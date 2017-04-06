Как Украина перевооружается по стандартам НАТО

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Государственный концерн "Укроборонпром" заявил вчера о планах создания в стране единого центра кибербезопасности. В проекте намерены участвовать консультанты из турецкой компании HAVELSAN и специалисты информационной безопасности НАТО.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял Доктрину информационной безопасности страны, согласно которой приоритетами в информационной сфере являются: создание структур, отвечающих за информационно-психологическую безопасность в ВСУ, с учетом практики государств — членов НАТО; защита технологической инфраструктуры обеспечения информационной безопасности Украины; покрытие цифровым вещанием пограничных и "временно оккупированных территорий".

Членство в НАТО остается стратегической целью украинского правительства. Киев намерен к 2020 году обеспечить совместимость ВСУ с силами стран альянса. Для достижения необходимых стандартов украинский президент Петр Порошенко утвердил в конце марта Государственную программу развития ВСУ . То есть до полной "совместимости" остается меньше трех лет.

Организационные и методические основы сближения ВСУ со стандартами альянса преподают и внедряют сотни иностранных военных инструкторов и советников.

В области перевооружения — за деньги США, Саудовской Аравии, Японии и других стран — Украина пытается выглядеть относительно самостоятельной и высокотехнологичной. Чего же удалось достичь?

Саудовские крылья

Многоцелевой украинско-саудовский транспортный Ан-132Д совершил первый полет 31 марта. На торжественном митинге по этому случаю президент Петр Порошенко с гордостью заявил, что Ан-132Д создан без использования российских комплектующих, подчеркнул важность разрыва кооперативных связей "со страной агрессором — Российской Федерацией" и ценность сотрудничества с "саудовскими друзьями".

Украина намерена выпускать " десятки бортов ". Справедливости ради заметим, что "международный" Ан-132Д — все же продолжение советской линейки самолетов Ан-24 (1959 года), Ан-26 (1969 года), Ан-32 (1976 года). Демонстрационный Ан-132Д поднялся в небо за счет Саудовской Аравии (заказчик обеспечил взлет самолета-демонстратора за 50 млн долларов). Королевство участвует в доработке существующей модели самолета Ан-32 для улучшения характеристик (полезной нагрузки, дальности полета, взлетных параметров). И создает на своей территории авиастроительный комплекс для выпуска Ан-132Д и других самолетов (роялти Киева — 10 процентов от реализации). Саудовская Аравия будет обладать правом интеллектуальной собственности и конструкторскими чертежами.

Если говорить о чисто украинском авиационном проекте, это концепт летающего бронеавтомобиля E-LSFV . Предполагается, что трансформер-квадрокоптер сможет передвигаться на электрической тяге, будет использоваться в спецоперациях. Возможно, его увидят в небе Донбасса.

Из прошлогодних новинок "Укроборонпрома" обращает на себя внимание ударный беспилотник "Горлица", якобы способный нести "высокоточное оружие" на расстояние более 1000 км, на высотах до 5 тысяч метров. Впрочем, "Горлица" еще не прошла испытания.

Броня крепка

И все же Сухопутные войска перевооружаются, получили новый бронеавтомобиль украинского производства "Козак-2", который в соцсетях почему-то назвали "гробом на колесиках".

В Киеве отмечают, что "Козак-2" — первая машина такого класса, принятая на вооружение за весь период украинской независимости. Бронеавтомобиль, соответствующий стандартам НАТО, разработан и серийно производится на частном киевском предприятии "Практика". Предназначен для огневой поддержки и перевозки личного состава (вооружения), военных грузов. Защищает от огня стрелкового оружия калибром 7,62 мм, осколков боеприпасов и мин.

"Киевский бронетанковый завод" передал Нацгвардии первые шесть бронетранспортеров БТР-3Е1, оснащенных четырехтактным шестицилиндровым дизелем Deutz BF6M1015CP и автоматической трансмиссией Allison. Заметим, БТР-3Е1 — это глубокая модернизация советского БТР-80.

Украина заморозила производство нового бронеавтомобиля "Дозор-Б" из-за нехватки средств у Львовского бронетанкового завода. Программа масштабного производства — под угрозой провала.

Таиланд отказался в марте от украинских БТР и танков в пользу китайских. Украинские БТР-3Е1 производства Киевского бронетанкового завода со скандалами поставлялись в Таиланд по контрактам 2007 и 2011 годов.

Ранее от украинских БТР отказалась Литва, потому что машины не соответствуют стандартам альянса.

"Молот" бьет по своим

"Укроборонпром" активно рекламирует украинские винтовки-трансформеры по стандартам НАТО . Штурмовая винтовка М-16 будет выпускаться на предприятиях ГК "Укроборонпром" в кооперации с американской корпорацией Aeroscraft. Главная особенность M-16 — модульная конструкция, позволяющая создавать разнообразные версии, менять калибр и длину ствола. Любопытно, что натовскую винтовку будут производить на Украине по лицензии правительства США.

Новые украинские минометы по стандартам альянса КБА-48М1 калибром 82-мм, М-120-15 "Молот" калибром 120-мм и 60-мм испытывали на полигоне в Киевской области в присутствии специалистов Минобороны, народных депутатов и прочих уважаемых людей. Вроде бы успешно.

А 1 апреля под Авдеевкой трое военнослужащих ВСУ погибли от разрыва нового 120-мм миномета "Молот" киевского завода "Маяк". И это не первый инцидент. Специалисты называют "Молот" плохой копией советского 2С12 "Сани".

Организация работы по натовским стандартам — стратегическая цель развития госконцерна "Укроборонпром", который за два года увеличил объем производства втрое, но количество не всегда соответствует качеству.

Производство вооружений странами НАТО регламентируется 1500 стандартами STANAG. Технологический переход и устойчивое соответствие чрезвычайно сложны и затратны. По расчетам "Укроборонпрома", необходимо более 46 млрд долларов. Однако эффективность иностранных инвестиций в украинский ОПК не доказана.

Желание Киева удивить мир своим оружием "дешево и сердито" объяснимо амбициями, которые несоразмерны финансированию ОПК, кадровому потенциалу, состоянию научно-технической школы. Так, для возобновления серийного выпуска крупнейших в мире самолетов Ан-225 "Мрия" необходимо около 4 млрд долларов

С 2015 года "Антонов" намеревался поставить Саудовской Аравии 30 самолетов Ан-178. Однако из-за разрыва кооперационных связей с Россией до конца 2016 года не было построено ни одного самолета. И будущее Ан-178 — туманно.

"Укроборонпрому" остается лишь делать вид, будто советские разработки — "космический" самолет Ан 225 и сторожевой корабль "Киров" (заложен в 1990 году, ныне фрегат "Гетман Сагайдачный") — технологические вершины украинской оборонной промышленности.