Израиль. Одним из основных импортеров украинской оборонной продукции была Россия.

Ситуация резко изменилось в 2014 году, после одностороннего разрыва Киевом военно-технического сотрудничества и давних кооперационных связей с Россией. В 2015-м украинский президент Петр Порошенко ввел в действие дополнительное (секретное) военное решение СНБО.

Возможна ли отдельная жизнь украинского ОПК?

© РИА Новости. пресс-служба президента Украины Перейти в фотобанк Президент Украины Петр Порошенко после инспекции опорного пункта на передовой в районе Горловки в Донецкой области

Редкий украинский танк доберется до Таиланда



Многие годы независимая Украина на мировом оружейном рынке продавала советское наследие (излишки вооружений, которые остались после распада СССР). Артиллерийские установки, бронетехника и авиация уходили в Китай, Ирак, Нигерию, Таиланд, Судан, Эфиопию.

Только за 2005 — 2014 годы украинское Министерство обороны реализовало 838 танков, 722 БТР и БМП, 236 вертолетов, 200 самолетов, 5 тыс. автомобилей, не считая средств ПВО, боеприпасов, стрелкового оружия. Несмотря на прибыльность этого бизнеса, время работало против Украины. Конфликтные ситуации с Ираком и Таиландом были предопределены изначально.

Контракт с Украиной на сумму 458 млн долларов иракскому правительству навязали США — в благодарность за поддержку Киевом американской военной оккупации Ирака. Контракт имел значительные финансово-теневые зоны, а предназначенный для экспорта бронетранспортер БТР-4 оставался по сути машиной прошлого века (БТР-70 и БТР-80). Даже неизбалованное Минобороны Украины критиковало базовую конструкцию, требовало значительной модернизации БТР-4.

Столкнувшись с необязательностью партнеров и техническими дефектами, Ирак отказался принимать украинские бронетранспортеры. Аналогичным образом поступила и азербайджанская армия.

Был шанс поправить репутацию — в 2011 году Украина выиграла тендер командования сухопутных войск Таиланда на поставку танков "Оплот". Тогда Россия с модернизированным Т-90, Германия "Леопардом 2А4", Южная Корея с танком К1 — проиграли. И все же немногие украинские танки оказались в Таиланде.

Контракт на поставку 54 танков "Оплот" (модернизированная версия советского Т-80) Киев и Бангкок подписали в сентябре 2011 года (сумма — 241 млн долларов). По разным причинам за пять лет украинский ОПК поставил лишь 20 танков.

В итоге министр обороны королевства Таиланд Правит Вонгсумон заявил, что контракт с Украиной стал основной проблемой перевооружения тайской армии, и военное ведомство больше не может ждать. Заменой станет китайский танк VT-4. Как такое могло произойти?

Советские запасы истощились. После государственного переворота в Киеве оружейную торговлю Украины возглавили "революционеры" и банкиры, ориентированные на максимальную прибыль в короткие сроки, без капиталовложений. Новый менеджмент негативно отразился на предприятиях ОПК. Многие крупные специалисты оставили страну. К примеру, легендарный авиаконструктор Дмитрий Кива сегодня занимается проектированием и конструированием самолетов в Азербайджане.

И хотя до 2016 года отдельные оборонные предприятия оставались рентабельным исключением в украинской промышленности, зачем аграрной стране развитый ОПК? Для разгона недовольного населения в зонах АТО достаточно пулеметных тачанок "Фантом" (хотя конный вариант "Батька Махно" был бы дешевле).

© Фото: ukroboronprom.com.ua Цех завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром"

Хорошего мало



В 2016 году украинский концерн "Укроборонпром" представил несколько новинок.

Ракетный комплекс "Гром-2" на Украине считается конкурентом российских "Искандеров".

Боевой модуль "Тайпан" устанавливается на броне, и автоматически наводит пушку на выбранные оператором цели.

Танкистов заинтересует проект LimpidArmor — шлем Microsoft HoloLens, интегрированный с камерами на броне, которые в реальном времени показывают 360-градусную панораму происходящего снаружи танка.

