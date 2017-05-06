Россия поставила США шах и мат в Арктике, заявил американский адмирал

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты рискуют лишиться влияния в Арктике, в то время как Россия быстро наращивает военное присутствие и промышленный потенциал в регионе, заявил командующий береговой охраны США Пол Цукунфт на конференции в Центре стратегических и международных исследований, сообщает издание Politico.

Адмирал обратил внимание на то, что Вашингтону не хватает технических возможностей для освоения северных областей. Если Россия располагает 40 ледоколами, то Штаты довольствуются всего двумя. При этом лишь один из них пригоден для плавания в водах Заполярья.

По мнению Цукунфта, странам, у которых есть интересы в Арктике, еще долго придется догонять Россию. Однако он подчеркнул, что Москва усиливает присутствие не для борьбы с "геополитическими противниками". "Активность русских оправдана с точки зрения экономики. Это ключевой регион для экономики страны", — убежден комендант береговой охраны

Он также отметил, что таяние арктических льдов открывает большой простор для хозяйственной деятельности в Заполярье. В первую очередь речь идет о добыче полезных ископаемых.

"Сейчас у них на доске все фигуры, у нас — только пешка или ладья. Если мы посмотрим на арктическую шахматную партию, мы поймем, что они поставили нам шах и мат уже в самом начале игры", — подытожил Цукунфт.

Ранее он заявил, что США критически отстали от России по уровню готовности к освоению Арктики. Кроме того, адмирал требовал от американских властей скорейшего возобновления программы строительства тяжелых ледоколов.