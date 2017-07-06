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В мире

Трамп пообещал Польше сланцевый газ и ЗРК Partiot

17:3206.07.2017
(обновлено: 17:33 06.07.2017)
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© Fotolia / dziewulФлаги Польши, НАТО и Евросоюза у Президентского дворца в Варшаве. Архивное фотоФлаги Польши, НАТО и Евросоюза у Президентского дворца в Варшаве. Архивное фото
© Fotolia / dziewul

ВАРШАВА, 6 июл — РИА Новости. Визит в Варшаву президента США Дональда Трампа стал главным событием для Польши за последние несколько лет. Еще на этапе его подготовки здесь называли приезд "политика номер один в мире" "огромным успехом" уже исходя из самого факта визита.

Несмотря на нечеткие ответы американского президента на некоторые вопросы, например, о дальнейшем пребывании в Польше американских военных, руководство страны-хозяйки заявляет, что довольно гостем. Он пообещал Польше американский сжиженный газ, не позволил себе пророссийской риторики и свое заключительное выступление построил на восхищении борьбой поляков сначала против фашистов, а потом против коммунистического режима.

Батарея американских ракет ПВО Пэтриот в Польше
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Военный эксперт: комплексы Patriot к моменту поставки в Польшу уже устареют

ЗРК Partiot

Не совсем понятная ситуация с расквартированием в Польше американских солдат с лихвой окупилась обещаниями продать Варшаве зенитно-ракетный комплекс Patriot. Польша давно рассчитывает получить это оружие, не забывая каждый раз напоминать, что оно необходимо ей для борьбы с "угрозой с востока".

Плотный график американской делегации и сжатые сроки визита вынудили стороны подписывать соответствующий документ ночью со среды на четверг. Уже в 7.30 по местному времени министр национальной обороны Польши Антони Мачеревич сообщил журналистам, что военные ведомства Польши и США подписали соглашение о поставке Варшаве систем ПВО Patriot.

Мачеревич уточнил, что польские комплексы будут оснащены новейшей системой управления огнем IBCS, которую для армии США производит концерн Northrop Grumman. Ранее Минобороны Польши сообщило, что республика намерена подписать контракт на покупку Patriot до конца текущего года. На эту сделку предполагалось потратить не более 30 миллиардов злотых (около 7,5 миллиарда долларов), купив восемь батарей Patriot.

Солдаты польской армии и армии США на церемонии открытия военных учений Анаконда-16 в Польше
© AP Photo / Alik Keplicz
Эксперт о войсках США в Польше: у Варшавы – критически важная цель

По словам Мачеревича, Польша получит Рatriot до 2022 года. В подписанном документе также говорится, что срок "оперативной готовности" комплексов определен на 2023 год. Также Мачеревич с гордостью отметил, что недавно Польша выбрала американский концерн Lockheed Martin для поставок ракетных систем дальнего радиуса "Homar".

"Теперь это дает безопасность перед любым врагом, который может угрожать Польше", — сказал Мачеревич, подчеркнув, что Patriot позволит Польше "эффективно противодействовать российским системам "Искандер".

Российские эксперты не разделяют восторгов польского военного министра. Главный редактор журнала "Национальная Оборона" Игорь Коротченко считает, что покупка Польшей американских комплексов противовоздушной обороны Patriot не нарушает стратегического баланса сил в регионе, а угрожать России реально будет только позиционный район американской противоракетной обороны, работы по созданию которого сегодня ведутся на польской территории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин и Трамп вряд ли будут обсуждать поставку ПВО в Польшу, заявил Песков

"Покупка комплексов Patriot Польшей — это внутреннее дело этой страны, учитывая, что данные комплексы не нарушают стратегический баланс сил и не влияют каким-либо образом на функционирование Российских стратегических ядерных сил. В данном случае речь идет о расширении возможностей Польши в области противовоздушной обороны. Patriot не представляет угрозы, точно так же, как российские системы С-400 в Калининградской области не представляют угрозы для соседних стран", — сказал Коротченко РИА Новости.

