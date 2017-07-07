В Гамбурге проходит первая встреча Путина и Трампа

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Гамбурге на полях саммита "Большой двадцатки". Это первая личная встреча президентов России и США, которые до этого общались только по телефону.

Ранее в Кремле отмечали, что переговоры будут ограниченными по времени, однако президенты России и США успеют обсудить большой круг вопросов. Среди ключевых тем повестки — Сирия, Украина, ситуация на Корейском полуострове и вопросы двусторонних отношений.

Утром на полях саммита уже прошли переговоры госсекретаря Рекса Тиллерсона и главы МИД Сергея Лаврова, встреча длилась около часа.

В последнее время и в Москве, и в Вашингтоне признавали, что отношения между сторонами находятся в низшей точке со времен холодной войны. Поэтому, как подчеркнули в Кремле, личная встреча президентов очень важна для восстановления диалога между странами, а также обеспечения международной стабильности и безопасности.