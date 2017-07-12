В Кремле прокомментировали перенос сроков сдачи ледокола "Арктика"

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Гибкость в сроках реализации таких масштабных проектов, как ледокол "Арктика", допускается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщили, что Счетная палата, Генпрокуратура и ФСБ проведут проверку по факту срыва "Балтийским заводом" сроков сдачи трех универсальных атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика", "Сибирь" и "Урал".

По данным журналистов, ключевой проблемой в строительстве "Арктики" стали поставки турбин, которые изначально планировалось закупить в Харькове. Когда сделка сорвалась, поставщика заменили на "Киров-Энергомаш" (дочернее предприятие ОАО "Кировский завод"). В июне вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил о начале испытаний необходимых деталей.

Песков отметил, что перенос сроков для проектов такого масштаба является нормальной процедурой.

"Другое дело, если вот эта сдвижка вправо перейдет грани все разумного, вот тогда действительно возникает опасность", — заявил Песков, комментируя ситуацию с переносом сроков сдачи первого ледокола на два года.

"Определенная гибкость сроков по реализации подобных проектов допускается. А в остальном, безусловно, работают контрольные органы, которые делают свою работу", — добавил пресс-секретарь главы государства.

В Росатоме рассказали, что перенос сдачи ледокола не скажется на освоении Арктики. Госкорпорация заранее продлила срок эксплуатации действующих атомных ледоколов, которые займутся обслуживанием Северного морского пути.

"Балтийский завод" по контракту с "Росатомфлотом" должен был сдать головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" до конца 2017 года. В марте Минпромторг сообщил, что судно будет готово в первой половине 2019-го.

Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.