Лавров рассказал об итогах встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию, посвященную итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Переговоры двух лидеров продлились свыше двух часов. Перед их началом Путин отметил важность личных встреч для обсуждения важнейших тем. Трамп в свою очередь заявил, что для него честь вести переговоры с Путиным, и выразил мнение, что Москву и Вашингтон "впереди ждут позитивные события".

Ранее Белый дом заявлял, что встреча двух президентов продлится два часа, а в Кремле отмечали, что несмотря на ограниченность по времени, Путин и Трамп смогут обсудить широкий круг вопросов, включая ситуацию в Сирии, на Украине, Корейском полуострове и вопросы двусторонних отношений.