Молодец, Дональд. Выход из экосоглашения делает его мировым лидером

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Долгожданный выход США из Парижского соглашения, называемого климатическим, стал действительно грандиозным событием глобального масштаба. Америка Дональда Трампа показала, что способна — поначалу даже в одиночестве — бросить вызов классической и хорошо финансируемой глобальной кампании (начатой американскими же демократами) по созданию наднациональных структур управления, подминающих под себя все: науку, общественное мнение, правительства, государства, просто людей. С такой Америкой можно иметь дело.
Эффект в 0,2 градуса
И вот — сюрприз. Читаем подробный доклад американского консервативного фонда "Наследие", появившийся за несколько дней до ожидавшегося решения Трампа. Доклад говорит: если бы все пункты этого соглашения были выполнены, то средняя глобальная температура опустилась бы к 2100 году на 0,2 градуса по Цельсию. Данные — весьма уважаемого Массачусетского технологического института.
Как подается Парижское соглашение ни в чем не повинной публике: это глобальная инициатива по уменьшению вредных выбросов в атмосферу со стороны производств, работающих на угле, мазуте и прочих неправильных энергоносителях. Выбросы перестанут создавать парниковый эффект в атмосфере, и тогда глобальное потепление, в котором повинны неправильные энергетические компании, будет остановлено, а планета — спасена от невиданной катастрофы.
А цена этого — вот сам же Дональд, сообщая о своем решении, объяснил, что произойдет, если США свои обязательства по соглашению будут выполнять: в стране исчезнут около 2,7 миллиона рабочих мест к 2025 году, к 2040 году потери отдельных отраслей промышленности страны составят от 12% до 86%, а потери ВВП — три триллиона долларов. Почти одна пятая нынешней экономики страны.
И вот это уже реально. Вся история борьбы за "спасение планеты" сводится к лоббистскому нападению "новой энергетики" на "старую". Правда, новые — чистые, зеленые — технологии еще надо разработать, и в любом случае они получаются намного дороже старых. Но если всем миром давить и штрафовать конкурентов, если не ослаблять дикий пропагандистский напор на все население планеты в целом, то, возможно, что-то подобное удастся придумать.
Зло как оно есть
Набирающая силу лоббистская группировка выдвигает пропагандистскую идею ("планета гибнет") и начинает финансировать кампанию в ключевых СМИ, привлекает видных персонажей — политиков, звезд шоу-бизнеса и прочих. А еще она финансирует науку — не всякую, а ту, которая услужливо дает данные, подтверждающие исходный тезис о гибели планеты по вине неправильных компаний.
Очень скоро получается, что если ты не зеленый, то тебе не только не дают грантов на исследования (или освистывают на сцене). Тебя объявляют презренным наймитом противоположного лобби. Тебя могут даже посадить за неправильную науку — да-да, как минимум такие идеи в США при демократах обсуждались. Климатоскептики и "отрицатели" из аморальных врагов человечества в любую минуту могли стать подсудимыми. Но тут избрали Трампа, и все завертелось.
Последняя стадия игры: создается международная структура. Большая часть стран мира или весь мир подписывается — на уровне министров или их замов — под некой конвенцией, где каждая страна берет на себя обязательства бороться со злом. В итоге какой-то "министр зеленых дел" оказывается в положении, позволяющем ему от имени этой структуры диктовать всей своей стране ее будущую политику: мы ведь взяли на себя международные обязательства… (результат их — смотри выше — потеря для США трех триллионов долларов ВВП, но ведь кто-то в тех же Штатах от этого выигрывает).
Получаем никому не подотчетную и агрессивную наднациональную структуру, которая определяет стиль жизни и условия существования, по сути, всего мира.
Вы, наверное, интересовались, а что это за штука — глобалистский проект, который продвигали демократы в США и их единомышленники в других странах. А вот что это такое. Это вот такие структуры, которые очень хотят тихо править миром, хотя никем не избирались и никем не контролируются.
И климат — не единственный случай. Ненавидимая половиной Европы брюссельская бюрократия Евросоюза — тоже такая структура. И Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения, которая борется с курением, — точная копия истории с потеплением, с двумя схлестнувшимися лобби (медицинским и табачным), фальшивой наукой на гранты и с массовой обработкой мозгов ("здоровье", "дети"). И еще несколько таких проектов, поменьше. Причем все они как бы не о политике, а о каких-то вещах, с которыми и спорить вроде бы трудно: сплошное и чистое добро.
Что такое мировое лидерство — бомбить кого угодно неизвестно зачем? Наверное, нет. А вот первым сказать вслух то, что и без того очень много людей знает или подозревает, первым выступить против фактического ползучего переустройства мира, против узурпации права людей самим решать свою судьбу — это лидерство. Молодец, Дональд.