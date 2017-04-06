Как Украина перевооружается по стандартам НАТО

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Государственный концерн "Укроборонпром" заявил вчера о планах создания в стране единого центра кибербезопасности. В проекте намерены участвовать консультанты из турецкой компании HAVELSAN и специалисты информационной безопасности НАТО.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял Доктрину информационной безопасности страны, согласно которой приоритетами в информационной сфере являются: создание структур, отвечающих за информационно-психологическую безопасность в ВСУ, с учетом практики государств — членов НАТО; защита технологической инфраструктуры обеспечения информационной безопасности Украины; покрытие цифровым вещанием пограничных и "временно оккупированных территорий".развития ВСУ. То есть до полной "совместимости" остается меньше трех лет.
Организационные и методические основы сближения ВСУ со стандартами альянса преподают и внедряют сотни иностранных военных инструкторов и советников.
В области перевооружения — за деньги США, Саудовской Аравии, Японии и других стран — Украина пытается выглядеть относительно самостоятельной и высокотехнологичной. Чего же удалось достичь?
Саудовские крылья
Многоцелевой украинско-саудовский транспортный Ан-132Д совершил первый полет 31 марта. На торжественном митинге по этому случаю президент Петр Порошенко с гордостью заявил, что Ан-132Д создан без использования российских комплектующих, подчеркнул важность разрыва кооперативных связей "со страной агрессором — Российской Федерацией" и ценность сотрудничества с "саудовскими друзьями".
Из прошлогодних новинок "Укроборонпрома" обращает на себя внимание ударный беспилотник "Горлица", якобы способный нести "высокоточное оружие" на расстояние более 1000 км, на высотах до 5 тысяч метров. Впрочем, "Горлица" еще не прошла испытания.
Броня крепка
И все же Сухопутные войска перевооружаются, получили новый бронеавтомобиль украинского производства "Козак-2", который в соцсетях почему-то назвали "гробом на колесиках".
В Киеве отмечают, что "Козак-2" — первая машина такого класса, принятая на вооружение за весь период украинской независимости. Бронеавтомобиль, соответствующий стандартам НАТО, разработан и серийно производится на частном киевском предприятии "Практика". Предназначен для огневой поддержки и перевозки личного состава (вооружения), военных грузов. Защищает от огня стрелкового оружия калибром 7,62 мм, осколков боеприпасов и мин.
Украина заморозила производство нового бронеавтомобиля "Дозор-Б" из-за нехватки средств у Львовского бронетанкового завода. Программа масштабного производства — под угрозой провала.
Таиланд отказался в марте от украинских БТР и танков в пользу китайских. Украинские БТР-3Е1 производства Киевского бронетанкового завода со скандалами поставлялись в Таиланд по контрактам 2007 и 2011 годов.
Ранее от украинских БТР отказалась Литва, потому что машины не соответствуют стандартам альянса.
"Молот" бьет по своим
Новые украинские минометы по стандартам альянса КБА-48М1 калибром 82-мм, М-120-15 "Молот" калибром 120-мм и 60-мм испытывали на полигоне в Киевской области в присутствии специалистов Минобороны, народных депутатов и прочих уважаемых людей. Вроде бы успешно.
А 1 апреля под Авдеевкой трое военнослужащих ВСУ погибли от разрыва нового 120-мм миномета "Молот" киевского завода "Маяк". И это не первый инцидент. Специалисты называют "Молот" плохой копией советского 2С12 "Сани".
Организация работы по натовским стандартам — стратегическая цель развития госконцерна "Укроборонпром", который за два года увеличил объем производства втрое, но количество не всегда соответствует качеству.
Производство вооружений странами НАТО регламентируется 1500 стандартами STANAG. Технологический переход и устойчивое соответствие чрезвычайно сложны и затратны. По расчетам "Укроборонпрома", необходимо более 46 млрд долларов. Однако эффективность иностранных инвестиций в украинский ОПК не доказана.около 4 млрд долларов.
С 2015 года "Антонов" намеревался поставить Саудовской Аравии 30 самолетов Ан-178. Однако из-за разрыва кооперационных связей с Россией до конца 2016 года не было построено ни одного самолета. И будущее Ан-178 — туманно.
"Укроборонпрому" остается лишь делать вид, будто советские разработки — "космический" самолет Ан 225 и сторожевой корабль "Киров" (заложен в 1990 году, ныне фрегат "Гетман Сагайдачный") — технологические вершины украинской оборонной промышленности.