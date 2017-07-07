Путин встретился с человеком, загнанным в угол

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Они увидели друг друга! Сенсация!

Они пожали друг другу руки и сели рядышком! А раньше один похлопал другого по плечу (тот не успел увернуться), зато при рукопожатии похлопывальщику пришлось склониться в поклоне (разница в росте)!!

Они говорили не полчаса, как собирались, а целых 135 минут!!!

Просто праздник какой-то.

…А что празднуем? Все равно же их, со всякими рукопожатиями или без, фигурально говоря, поймали в ловушку американские нелюбители России. Которые только об этом писали в последние недели.

Не одни демократы, а и часть республиканцев США бились не на живот, а на смерть, чтобы не то что какие-то договоренности, а сама встреча Владимира Путина и Дональда Трампа не состоялась. И возникало странное ощущение: это глупо, самих себя загонять в ловушку. А вдруг все-таки президенты встретятся? Что же это будет?

В итоге благодаря стараниям "отрицателей переговоров" 135 минут разговора в Гамбурге сами по себе, без всякого содержательного их наполнения, приобрели какой-то мистический оттенок, вроде вытаскивания меча, давным-давно застрявшего в камне. Раз вытащил, значит — король. Хотя какая, вроде бы, связь между старой железякой и профессиональной пригодностью к госуправлению — но электорату не объяснишь. Не говоря о том, что мы знаем, чем кончилась та печальная история: пришли нагло-саксы и разнесли страну в пыль.

Результаты же… По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, обсуждались Сирия, Украина, КНДР и кибербезопасность. (Что как бы заранее было понятно; кстати, по Корее президенты не согласились). Насчет "русских хакеров на американских выборах" — Трамп "принял" слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в выборы.

Правда, одновременно давал пресс-конференцию госсекретарь Рекс Тиллерсон, и у него фразеология была чуть другая: но что в этом нового? Дальше будет знакомая игра — в американских СМИ вы прочитаете, что Трамп "давил" на Путина и жестко что-то излагал. По Украине — американцы назначили представителя на переговорах по этому вопросу, которого ждут в Москве; заметим, речь "о продвижении процесса в рамках минских договоренностей", а не о каком-то еще процессе. Но разговор еще только предстоит, а каким он может быть, мы представляем. Уже говорили.

Плюс предстоящий обмен новыми послами, плюс поднятая тема насчет сидящего в американской тюрьме Виктора Бута… В общем, это похоже на начало общего разговора по всем российско-американским темам сразу. Правда, "конструктивного" — когда стороны всерьез хотят о чем-то договориться (это — лучшая из новостей из Гамбурга).

Но раньше, при прежних администрациях США, тоже вроде как хотели. В Гамбурге мы видим начало разговора, который, собственно, уже шел неоднократно, и каждый раз плохо кончался.

Вот заключенная на встрече Путин-Трамп договоренность по Сирии — о перемирии пока только в южной части страны. Для начала, это — по духу и смыслу — старая договоренность. Договаривались (при Бараке Обаме) Сергей Лавров и госсекретарь Джон Керри. Правда, речь шла о Сирии в целом. Сделку сорвал Пентагон (он с тех пор стал добрее?). США продолжили прежний курс — поддерживать "своих" умеренных террористов, авось те хоть в каком-то виде получат власть в Сирии, пусть и не выиграв войну. Ничего у них из этого не вышло. Что сейчас? По сути то же. Мы (и Дамаск) не трогаем тех, кого поддерживают США, США не трогают большую часть страны, отвоеванную Дамаском при помощи России и Ирана. На юге — особый случай. Никто никого не трогает.

Что это в целом напоминает: Вторую мировую. СССР победил Гитлера, наши армии двинулись на Берлин. Но тут пришли нагло-саксы и отспорили себе свои зоны оккупации.

То есть, конечно, договоренность разумная, вот если бы наша сторона успела отвоевать всю территорию у противника, было бы по-другому. Но в любом случае нынешняя, старо-новая сирийская сделка была достигнута накануне встречи президентов. Ее долго готовили и обсуждали. И если кто-то заметил, за час до таковой Лавров и Керри… то есть уже Лавров и Тиллерсон… о чем-то долго беседовали. Ставили последние точки где надо. Можно было и так поступить — обойтись министерским уровнем.

Так зачем, все-таки, столько сил мешало Путину и Трампу встретиться? Накануне гамбургской встречи все, какие можно, СМИ объяснили нам (хотя больше — американцам и прочим западникам), что говорить Трампу с Путиным не о чем. Вот одна такая публикация. Смысл ее в том, о чем тысячу раз повторили и другие такие материалы — что если президенты ни о чем не договорятся, то зачем встречаться, а если договорятся, то Трампа неизбежно обвинят в том, что он поддается Путину. Кстати, особенно широко цитируются в этой публикации люди, которые и довели дело между Москвой и Вашингтоном до нынешнего состояния — типа бывшего посла США в Москве Майкла Макфола. Все вместе — крик коллективного Гэндальфа огненному демону (Трампу, то есть): ты не можешь пройти!

Вообще-то самое интересное в жизни бывает с теми, кто все-таки "проходит" — там, где прочие поверили в отсутствие дороги.

А теперь позвольте обойтись без политологии и высказать, что я на самом деле думаю об этом гамбургском саммите, чем он мне был интересен.

Главное и очень личное впечатление: Дональд — все-таки настоящий зайчик и прелесть. На него просто приятно смотреть, примерно как на Джека Николсона: хорош, даже когда никого не играет. ("Зайчик" на английский перевели бы как "утка", то есть duck, то есть получается Дональд Дак — видите, как нам с американцами трудно понять друг друга).

Вспомните парящего в облаках, отрешенного Обаму, какого-то странного по части ужимок Джорджа Буша, даже расслабленного Билла Клинтона. А сейчас Америкой руководит хотя бы нормальный человек. Хотя будет себя вести не по-американски — дня не продержится.

Вот, собственно, и все.

Сейчас все начнут гадать, понравились друг другу Дональд и Владимир или нет. А какая разница? Факт есть факт: для американского политического класса сделать разворот на месте и признать, что наши страны — потенциальные друзья и союзники по множеству сюжетов, просто невозможно. Они сами себя загнали в этот угол.

И чем дольше там, в углу, будут сидеть, тем больше им будет хотеться невозможного — начать обнаруживать, сколько у нас совпадающих интересов.