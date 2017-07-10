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Гамбургский счет: кто же был изолирован на G20

Сюжет:
Саммит G20 в Гамбурге (436)
09:0910.07.2017
(обновлено: 09:30 10.07.2017)
037090
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20. 7 июля 2017Президент США Дональд Трамп на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20. 7 июля 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Расстановка сил на саммите "группы двадцати" в Гамбурге выглядела так: 19 стран против одной, которая оказалась изолирована, при этом вела себя вызывающе… Где-то мы эти железные формулировки уже видели, и как раз применительно к ежегодным форумам "двадцатки". Только раньше они применялись к России, а теперь — к США. Впрочем, эта формула фальшива — как в прежних случаях, так и в нынешнем.

Обругать Америку может каждый

Встреча лидеров стран БРИКС в преддверии саммита Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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G20: Трамп ищет союзников, Путин их находит
Мы думали, что в прежние времена нас "изолировала" Америка. А оказалось, что это делало нечто иное — глобалистская команда (да, прежде всего американская), думавшая в какой-то момент, что уже владеет миром. И прежде всего нас "изолировали" через глобалистские СМИ, которые теперь, не изобретая ничего нового, набросились с теми же убогими словами на президента США Дональда Трампа. Который, кстати, чувствовал себя в Гамбурге совсем не так плохо, как кому-то хотелось.

Давайте посмотрим, что произошло с Трампом на саммите. Сразу скажу, что разговор идет не столько о его встрече с российским президентом Владимиром Путиным, сколько о самом саммите двадцати ведущих стран мира. О событии крупном хотя бы потому, что речь о странах, дающих более 80% мирового ВВП, 75% мировой торговли и, где живет 66,7% населения. То есть это далеко не только США. Это вся верхушка мира, внутри которой и раньше отношения были сложные, а сейчас они всего-навсего изменились, усложнились еще больше.

Итак, Америка — согласно приговору глобалистских СМИ — не раз встречалась с осуждением "мирового сообщества", но осуждали тихо и с уважением. А сейчас, в Гамбурге и не только, политику Трампа ругают вслух и принимают решения, где позиции — якобы — расходятся со счетом 19:1. Стало нормой, продолжает приговор, что "мир" научился обходиться без США, ведя политику, с которой первая держава этого мира не согласна. Прежде всего, речь о свободе торговли и борьбе с изменениями климата.

По части торговли Дональд Трамп грозит протекционизмом, то есть убийственными пошлинами на импорт, и не верит в многосторонние торговые соглашения (что с Европой, что с Тихоокеанским регионом, что с американским континентом). В результате 19 стран уступили одной, вписав в коммюнике американскую оговорку, что иногда пошлины вводить надо. Но все были из-за этого очень злы.

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Саммит G20: встреча Путина и Трампа, климат, протесты и немного экономики
По климату и совсем плохо — пока все мировые лидеры вели заседание на эту тему, Трамп!.. встречался!.. с Путиным! В итоге зафиксировали, что все страны-участницы отмечают, что США вышли из Парижского соглашения по климату, но сами будут его выполнять.

Заметим здесь, что коммюнике "двадцаток" и прочих форумов — не то чтобы бестселлер для миллионов землян. Документы эти интересны разве только процессом их обсуждения, в котором много чего выявляется.

Так что же на самом деле выявилось в Гамбурге? Исключительно тот давно известный факт, что Америка Трампа видит мир не так, как лидеры ЕС и еще пары стран. То есть перед нами раскол Запада, а вовсе не "изоляция" США от мира в целом. Вот если бы перед группой "европейцев" сидела бы Хиллари Клинтон, то они были бы с ней в полном согласии и "изолировали" бы кого-то другого. И мы все знаем, кого.

Большая двадцатка в цифрах
© РИА Новости, Инфографика
"Большая двадцатка" в цифрах

Кто, с кем и за что

А теперь всякие частности, которые делают картину и вовсе интересной. Еще раз скажем: "двадцатка" — это не только США и не только ЕС. Посмотрим на оценки итогов саммита в СМИ Китая или Индии — и увидим, что их вообще-то мало. То есть для этих гигантов Гамбург вообще не событие. А поскольку событие — чаще всего какая-то гадость, это как минимум означает, что для них "двадцатка" прошла не так уж и плохо.

