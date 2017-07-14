На Балтийском заводе назвали дату спуска на воду атомного ледокола "Сибирь"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Серийный российский универсальный атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220, строящийся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, намечено спустить на воду 26 сентября, сообщил генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов.

"Двадцать шестого сентября мы спускаем (на воду – ред.) ледокол "Сибирь", — сказал Кадилов на презентации проектов Балтийского завода в рамках визита на объекты российской атомной энергетики в Санкт-Петербурге постоянных представителей зарубежных государств при международных организациях в Вене.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что сдача ледокола "Сибирь" намечена на ноябрь 2021 года.