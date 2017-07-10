Гамбургский счет: кто же был изолирован на G20

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Расстановка сил на саммите "группы двадцати" в Гамбурге выглядела так: 19 стран против одной, которая оказалась изолирована, при этом вела себя вызывающе… Где-то мы эти железные формулировки уже видели, и как раз применительно к ежегодным форумам "двадцатки". Только раньше они применялись к России, а теперь — к США. Впрочем, эта формула фальшива — как в прежних случаях, так и в нынешнем.

Обругать Америку может каждый

Мы думали, что в прежние времена нас "изолировала" Америка. А оказалось, что это делало нечто иное — глобалистская команда (да, прежде всего американская), думавшая в какой-то момент, что уже владеет миром. И прежде всего нас "изолировали" через глобалистские СМИ, которые теперь, не изобретая ничего нового, набросились с теми же убогими словами на президента США Дональда Трампа. Который, кстати, чувствовал себя в Гамбурге совсем не так плохо, как кому-то хотелось.

Давайте посмотрим, что произошло с Трампом на саммите. Сразу скажу, что разговор идет не столько о его встрече с российским президентом Владимиром Путиным, сколько о самом саммите двадцати ведущих стран мира. О событии крупном хотя бы потому, что речь о странах, дающих более 80% мирового ВВП, 75% мировой торговли и, где живет 66,7% населения. То есть это далеко не только США. Это вся верхушка мира, внутри которой и раньше отношения были сложные, а сейчас они всего-навсего изменились, усложнились еще больше.

Итак, Америка — согласно приговору глобалистских СМИ — не раз встречалась с осуждением "мирового сообщества", но осуждали тихо и с уважением. А сейчас, в Гамбурге и не только, политику Трампа ругают вслух и принимают решения, где позиции — якобы — расходятся со счетом 19:1. Стало нормой, продолжает приговор, что "мир" научился обходиться без США, ведя политику, с которой первая держава этого мира не согласна. Прежде всего, речь о свободе торговли и борьбе с изменениями климата.

По части торговли Дональд Трамп грозит протекционизмом, то есть убийственными пошлинами на импорт, и не верит в многосторонние торговые соглашения (что с Европой, что с Тихоокеанским регионом, что с американским континентом). В результате 19 стран уступили одной, вписав в коммюнике американскую оговорку, что иногда пошлины вводить надо. Но все были из-за этого очень злы.

По климату и совсем плохо — пока все мировые лидеры вели заседание на эту тему, Трамп!.. встречался!.. с Путиным! В итоге зафиксировали, что все страны-участницы отмечают, что США вышли из Парижского соглашения по климату, но сами будут его выполнять.

Заметим здесь, что коммюнике "двадцаток" и прочих форумов — не то чтобы бестселлер для миллионов землян. Документы эти интересны разве только процессом их обсуждения, в котором много чего выявляется.

Так что же на самом деле выявилось в Гамбурге? Исключительно тот давно известный факт, что Америка Трампа видит мир не так, как лидеры ЕС и еще пары стран. То есть перед нами раскол Запада, а вовсе не "изоляция" США от мира в целом. Вот если бы перед группой "европейцев" сидела бы Хиллари Клинтон, то они были бы с ней в полном согласии и "изолировали" бы кого-то другого. И мы все знаем, кого.

Кто, с кем и за что

А теперь всякие частности, которые делают картину и вовсе интересной. Еще раз скажем: "двадцатка" — это не только США и не только ЕС. Посмотрим на оценки итогов саммита в СМИ Китая или Индии — и увидим, что их вообще-то мало. То есть для этих гигантов Гамбург вообще не событие. А поскольку событие — чаще всего какая-то гадость, это как минимум означает, что для них "двадцатка" прошла не так уж и плохо.

Понятно, что всем, кроме проигрывающих мировую конкуренцию, приятна свободная торговля. Так что Дели и Пекин голосовали за нее, предварительно вместе с Россией и еще двумя странами записав в документ своей отдельной встречи (БРИКС), что санкции по политическим соображениям тоже нарушают свободу торговли.

Но разве они "изолировали" США? Достаточно посмотреть на встречу Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином на полях саммита. Там, наоборот, сплошной медовый месяц, несмотря на якобы разногласия насчет ядерных игр Северной Кореи. Да и наша аналогичная встреча (Путин-Трамп) говорит о чем угодно, кроме как об изоляции США.

Теперь насчет климата и "потепления". Я немало писал на эту тему. Если коротко, то перед нами битва двух лобби — газо-нефте-угольного и того, которое продвигает "новую энергетику" (якобы спасающую мир от "потепления"). Эта история выгодна странам, у которых нет нефти и газа (допустим, Индии и Китаю) и невыгодна России, США, Саудовской Аравии и т.д. В итоге США добились включения в то самое коммюнике пункта о том, что они хотят дать миру "новую и чистую" энергию из тех самых нефти, угля и т.д., и это вполне ощутимая их победа. То есть компромисс. А там посмотрим, что с этой неприглядной историей будет дальше.

И еще были прочие сюжеты "двадцатки", где все прошло хорошо и, кстати, вполне в интересах России : цифровая экономика, борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма… Все были согласны.

Есть еще одна тема, которая возникла во время гамбургского саммита, даже накануне его, во время визита Трампа в Польшу. У нас его речь в Варшаве запомнили по поводу "газовой сделки" с Польшей и размещения там комплексов "Патриот". А ведь было кое-что еще.

Трамп говорил о том, что такое "Запад", каким он его видит. Это цивилизация, которой 2 500 лет, у нее есть культура, религия, ценности… "Клинтоновские" силы в США и Европе заклеймили эту речь как "расистскую" и "ультраправую", потому что Трамп говорил о подрыве цивилизационных ценностей (исламистами, в частности), а для настоящего глобалиста не должно быть ни наций, ни религий, ни отдельных ценностей.

Между прочим, это наводит на мысли, что Трамп и его Америка — наш естественный союзник (теоретически, когда-нибудь, хотя бы по вот этому вопросу). И не потому ли глобалисты бросили такие силы на то, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа — чтобы этого союза, по каким-то вопросам, не случилось как можно дольше?

А еще были погромы в Гамбурге, которые устроили антиглобалисты, и их немедленно обозвали союзниками Трампа (раз он тоже антиглобалист). И тут возникли комментарии, что погромы эти подорвали позиции германского канцлера Ангелы Меркель, потому что она сначала… поддержала 100 тысяч демонстрантов, потом ей пришлось приказать их разгонять, и разгон получался неудачным. Это снижает ее выборные шансы в сентябре.

В общем, посмотрите, какая смешная выходит картина: только-только Европа выработала тактику борьбы с Трампом (на него нападает "злой" президент Франции Эммануэль Макрон, а "добрая" Ангела вырабатывает компромиссы) — как вдруг пришли антиглобалисты и их друг Трамп и все испортили.

Дикий сюжет, который года два назад и представить было невозможно. Но то ли еще будет.