Понятно, что всем, кроме проигрывающих мировую конкуренцию, приятна свободная торговля. Так что Дели и Пекин голосовали за нее, предварительно вместе с Россией и еще двумя странами записав в документ своей отдельной встречи (БРИКС), что санкции по политическим соображениям тоже нарушают свободу торговли.

В Гамбурге прошел саммит G20
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкСаммит G20 проходил в немецком Гамбурге. На него приехали не все лидеры "двадцатки": отсутствовал король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд. Президент Бразилии Мишел Темер, который также планировал пропустить саммит, в последний момент все же отправился в Гамбург.Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Саммит G20 проходил в немецком Гамбурге. На него приехали не все лидеры "двадцатки": отсутствовал король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд. Президент Бразилии Мишел Темер, который также планировал пропустить саммит, в последний момент все же отправился в Гамбург.
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкБольшая часть журналистов, съехавшихся освещать саммит, не попала в конференц-центр, где проходили основные мероприятия, зато смогла скрасить времяпрепровождение хорошей едой с пивом, а также развлечься на специально организованной вечеринке.Журналисты в международном пресс-центре во время трансляции официальной встречи президента РФ Владимира Путина канцлером Германии Ангелой Меркель
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Большая часть журналистов, съехавшихся освещать саммит, не попала в конференц-центр, где проходили основные мероприятия, зато смогла скрасить времяпрепровождение хорошей едой с пивом, а также развлечься на специально организованной вечеринке.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЦеремония фотографирования лидеров G20 прошла в первый день саммита. Место в центре досталось хозяйке мероприятия - канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Церемония фотографирования лидеров G20 прошла в первый день саммита. Место в центре досталось хозяйке мероприятия - канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин оказался в первом ряду между турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой КНР Си Цзиньпином.Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин оказался в первом ряду между турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой КНР Си Цзиньпином.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПутин принял участие в целом ряде мероприятий "Большой двадцатки", которые были посвящены борьбе с терроризмом, свободным рынкам и климатическим изменениям.Заседании глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20, приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин принял участие в целом ряде мероприятий "Большой двадцатки", которые были посвящены борьбе с терроризмом, свободным рынкам и климатическим изменениям.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПервая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа затянулась на два с лишним часа. Российский лидер позднее заявил, что установил личные отношения с главой Белого дома, а тот отметил, что встреча прошла замечательно.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа затянулась на два с лишним часа. Российский лидер позднее заявил, что установил личные отношения с главой Белого дома, а тот отметил, что встреча прошла замечательно.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЯпонскому премьеру Синдзо Абэ пришлось дожидаться Владимира Путина, который задержался из-за переговоров с Трампом. Российский лидер принес извинения, Абэ отнесся к опозданию с пониманием.Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Японскому премьеру Синдзо Абэ пришлось дожидаться Владимира Путина, который задержался из-за переговоров с Трампом. Российский лидер принес извинения, Абэ отнесся к опозданию с пониманием.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНа рабочем завтраке, состоявшемся утром 8 июля, Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Украине.Президент РФ Владимир Путин во время совместного с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном завтрака на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 201
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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На рабочем завтраке, состоявшемся утром 8 июля, Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Украине.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНа встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером Путин выразил надежду на то, что отношения между Россией и ЕС продолжат развиваться. Тот, в свою очередь, отметил важность диалога с Москвой.Президент РФ Владимир Путин и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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На встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером Путин выразил надежду на то, что отношения между Россией и ЕС продолжат развиваться. Тот, в свою очередь, отметил важность диалога с Москвой.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкДочь президента США Иванка Трамп была не просто сторонним наблюдателем на саммите: она заменила своего отца на одной из встреч G20.Дочь президента США Иванка Трамп и президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Дочь президента США Иванка Трамп была не просто сторонним наблюдателем на саммите: она заменила своего отца на одной из встреч G20.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном Владимир Путин заверил, что Россия намерена придерживаться обязательств по климату, а также отметил качество двусторонних отношений.Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном Владимир Путин заверил, что Россия намерена придерживаться обязательств по климату, а также отметил качество двусторонних отношений.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России в ходе пресс-конференции, посвященной G20, рассказал о своей встрече с Дональдом Трампом, а также коснулся ситуации в Сирии и отношений с Украиной.Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России в ходе пресс-конференции, посвященной G20, рассказал о своей встрече с Дональдом Трампом, а также коснулся ситуации в Сирии и отношений с Украиной.
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкИтоги саммита подводила Ангела Меркель. Она осталась довольна тем, что участники G20 выступили за открытость рынков, а также заявила, что рада тому, что все страны, кроме США, поддержали соглашение по климату.Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Итоги саммита подводила Ангела Меркель. Она осталась довольна тем, что участники G20 выступили за открытость рынков, а также заявила, что рада тому, что все страны, кроме США, поддержали соглашение по климату.
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Но разве они "изолировали" США? Достаточно посмотреть на встречу Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином на полях саммита. Там, наоборот, сплошной медовый месяц, несмотря на якобы разногласия насчет ядерных игр Северной Кореи. Да и наша аналогичная встреча (Путин-Трамп) говорит о чем угодно, кроме как об изоляции США.

