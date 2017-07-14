Патрульные ледоколы России в Арктике — это реальность

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Россия укрепляет свое влияние в Арктической зоне планеты. Серийный универсальный атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220, строящийся в Санкт-Петербурге, спустят на воду 26 сентября. Об этом сегодня сообщил генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов.

Ранее вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин заявил, что "Сибирь" войдет в строй в ноябре 2021 года.

Первый ледокол проекта 22220 — "Арктика" — спущен на воду 16 июня. Его с нетерпением ждут в одноименном регионе. Новые атомоходы "Арктика", "Сибирь" и "Урал" смогут проводить караваны судов в ледяном поле толщиной до трех метров и позволят закрепить арктическое лидерство России.

На сегодня самый мощный в мире атомный ледокол проекта 22220 оснащен двухреакторной энергетической установкой. Длина корабля — 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн, экипаж — 75 человек. Атомоход интересен еще и тем, что двухосадочная конструкция корпуса позволяет использовать его и в арктических морях, и в устьях северных рек. Универсальность проекта 22220 очень важна для освоения труднодоступных территорий российского Заполярья и защиты национальных интересов страны.

Изначально планировалось, что первый ледокол серии будет сдан до конца 2017 года. Задержка в строительстве вызвана украинским кризисом и непоставкой харьковских турбин. Испытания российских аналогов начались в июне. Производственная задержка не повлияет на проводку "Росатомфлотом" судов по Северному морскому пути: "Росатом" продлил срок эксплуатации действующих атомных ледоколов, которые решают задачи и в интересах ВМФ.

Стальной кулак

В Арктической зоне создано и успешно действует межвидовое стратегическое объединение — Северный флот. Одна из задач флота — развитие инфраструктуры на побережье и своевременное обеспечение войск, формирование системы гарантированного и экономически эффективного транспортного обеспечения морским путем потребностей Минобороны в Арктике.

На двух архипелагах — Земле Франца-Иосифа и Новосибирских островах — завершено строительство уникальных военных городков замкнутого цикла. В Заполярье продолжается восстановление аэродромной сети и создание единой системы освещения обстановки в интересах ПВО. В формате арктического консорциума объединены ресурсы шести морских портов, 95 гражданских судов общей грузоподъемностью более одного миллиона тонн, возможности ситуационно-логистического центра и его структурных подразделений.

Создавая в Арктике наземную инфраструктуру, Минобороны одновременно усиливает флот кораблей, способных действовать в сложной ледовой обстановке. В 2017 году в состав ВМФ войдет дизель-электрический ледокол проекта 21180 "Илья Муромец", который будет снабжать арктическую группировку войск всем необходимым. Автономность его плавания — 60 суток, дальность хода — девять тысяч миль, экипаж — 35 человек. Однако российские кораблестроители идут дальше.

Заложенный в апреле на Адмиралтейских верфях многофункциональный патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" войдет в строй после 2020 года. Это патрульный боевой ледокол, способный преодолевать лед толщиной до полутора метров. Немецкий журнал Stern уже назвал его "стальным кулаком русской ледовой армады". Таких "кулаков" у нашего ВМФ будет два.

Обычные боевые корабли неспособны действовать в арктических широтах, поскольку толщины и прочности их бортов не хватает для защиты ото льда. Многофункциональный корабль "Иван Папанин" способен эффективно выполнять задачи в арктической зоне как самостоятельно, так и в составе группировок (отрядов) боевых кораблей. Предназначен он для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях. Патрульный ледокол имеет вооружение для артиллерийских ударов по морским, береговым и воздушным целям, а также вертолет, беспилотные летательные аппараты и два скоростных боевых катера типа "Раптор".

© Фото : Минобороны РФ Закладка патрульного корабля арктического класса проекта 23550 "Иван Папанин" на Адмиралтейских верфях © Фото : Минобороны РФ Закладка патрульного корабля арктического класса проекта 23550 "Иван Папанин" на Адмиралтейских верфях

Возможно, на наших глазах рождается новый арктический флот ударных кораблей ледового класса, способных нести как артиллерийское, так и ракетное вооружение. Флот рождается совсем не из любви к искусству войны.

Лидер будущего

Грузоперевозки по кратчайшему морскому пути из Европы в Китай в прошлом году увеличились на 35 процентов — до семи миллионов тонн. Имея сегодня 30 дизельных и четыре атомных ледокола, Россия является основным оператором в Арктике. И российский вице-премьер Дмитрий Рогозин пообещал: "В 2022 году мы будем перевозить 40 миллионов тонн".

Северный морской путь вряд ли когда-нибудь заменит Суэцкий канал, но может взять на себя около 20 процентов морского судоходства Европа — Азия, особенно с учетом российских проектов по добыче в Арктике нефти и газа. Агентство Bloomberg отмечает: "Сегодня 95 процентов из огромных запасов природного газа в России и 75 процентов нефти добывается в этом регионе, что помогает создавать там пятую часть ВВП страны".

Соседи с завистью наблюдают, насколько успешно обустраивается в Арктике ВМФ России. И все же протяженность российской береговой линии вдоль Северного морского пути — почти 40 тысяч километров — требует принципиально иной, надежной и бесперебойной системы коммуникаций. Поэтому в Крыловском государственном научном центре разрабатывается ледокол проекта 10510 "Лидер" с двумя атомными реакторами нового поколения мощностью 120 МВт, что позволит кораблю пробивать путь во льдах толщиной около четырех с половиной метров при скорости два узла (скорость хода на чистой воде — 24 узла). По словам президента Владимира Путина, "Лидер" появится к 2025 году.

© Фото : Крыловский государственный научный центр Модельные испытания ледокола проекта 10510 "Лидер" в ледовом бассейне Крыловского научного центра © Фото : Крыловский государственный научный центр Модельные испытания ледокола проекта 10510 "Лидер" в ледовом бассейне Крыловского научного центра

Ледокол будет способен обеспечить круглогодичное движение кораблей и судов по Северному морскому пути, независимо от погодных условий и ледовой обстановки (правда, для этого потребуется серия из трех-четырех подобных гигантов). При неограниченной дальности плавания "Лидера" и длине корпуса в 209 метров его ширина — 47,7 метра — обеспечивает ледокольную проводку самых крупных танкеров и газовозов. Очевидно, и в интересах ВМФ России проект 10510 будет востребован во всех арктических морях — от Баренцева и Карского до Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского.

На палубе ледокола предусмотрен комплекс для приема вертолетов Ми-8, Ми-38 и аналогичных зарубежных моделей. Многофункциональные краны в районе кормы позволяют проводить ремонтные работы, включая замену лопастей гребных винтов. Два реактора РИТМ-400 размещены внутри герметичной защитной оболочки из радиационно-стойких стали и бетона. Конструкция реакторного отсека способна выдержать падение вертолета, посадку на мель, столкновение с другим судном.

Арктика во многом определяет будущее России, и в ее освоении мы целенаправленно вырвались далеко вперед. А Соединенные Штаты, к примеру, отстают в международной гонке по строительству ледоколов. Неслучайно американские адмиралы оценивают арктическую партию как "шах и мат уже в самом начале игры".