В "безобидности" Patriot не сомневается и главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. По его словам, "устаревшая" техника не выдерживает сравнения с современной российской системой С-400. "Для России угрозы эта система не представляет. Надо понимать, что она, несмотря на свою поэтапную модернизацию, имеет ряд недостатков. Во-вторых, это все-таки система оборонительного типа и не имеет возможности использовать какие-либо ударные типы ракетного оружия. Если сравнивать с российской системой ПВО С-400, то Patriot уступает ей по ряду параметров, в частности, по возможностям борьбы с высокоточными баллистическими ракетами и по мобильности", — отметил Мураховский.

Американские солдаты

Менее оптимистично для польского руководства выглядит ситуация с нахождением в Польше американского военного контингента. В настоящее время в стране размещена американская механизированная бригада численностью 3,5 тысячи человек. Руководство Польши неоднократно заявляло, что хочет увеличить численности американских войск в стране. От визита Трампа они ожидали подтверждения того, что американские солдаты останутся в Польше на постоянной основе.

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Варшаве
© REUTERS / Carlos Barria
Польша надеется подписать с США долгосрочный контракт о поставках СПГ

На прямой вопрос журналиста Трамп дал прямой ответ, заявив, что подобные гарантии не обсуждались. "Мы не говорили о гарантиях, мы не можем в настоящее время говорить о гарантиях", — сказал Трамп.

Как в свою очередь отметил после встречи с американским президентом Дуда, лидеры двух стран обсудили в Варшаве предстоящие белорусско-российские учения "Запад-2017". Президент Польши заявил, что "в первую очередь говорили о ситуации в сфере безопасности, в контексте того, что делается в нашей части Европы". "С этой точки зрения, нет сомнений, что наличие в Польше американский военных и военных НАТО совершенно обоснованны", — добавил польский президент.

"Будем мы с господином президентом еще на эту тему говорить", — заявил Дуда, сообщив, что во время переговоров стороны договорились о визите польского лидера в США в будущем году.

При этом Трамп положительно оценил роль американских военных в Польше. По его мнению, они обеспечивают силу и независимость Европы. "От имени всех американцев хотел бы поблагодарить весь польский народ за щедрость во время приветствия наших солдат. Они не только защищают свободу, а также являются символом заинтересованности Соединенных Штатов в вашей безопасности и в обеспечении сильной и демократической Европы", — заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Варшаве. 6 июля 2017
© REUTERS / Carlos Barria
Трамп не обсуждал с Дудой продление пребывания в Польше американских войск

Он отметил, что на его выступлении присутствовали представители армий США, Польши, Великобритании и Румынии — члены контингента НАТО, находящегося в Польше, помимо отдельной бригады США.

Сжиженный газ

На что Трамп действительно не скупился, так это на обещания поставок американского сжиженного газа в Польшу в частности и в регион Центральной и Восточной Европы в целом. Вопрос диверсификации поставок газа для Варшавы является своеобразным флагом, под которым страна мечтает "избавиться от российского газового диктата". Варшавские чиновники неоднократно признавались, что попытка наладить газовые отношения с Вашингтоном обусловлены не столько экономическими, сколько политическими интересами.

В этой ситуации польское руководство видит свою страну в качестве хаба для доставки сжиженного природного газа из США в соседние страны. По словам президента Дуды, этот вопрос обсуждался в ходе сегодняшних переговоров с американским президентом. "Отвечая на вопрос о том, можем ли мы стать хабом, через который СПГ из США поступал бы в страны Центрально-Восточной Европы, я уверен, что да. Я уверен, что так, и мы об этом сегодня разговаривали", — сказал он.

Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США. Архивное фото
© AFP 2017 / Ziv Koren
Системы ПРО Patriot в Польше не будут угрожать России, считают эксперты

Также Варшава надеется в ближайшее время подписать с США долгосрочный контракт о поставках СПГ. "Говорили мы много о поставках газа в Польшу. Я очень рад, что первый транспорт со сжиженным газом пришел в Польшу 8 июня из Соединенных Штатов", — сказал Дуда.