Еще одна новинка — ручные гранаты прямоугольной формы (чтобы не катались) с термобарическим зарядом, который может создать температуру до 3000 °C. Интересно, на каком удалении должен находиться метатель, чтобы его не зацепило термобарическим эффектом?

"Воин будущего" — беспилотный (дистанционно управляемый по оптоволоконному кабелю длиной 5 км) БТР "Фантом" с запасом хода 20 км (может вызвать лишь улыбку бывалого механика-водителя).

Пожалуй, это все заметные новинки украинского ОПК за год. И не случайно специалисты всё чаще дают негативные диагнозы и прогнозы.

При этом официальный Киев излучает оптимизм, а в украинской прессе регулярно появляются тексты о победах национального ОПК на мировой арене.

В Киеве полагают, что будущее украинской оборонки (в состав концерна "Укроборонпром" входят 134 предприятия) — точно не в сотрудничестве с Россией, которая не может быть донором передовых технологий и рынком сбыта высокотехнологичной украинской продукции. Более того, считают Россию "первым конкурентом" на рынках третьих стран.

Курс на НАТО



Огромен разрыв между военными амбициями и возможностями Киева, который не смог полностью заменить российские комплектующие (около 30 тысяч деталей). Импортозамещение по договорам со странами ЕС и НАТО практически невозможно.

Радио "Немецкая волна" отмечает, что западные фирмы, способные занять эту нишу, отпугивает украинская бюрократия и советские ГОСТы.

Продолжается технологическая и производственная деградация украинского ОПК, снижается выпуск продукции двойного назначения. К примеру, за 2014 — 2015 годы прибыль концерна "Мотор-Сич" снизилась со 136 млн. долларов до 55 млн. долларов, а в 2016 году прибыль упала втрое, потому что утрачена основа существования предприятия — рынок российских вертолетов. Перспективы туманны.

Весной 2015 года "Укроборонпром" заявил о переходе на стандарты НАТО в производстве оружия. Совместно с натовскими представителями из стран Восточной Европы разработана дорожная карта реформирования ОПК до 2018 года. Это прямая угроза оборонным и гражданским отраслям украинской экономики, ведь ломать — не строить.

© РИА Новости. Михаил Маркив Перейти в фотобанк Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Производство вооружений странами НАТО регламентируется 1500 стандартами STANAG (STANdardization AGreement) брюссельского агентства по стандартизации NSA (NATO Standardization Agency). Технологический переход и устойчивое соответствие — чрезвычайно сложны и затратны (по расчетам "Укроборонпрома", для этого необходимы более 46 млрд. долларов), а средств у Киева нет. Кроме того, западным корпорациям не нужны конкуренты. И скорее всего, украинский переход на стандарты НАТО повторит судьбу Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Впрочем, некоторые украинские предприятия могут стать сборочными цехами евро-американской техники.

Отдельного украинского ОПК никогда не существовало. Очевидно, этот сектор бывшего союзного комплекса может сохранить сложные и высокотехнологические производства лишь в системе производственно-технологических связей с Россией и Белоруссией. К сожалению, под влиянием Запада логика экономическая в Киеве подменяется логикой конфронтационной. Куда заведет эта гремучая смесь криминальной агрессии, откровенного нацизма и экономической безграмотности?

Многие работники украинского ОПК, сохраняющие лояльность нынешнему киевскому руководству, вскоре могут остаться без работы, и начнут требовать денег, которых нет. Возможно, придется снова жечь покрышки на майдане.

Даже без "революции достоинства", за четверть века независимости Украина растеряла практически весь советский экономический потенциал. Необходимы десятки лет, чтобы вернуться к показателям 1991 года. В мировой истории нет другого примера, когда страна с атомной промышленностью и космическими ракетами уходила из первой "двадцатки" на 150-е место, и становилась основным поставщиком меда в Европу.

И, разумеется, российское оружие будет по-прежнему уверенно доминировать на мировом рынке вооружений и без украинских комплектующих.