Теперь насчет климата и "потепления". Я немало писал на эту тему. Если коротко, то перед нами битва двух лобби — газо-нефте-угольного и того, которое продвигает "новую энергетику" (якобы спасающую мир от "потепления"). Эта история выгодна странам, у которых нет нефти и газа (допустим, Индии и Китаю) и невыгодна России, США, Саудовской Аравии и т.д. В итоге США добились включения в то самое коммюнике пункта о том, что они хотят дать миру "новую и чистую" энергию из тех самых нефти, угля и т.д., и это вполне ощутимая их победа. То есть компромисс. А там посмотрим, что с этой неприглядной историей будет дальше.

Пресс-конференция Владимира Путина в рамках саммита G20 в Гамбурге
© Ruptly
Путин подвел итоги саммита "Большой двадцатки"
И еще были прочие сюжеты "двадцатки", где все прошло хорошо и, кстати, вполне в интересах России: цифровая экономика, борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма… Все были согласны.

Есть еще одна тема, которая возникла во время гамбургского саммита, даже накануне его, во время визита Трампа в Польшу. У нас его речь в Варшаве запомнили по поводу "газовой сделки" с Польшей и размещения там комплексов "Патриот". А ведь было кое-что еще.

Трамп говорил о том, что такое "Запад", каким он его видит. Это цивилизация, которой 2 500 лет, у нее есть культура, религия, ценности… "Клинтоновские" силы в США и Европе заклеймили эту речь как "расистскую" и "ультраправую", потому что Трамп говорил о подрыве цивилизационных ценностей (исламистами, в частности), а для настоящего глобалиста не должно быть ни наций, ни религий, ни отдельных ценностей.

Между прочим, это наводит на мысли, что Трамп и его Америка — наш естественный союзник (теоретически, когда-нибудь, хотя бы по вот этому вопросу). И не потому ли глобалисты бросили такие силы на то, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа — чтобы этого союза, по каким-то вопросам, не случилось как можно дольше?

А еще были погромы в Гамбурге, которые устроили антиглобалисты, и их немедленно обозвали союзниками Трампа (раз он тоже антиглобалист). И тут возникли комментарии, что погромы эти подорвали позиции германского канцлера Ангелы Меркель, потому что она сначала… поддержала 100 тысяч демонстрантов, потом ей пришлось приказать их разгонять, и разгон получался неудачным. Это снижает ее выборные шансы в сентябре.