"Это было успехом. Не было никаких проблем, никаких препятствий для того, чтобы этот газ оказался в нашем газопорте, и это открывает дорогу к очередным контрактам. Надеюсь, что будет подписан в ближайшее время долгосрочный контракт на поставки газа из США, и таким образом произойдет диверсификация поставок этого необычайно важного сырья в Польшу", — заявил он.

В свою очередь Трамп пообещал, что Америка никогда не будет использовать энергоресурсы, чтобы принуждать к чему-либо другие страны, и не позволит это делать другим государствам. "Хотел бы сказать одну вещь. США никогда не будут использовать энергию, чтобы принуждать к чему-либо другие страны, и не позволим также другим это делать", — заявил Трамп во время открытия саммита стран Трехморья в Варшаве.

Газопровод. Архивное фото
© Fotolia / Iren Moroz
Польша может стать хабом для американского СПГ, заявил Дуда

"США настроены на открытый справедливый рынок, чтобы торговать на глобальным рынке", — добавил он. При этом американский лидер поблагодарил "правительство и народ Польши за то, что состоялась первая доставка сжиженного газа из США в Польшу". "Америка будет достойным доверия партнером в экспорте и продаже энергоресурсов хорошего качества, а также технологий", — пообещал американский президент.

В апреле текущего года Польша подписала контракт на разовую поставку из США сжиженного природного газа, объемы контракта не уточнялись. Польша ежегодно потребляет около 15 миллиардов кубометров газа, из которых 10 миллиардов поставляет "Газпром". В 2015 году на северо-западе Польши в городе Свиноуйсьце был запущен СПГ-терминал мощностью 5 миллиардов кубометров в год. В июне 2016 года правительство Польши озвучивало планы, в соответствии с которыми СПГ-терминал в Свиноуйсьце, а также газопровод, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечит Польше независимость от поставок газа "с востока" до 2022 года.

Небывалая безопасность

Варшаву часто посещают лидеров различных стран, но нынешние меры безопасности, связанные с визитом Трампа, можно назвать беспрецедентными.

Танкер для транспортировки сжиженного природного газа
© AFP 2017 / Jiji Press/ Stringer
Эксперт о закупках Польшей СПГ у США: один подобный проект уже "тихо умер"

С центральных улиц убрали мусорные контейнеры и бетонные клумбы с цветами. Что касается контейнеров для мусора, то во многих домах их закатили внутрь дворов за несколько дней до визита Трампа, что вызывает недовольство жителей. Также на центральных улицах за несколько дней опечатали канализационные люки и входы в вентиляционные коммуникации.

Ночевал Трамп в отеле Marriott недалеко от центрального вокзала Варшавы. Здесь ему отвели целых три этажа — один для президента, а еще два прилегающих сверху и снизу — для охраны американского лидера. Время выезда Трампа на встречу в президентом Польши совпало с часом пик. Именно в это время в центре Варшавы перекрыли движение, остановился общественный транспорт. На улицах можно было наблюдать необычайное количество людей, которые добирались на работу пешком. Беспокоили варшавян и вертолеты, которые поднимали в воздух каждый раз, когда Трамп перемещался по польской столице в своем кортеже.

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Варшаве
© AP Photo / Evan Vucci
Речь Трампа в Варшаве: пересказ истории и прежних заявлений

Желающих послушать речь Трампа, произносившего речь на площади Красиньских заранее предупредили, что на площадь не будут допускать людей с велосипедами, рюкзаками, собаками. Сам же американский президент общался с народом через пуленепробиваемое стекло, которым место его выступления заранее отгородили от зрителей.

По наблюдению жителей Польши, страна не знала таких мер безопасности даже во время визита Папы римского Франциска, который посещал Краков во время Всемирных дней молодежи в 2016 году.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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