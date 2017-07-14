Патрульные ледоколы России в Арктике — это реальность

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Россия укрепляет свое влияние в Арктической зоне планеты. Серийный универсальный атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220, строящийся в Санкт-Петербурге, спустят на воду 26 сентября. Об этом сегодня сообщил генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов.
Ранее вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин заявил, что "Сибирь" войдет в строй в ноябре 2021 года.
Первый ледокол проекта 22220 — "Арктика" — спущен на воду 16 июня. Его с нетерпением ждут в одноименном регионе. Новые атомоходы "Арктика", "Сибирь" и "Урал" смогут проводить караваны судов в ледяном поле толщиной до трех метров и позволят закрепить арктическое лидерство России.
На сегодня самый мощный в мире атомный ледокол проекта 22220 оснащен двухреакторной энергетической установкой. Длина корабля — 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн, экипаж — 75 человек. Атомоход интересен еще и тем, что двухосадочная конструкция корпуса позволяет использовать его и в арктических морях, и в устьях северных рек. Универсальность проекта 22220 очень важна для освоения труднодоступных территорий российского Заполярья и защиты национальных интересов страны.
Изначально планировалось, что первый ледокол серии будет сдан до конца 2017 года. Задержка в строительстве вызвана украинским кризисом и непоставкой харьковских турбин. Испытания российских аналогов начались в июне. Производственная задержка не повлияет на проводку "Росатомфлотом" судов по Северному морскому пути: "Росатом" продлил срок эксплуатации действующих атомных ледоколов, которые решают задачи и в интересах ВМФ.
Стальной кулак
В Арктической зоне создано и успешно действует межвидовое стратегическое объединение — Северный флот. Одна из задач флота — развитие инфраструктуры на побережье и своевременное обеспечение войск, формирование системы гарантированного и экономически эффективного транспортного обеспечения морским путем потребностей Минобороны в Арктике.
На двух архипелагах — Земле Франца-Иосифа и Новосибирских островах — завершено строительство уникальных военных городков замкнутого цикла. В Заполярье продолжается восстановление аэродромной сети и создание единой системы освещения обстановки в интересах ПВО. В формате арктического консорциума объединены ресурсы шести морских портов, 95 гражданских судов общей грузоподъемностью более одного миллиона тонн, возможности ситуационно-логистического центра и его структурных подразделений.
Создавая в Арктике наземную инфраструктуру, Минобороны одновременно усиливает флот кораблей, способных действовать в сложной ледовой обстановке. В 2017 году в состав ВМФ войдет дизель-электрический ледокол проекта 21180 "Илья Муромец", который будет снабжать арктическую группировку войск всем необходимым. Автономность его плавания — 60 суток, дальность хода — девять тысяч миль, экипаж — 35 человек. Однако российские кораблестроители идут дальше.
Заложенный в апреле на Адмиралтейских верфях многофункциональный патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" войдет в строй после 2020 года. Это патрульный боевой ледокол, способный преодолевать лед толщиной до полутора метров. Немецкий журнал Stern уже назвал его "стальным кулаком русской ледовой армады". Таких "кулаков" у нашего ВМФ будет два.
Обычные боевые корабли неспособны действовать в арктических широтах, поскольку толщины и прочности их бортов не хватает для защиты ото льда. Многофункциональный корабль "Иван Папанин" способен эффективно выполнять задачи в арктической зоне как самостоятельно, так и в составе группировок (отрядов) боевых кораблей. Предназначен он для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях. Патрульный ледокол имеет вооружение для артиллерийских ударов по морским, береговым и воздушным целям, а также вертолет, беспилотные летательные аппараты и два скоростных боевых катера типа "Раптор".
Возможно, на наших глазах рождается новый арктический флот ударных кораблей ледового класса, способных нести как артиллерийское, так и ракетное вооружение. Флот рождается совсем не из любви к искусству войны.
Лидер будущего
Грузоперевозки по кратчайшему морскому пути из Европы в Китай в прошлом году увеличились на 35 процентов — до семи миллионов тонн. Имея сегодня 30 дизельных и четыре атомных ледокола, Россия является основным оператором в Арктике. И российский вице-премьер Дмитрий Рогозин пообещал: "В 2022 году мы будем перевозить 40 миллионов тонн".
Северный морской путь вряд ли когда-нибудь заменит Суэцкий канал, но может взять на себя около 20 процентов морского судоходства Европа — Азия, особенно с учетом российских проектов по добыче в Арктике нефти и газа. Агентство Bloomberg отмечает: "Сегодня 95 процентов из огромных запасов природного газа в России и 75 процентов нефти добывается в этом регионе, что помогает создавать там пятую часть ВВП страны".
Соседи с завистью наблюдают, насколько успешно обустраивается в Арктике ВМФ России. И все же протяженность российской береговой линии вдоль Северного морского пути — почти 40 тысяч километров — требует принципиально иной, надежной и бесперебойной системы коммуникаций. Поэтому в Крыловском государственном научном центре разрабатывается ледокол проекта 10510 "Лидер" с двумя атомными реакторами нового поколения мощностью 120 МВт, что позволит кораблю пробивать путь во льдах толщиной около четырех с половиной метров при скорости два узла (скорость хода на чистой воде — 24 узла). По словам президента Владимира Путина, "Лидер" появится к 2025 году.
Ледокол будет способен обеспечить круглогодичное движение кораблей и судов по Северному морскому пути, независимо от погодных условий и ледовой обстановки (правда, для этого потребуется серия из трех-четырех подобных гигантов). При неограниченной дальности плавания "Лидера" и длине корпуса в 209 метров его ширина — 47,7 метра — обеспечивает ледокольную проводку самых крупных танкеров и газовозов. Очевидно, и в интересах ВМФ России проект 10510 будет востребован во всех арктических морях — от Баренцева и Карского до Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского.
На палубе ледокола предусмотрен комплекс для приема вертолетов Ми-8, Ми-38 и аналогичных зарубежных моделей. Многофункциональные краны в районе кормы позволяют проводить ремонтные работы, включая замену лопастей гребных винтов. Два реактора РИТМ-400 размещены внутри герметичной защитной оболочки из радиационно-стойких стали и бетона. Конструкция реакторного отсека способна выдержать падение вертолета, посадку на мель, столкновение с другим судном.
Арктика во многом определяет будущее России, и в ее освоении мы целенаправленно вырвались далеко вперед. А Соединенные Штаты, к примеру, отстают в международной гонке по строительству ледоколов. Неслучайно американские адмиралы оценивают арктическую партию как "шах и мат уже в самом начале игры".