Петарды, бутылки и водометы: массовые протесты в Гамбурге
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкВ преддверии саммита G20 в Гамбурге проходят многотысячные акции протеста.Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алекс Панциков
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В преддверии саммита G20 в Гамбурге проходят многотысячные акции протеста.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНа улицу вышли антиглобалисты, представители организаций по защите окружающей среды и прав потребителей, профсоюзы, правозащитники, правые и левые экстремисты.Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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На улицу вышли антиглобалисты, представители организаций по защите окружающей среды и прав потребителей, профсоюзы, правозащитники, правые и левые экстремисты.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНакануне во время согласованной с властями акции в районе Хафенштрассе группа из тысячи человек попыталась организовать столкновения с полицией. Протестующие бросали камни, файеры и бутылки. В результате организаторы были вынуждены объявить акцию завершенной.Во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Накануне во время согласованной с властями акции в районе Хафенштрассе группа из тысячи человек попыталась организовать столкновения с полицией. Протестующие бросали камни, файеры и бутылки. В результате организаторы были вынуждены объявить акцию завершенной.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНекоторые акции протеста продолжили и ночью. Полиция была вынуждена применить водометы и перцовый газ.Спасатели помогают участнику акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Некоторые акции протеста продолжили и ночью. Полиция была вынуждена применить водометы и перцовый газ.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкОрганизаторы протестов в Гамбурге обвинили полицию в превышении полномочий при разгоне протестующих.Участник акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Организаторы протестов в Гамбурге обвинили полицию в превышении полномочий при разгоне протестующих.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанк"Реакция полиции совершенно несоразмерна, использование водометов и перцового газа против демонстрантов неприемлемо. Мы вынуждены выносить с согласованных акций своих товарищей, в отношении которых использованы спецсредства", - отметил официальный представитель объединения Attac Роланд Сюз.Участница акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
"Реакция полиции совершенно несоразмерна, использование водометов и перцового газа против демонстрантов неприемлемо. Мы вынуждены выносить с согласованных акций своих товарищей, в отношении которых использованы спецсредства", - отметил официальный представитель объединения Attac Роланд Сюз.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСреди пострадавших в столкновениях много полицейских. По данным издания Welt, к утру пятницы ранения получили 130 полицейских, 12 из них пока не могут продолжать нести службу.Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Среди пострадавших в столкновениях много полицейских. По данным издания Welt, к утру пятницы ранения получили 130 полицейских, 12 из них пока не могут продолжать нести службу.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВсего в дни саммита безопасность в Гамбурге обеспечивают порядка 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов Германии.Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Всего в дни саммита безопасность в Гамбурге обеспечивают порядка 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов Германии.
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкКроме того, спецгруппы из Нидерландов и Австрии отвечают за то, чтобы прибывающие на саммит главы государств и правительств, а также тысячи членов делегаций безопасно проследовали через город.Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк
Кроме того, спецгруппы из Нидерландов и Австрии отвечают за то, чтобы прибывающие на саммит главы государств и правительств, а также тысячи членов делегаций безопасно проследовали через город.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкРади безопасности участников G20 также организована зона безопасности в 38 квадратных километрах вокруг выставочного центра, где пройдет саммит. Она огорожена металлическими решетками.Во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Ради безопасности участников G20 также организована зона безопасности в 38 квадратных километрах вокруг выставочного центра, где пройдет саммит. Она огорожена металлическими решетками.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкДоступ в зону безопасности вокруг выставочного центра строго ограничен, полиция контролирует безопасность на всей этой территории.Участник акции протеста (слева) в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Доступ в зону безопасности вокруг выставочного центра строго ограничен, полиция контролирует безопасность на всей этой территории.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкОднако по данным правоохранительных органов, сейчас в Гамбурге действуют группы радикально настроенных активистов, которые пытаются прорваться зданию международного торгового центра, где проходит G20.Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Однако по данным правоохранительных органов, сейчас в Гамбурге действуют группы радикально настроенных активистов, которые пытаются прорваться зданию международного торгового центра, где проходит G20.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастница акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге.Участница акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Участница акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге.
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкПротестующие пытаются блокировать улицы Гамбурга в районе проведения саммита G20.Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге.
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Протестующие пытаются блокировать улицы Гамбурга в районе проведения саммита G20.
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкПолицейские и местные жители во время акции протеста в Гамбурге.Полицейские и местные жители во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Полицейские и местные жители во время акции протеста в Гамбурге.
© AP Photo / DPA/ Christian CharisiusНа данный момент известно о 37 задержанных протестующих.Полиция на акции протеста против предстоящего саммита G20 в Гамбурге
© AP Photo / DPA/ Christian Charisius
На данный момент известно о 37 задержанных протестующих.
© AP Photo / DPA/ Daniel ReinhardtПолиция водометом разгоняет участников акции протеста.Полиция водометом разгоняет участников акции протеста против саммита G20 в Гамбурге
© AP Photo / DPA/ Daniel Reinhardt
Полиция водометом разгоняет участников акции протеста.
© REUTERS / Hannibal HanschkeВо время акций протестов активисты напали на несколько полицейских автомобилей и обстреляли сигнальными ракетами служебный вертолет.Тушение автомобиля после акций протестов против саммита G20 в Гамбурге
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Во время акций протестов активисты напали на несколько полицейских автомобилей и обстреляли сигнальными ракетами служебный вертолет.
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В общем, посмотрите, какая смешная выходит картина: только-только Европа выработала тактику борьбы с Трампом (на него нападает "злой" президент Франции Эммануэль Макрон, а "добрая" Ангела вырабатывает компромиссы) — как вдруг пришли антиглобалисты и их друг Трамп и все испортили.

Дикий сюжет, который года два назад и представить было невозможно. Но то ли еще будет.

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  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
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