США
7.077 июля23:18МСК
USD60.38+0.14
EUR68.95+0.57
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Авторы

Путин встретился с человеком, загнанным в угол

Сюжет:
Саммит G20 в Гамбурге (261)
23:1007.07.2017
02850
© AFP 2017 / Saul LoebПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© AFP 2017 / Saul Loeb
Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Они увидели друг друга! Сенсация!

Они пожали друг другу руки и сели рядышком! А раньше один похлопал другого по плечу (тот не успел увернуться), зато при рукопожатии похлопывальщику пришлось склониться в поклоне (разница в росте)!!

Они говорили не полчаса, как собирались, а целых 135 минут!!!

Просто праздник какой-то.

…А что празднуем? Все равно же их, со всякими рукопожатиями или без, фигурально говоря, поймали в ловушку американские нелюбители России. Которые только об этом писали в последние недели.

Не одни демократы, а и часть республиканцев США бились не на живот, а на смерть, чтобы не то что какие-то договоренности, а сама встреча Владимира Путина и Дональда Трампа не состоялась. И возникало странное ощущение: это глупо, самих себя загонять в ловушку. А вдруг все-таки президенты встретятся? Что же это будет?

В итоге благодаря стараниям "отрицателей переговоров" 135 минут разговора в Гамбурге сами по себе, без всякого содержательного их наполнения, приобрели какой-то мистический оттенок, вроде вытаскивания меча, давным-давно застрявшего в камне. Раз вытащил, значит — король. Хотя какая, вроде бы, связь между старой железякой и профессиональной пригодностью к госуправлению — но электорату не объяснишь. Не говоря о том, что мы знаем, чем кончилась та печальная история: пришли нагло-саксы и разнесли страну в пыль.

Результаты же… По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, обсуждались Сирия, Украина, КНДР и кибербезопасность. (Что как бы заранее было понятно; кстати, по Корее президенты не согласились). Насчет "русских хакеров на американских выборах" — Трамп "принял" слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в выборы.

Правда, одновременно давал пресс-конференцию госсекретарь Рекс Тиллерсон, и у него фразеология была чуть другая: но что в этом нового? Дальше будет знакомая игра — в американских СМИ вы прочитаете, что Трамп "давил" на Путина и жестко что-то излагал. По Украине — американцы назначили представителя на переговорах по этому вопросу, которого ждут в Москве; заметим, речь "о продвижении процесса в рамках минских договоренностей", а не о каком-то еще процессе. Но разговор еще только предстоит, а каким он может быть, мы представляем. Уже говорили.

Плюс предстоящий обмен новыми послами, плюс поднятая тема насчет сидящего в американской тюрьме Виктора Бута… В общем, это похоже на начало общего разговора по всем российско-американским темам сразу. Правда, "конструктивного" — когда стороны всерьез хотят о чем-то договориться (это — лучшая из новостей из Гамбурга).

Но раньше, при прежних администрациях США, тоже вроде как хотели. В Гамбурге мы видим начало разговора, который, собственно, уже шел неоднократно, и каждый раз плохо кончался.

Вот заключенная на встрече Путин-Трамп договоренность по Сирии — о перемирии пока только в южной части страны. Для начала, это — по духу и смыслу — старая договоренность. Договаривались (при Бараке Обаме) Сергей Лавров и госсекретарь Джон Керри. Правда, речь шла о Сирии в целом. Сделку сорвал Пентагон (он с тех пор стал добрее?). США продолжили прежний курс — поддерживать "своих" умеренных террористов, авось те хоть в каком-то виде получат власть в Сирии, пусть и не выиграв войну. Ничего у них из этого не вышло. Что сейчас? По сути то же. Мы (и Дамаск) не трогаем тех, кого поддерживают США, США не трогают большую часть страны, отвоеванную Дамаском при помощи России и Ирана. На юге — особый случай. Никто никого не трогает.

Что это в целом напоминает: Вторую мировую. СССР победил Гитлера, наши армии двинулись на Берлин. Но тут пришли нагло-саксы и отспорили себе свои зоны оккупации.

То есть, конечно, договоренность разумная, вот если бы наша сторона успела отвоевать всю территорию у противника, было бы по-другому. Но в любом случае нынешняя, старо-новая сирийская сделка была достигнута накануне встречи президентов. Ее долго готовили и обсуждали. И если кто-то заметил, за час до таковой Лавров и Керри… то есть уже Лавров и Тиллерсон… о чем-то долго беседовали. Ставили последние точки где надо. Можно было и так поступить — обойтись министерским уровнем.

Так зачем, все-таки, столько сил мешало Путину и Трампу встретиться? Накануне гамбургской встречи все, какие можно, СМИ объяснили нам (хотя больше — американцам и прочим западникам), что говорить Трампу с Путиным не о чем. Вот одна такая публикация. Смысл ее в том, о чем тысячу раз повторили и другие такие материалы — что если президенты ни о чем не договорятся, то зачем встречаться, а если договорятся, то Трампа неизбежно обвинят в том, что он поддается Путину. Кстати, особенно широко цитируются в этой публикации люди, которые и довели дело между Москвой и Вашингтоном до нынешнего состояния — типа бывшего посла США в Москве Майкла Макфола. Все вместе — крик коллективного Гэндальфа огненному демону (Трампу, то есть): ты не можешь пройти!

Вообще-то самое интересное в жизни бывает с теми, кто все-таки "проходит" — там, где прочие поверили в отсутствие дороги.
А теперь позвольте обойтись без политологии и высказать, что я на самом деле думаю об этом гамбургском саммите, чем он мне был интересен.

Главное и очень личное впечатление: Дональд — все-таки настоящий зайчик и прелесть. На него просто приятно смотреть, примерно как на Джека Николсона: хорош, даже когда никого не играет. ("Зайчик" на английский перевели бы как "утка", то есть duck, то есть получается Дональд Дак — видите, как нам с американцами трудно понять друг друга).

Вспомните парящего в облаках, отрешенного Обаму, какого-то странного по части ужимок Джорджа Буша, даже расслабленного Билла Клинтона. А сейчас Америкой руководит хотя бы нормальный человек. Хотя будет себя вести не по-американски — дня не продержится.
Вот, собственно, и все.

Сейчас все начнут гадать, понравились друг другу Дональд и Владимир или нет. А какая разница? Факт есть факт: для американского политического класса сделать разворот на месте и признать, что наши страны — потенциальные друзья и союзники по множеству сюжетов, просто невозможно. Они сами себя загнали в этот угол.

И чем дольше там, в углу, будут сидеть, тем больше им будет хотеться невозможного — начать обнаруживать, сколько у нас совпадающих интересов.

Комментировать
+
Авторы
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена