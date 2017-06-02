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Молодец, Дональд. Выход из экосоглашения делает его мировым лидером

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Выход США из соглашения по климату (66)
15:1202.06.2017
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп перед объявлением о решении выхода США из Парижского соглашения по климату. 1 июнь 2017Президент США Дональд Трамп перед объявлением о решении выхода США из Парижского соглашения по климату. 1 июнь 2017
© AP Photo / Andrew Harnik

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Долгожданный выход США из Парижского соглашения, называемого климатическим, стал действительно грандиозным событием глобального масштаба. Америка Дональда Трампа показала, что способна — поначалу даже в одиночестве — бросить вызов классической и хорошо финансируемой глобальной кампании (начатой американскими же демократами) по созданию наднациональных структур управления, подминающих под себя все: науку, общественное мнение, правительства, государства, просто людей. С такой Америкой можно иметь дело.

Эффект в 0,2 градуса

Президент США Дональд Трамп объявляет о решении выхода США из Парижского соглашения по климату
© AFP 2017 / Saul Loeb
"Черный" день для "зеленых": США выходят из соглашения по климату
Понятно, как откликается на давно обещанный шаг Трампа многоголовое климатическое лобби. Вот заголовки идейного флагмана этих сил, газеты The Washington Post: "Трамп отрекается от всякой моральной силы США", "Трамп только что предал мир. Теперь мир будет бороться с ним". Дальше заголовков можно не читать. Известно, что команда, создавшая Парижское соглашение, до того создала громадную империю пропаганды, сделав вопрос борьбы с глобальным потеплением невиданно эмоциональным, мгновенно выводящим публику на истерику. Так что вот вам очередная истерика.

И вот — сюрприз. Читаем подробный доклад американского консервативного фонда "Наследие", появившийся за несколько дней до ожидавшегося решения Трампа. Доклад говорит: если бы все пункты этого соглашения были выполнены, то средняя глобальная температура опустилась бы к 2100 году на 0,2 градуса по Цельсию. Данные — весьма уважаемого Массачусетского технологического института.

Как подается Парижское соглашение ни в чем не повинной публике: это глобальная инициатива по уменьшению вредных выбросов в атмосферу со стороны производств, работающих на угле, мазуте и прочих неправильных энергоносителях. Выбросы перестанут создавать парниковый эффект в атмосфере, и тогда глобальное потепление, в котором повинны неправильные энергетические компании, будет остановлено, а планета — спасена от невиданной катастрофы. 

© Fotolia / Николай Григорьев Загрязнение воздуха
© Fotolia / Николай Григорьев
Загрязнение воздуха

Маттео Ренци. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Ренци раскритиковал решение Трампа о выходе США из соглашения по климату
А оказывается, эффект — вот он: 0,2 градуса. И то еще не известно, что будет к 2100 году, поскольку климатические изменения живут своей жизнью.

А цена этого — вот сам же Дональд, сообщая о своем решении, объяснил, что произойдет, если США свои обязательства по соглашению будут выполнять: в стране исчезнут около 2,7 миллиона рабочих мест к 2025 году, к 2040 году потери отдельных отраслей промышленности страны составят от 12% до 86%, а потери ВВП — три триллиона долларов. Почти одна пятая нынешней экономики страны.

И вот это уже реально. Вся история борьбы за "спасение планеты" сводится к лоббистскому нападению "новой энергетики" на "старую". Правда, новые — чистые, зеленые — технологии еще надо разработать, и в любом случае они получаются намного дороже старых. Но если всем миром давить и штрафовать конкурентов, если не ослаблять дикий пропагандистский напор на все население планеты в целом, то, возможно, что-то подобное удастся придумать. 

© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоПерейти в фотобанкСолнечная электростанция
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Солнечная электростанция

Зло как оно есть

Здание Европейского парламента в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© Flickr / European Parliament
В ЕП надеются, что США вновь присоединятся к борьбе с изменением климата
Давайте посмотрим, с какого масштаба противником схватился Дональд (и поддерживающая его по этому вопросу республиканская половина Америки, у которой сегодня праздник).

Набирающая силу лоббистская группировка выдвигает пропагандистскую идею ("планета гибнет") и начинает финансировать кампанию в ключевых СМИ, привлекает видных персонажей — политиков, звезд шоу-бизнеса и прочих. А еще она финансирует науку — не всякую, а ту, которая услужливо дает данные, подтверждающие исходный тезис о гибели планеты по вине неправильных компаний.

Очень скоро получается, что если ты не зеленый, то тебе не только не дают грантов на исследования (или освистывают на сцене). Тебя объявляют презренным наймитом противоположного лобби. Тебя могут даже посадить за неправильную науку — да-да, как минимум такие идеи в США при демократах обсуждались. Климатоскептики и "отрицатели" из аморальных врагов человечества в любую минуту могли стать подсудимыми. Но тут избрали Трампа, и все завертелось.

Оокло здания МИД Германии в Берлине. Архивное фото
© AP Photo / Michael Sohn
США наносят всем вред, выходя из соглашения по климату, считают в Германии
В результате создается многомиллионная армия людей, которые и не думают читать все и всякие доклады о климатологии, хотя бы потому, что кампания — источник их существования. На них работает механизм демократии, поскольку неграмотная публика запугана (кампанию обслуживают хорошие психологи) и на всякий случай голосует за зеленый мир.

Последняя стадия игры: создается международная структура. Большая часть стран мира или весь мир подписывается — на уровне министров или их замов — под некой конвенцией, где каждая страна берет на себя обязательства бороться со злом. В итоге какой-то "министр зеленых дел" оказывается в положении, позволяющем ему от имени этой структуры диктовать всей своей стране ее будущую политику: мы ведь взяли на себя международные обязательства… (результат их — смотри выше — потеря для США трех триллионов долларов ВВП, но ведь кто-то в тех же Штатах от этого выигрывает).

Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В ООН назвали разочарованием решение США выйти из соглашения по климату
Вот эта начавшая уже было создаваться структура и есть настоящий результат Парижского соглашения. Тот же Дональд о ней упомянул — это Зеленый климатический фонд ООН, который (уточним данные Трампа) должен собирать по 100 миллиардов долларов в год к 2020-му. На что? В том числе на обработку мозгов и моральное подавление сомневающихся.

Получаем никому не подотчетную и агрессивную наднациональную структуру, которая определяет стиль жизни и условия существования, по сути, всего мира. 

© AFP 2017 / Jewel SamadУчастница протеста против решения президента Дональда Трампа по выходу США из Парижского соглашения. 1 июня 2017
© AFP 2017 / Jewel Samad
Участница протеста против решения президента Дональда Трампа по выходу США из Парижского соглашения. 1 июня 2017

Вы, наверное, интересовались, а что это за штука — глобалистский проект, который продвигали демократы в США и их единомышленники в других странах. А вот что это такое. Это вот такие структуры, которые очень хотят тихо править миром, хотя никем не избирались и никем не контролируются.

И климат — не единственный случай. Ненавидимая половиной Европы брюссельская бюрократия Евросоюза — тоже такая структура. И Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения, которая борется с курением, — точная копия истории с потеплением, с двумя схлестнувшимися лобби (медицинским и табачным), фальшивой наукой на гранты и с массовой обработкой мозгов ("здоровье", "дети"). И еще несколько таких проектов, поменьше. Причем все они как бы не о политике, а о каких-то вещах, с которыми и спорить вроде бы трудно: сплошное и чистое добро.

Люди возле избирательного участка в Вашингтоне, США
© AFP 2017 / Eric Baradat
Власть идиотов как угроза: американская или глобальная проблема
Надо быть действительно интересным и внушающим уважение политиком, чтобы практически в одиночку (весь мир подписался под Парижским соглашением) сказать: ваш король — голый, мы ему подчиняться не будем.

Что такое мировое лидерство — бомбить кого угодно неизвестно зачем? Наверное, нет. А вот первым сказать вслух то, что и без того очень много людей знает или подозревает, первым выступить против фактического ползучего переустройства мира, против узурпации права людей самим решать свою судьбу — это лидерство. Молодец, Дональд.

 

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