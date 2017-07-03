Столетие "Июльских дней": как бардак испортил революцию

Максим Соколов, для РИА Новости
События 3-6 июля 1917 года в Петрограде неопределенно именуются "Июльскими днями". Притом что события были вполне серьезными. Вооруженный майдан в столице унес жизни четырех "небесных сотен" — около 400 погибших, магазины и частные квартиры в центре были разграблены революционными солдатами и матросами.
Когда же Временное правительство все-таки проявило волю к сопротивлению (впрочем, это был первый и последний раз, когда оно его проявило), решительность была велика. Доселе вольготно чувствовавшие себя большевики подверглись суровым мерам. Дом Кшесинской у них отобрали, газету "Правда" закрыли, попутно погромив редакцию, некоторое количество вождей, включая Троцкого, на два месяца присело (их освободили в начале сентября в дни Корниловского мятежа), а сам Ленин бежал в Финляндию, где поселился в шалаше с верным Личардой и будущим злейшим врагом народа Г. Е. Зиновьевым — там они жили под видом финских батраков, косящих травы.
Петроград, июнь 1917 года. "Средний" состав Временного правительства: уже с Керенским, еще с князем Львовым. У этого состава, возможно, были шансы выполнить свое предназначение.
Кандидатура Львова устраивала почти всех - если брать в расчет только традиционную элиту России. Но традиционные элиты в 1917 году решали катастрофически мало.
Первое заседание Временного правительства в Мариинском дворце.
Справа налево: министр торговли и промышленности А.И. Коновалов, министр земледелия А.И. Шингарев, министр путей сообщения Н.В. Некрасов, министр иностранных дел П.Н. Милюков; председатель Совета министров князь Г.Е. Львов; министр юстиции А.Ф. Керенский; министр финансов М.И. Терещенко; государственный контролер И.В. Годнев; министр народного просвещения А.А. Мануйлов; товарищ министра внутренних дел Д.М. Щепкин. Петроград. Март 1917 года.
Фигуру П. Н. Милюкова - главы партии конституционных демократов (кадетов) - считали одной из наиболее влиятельных в российской оппозиции еще в 1916 году. Однака за несколько месяцев революционного 1917-го Милюков - либерал, представитель элиты и, главное, сторонник продолжения войны - растерял всё своё влияние. Будучи слишком демократом для царского правительства, Павел Николаевич оказался слишком "барином" для революционных масс.
О том, что именно Мануйлову - до 1911 года ректору Московского университета - следует занять пост министра просвещения в революционном правительстве, говорили еще в 1915 году, когда проекты "ответственного министерства", то есть парламентской формы правления, только обсуждались. Весьма скептически настроенный по отношению к революции в целом, на своем посту Мануйлов успел восстановить университетскую автономию и подготовить орфографическую реформу. Ту самую, которую с садистским удовольствием воплотили большевики год спустя.
Блестящий оратор, Александр Керенский считался одним из самых сильных действующих лиц революции. И до осени 1917 года его звезда уверенно восходила. Сблокировавшись с некоторыми влиятельными "силовиками" - прежде всего, с генералом Лавром Корниловым - Керенский до поры до времени заставил замолчать левые партии. Однако, как оказалось, не надолго.
Николай Некрасов, депутат Государственной Думы от партии кадетов, был почти социал-демократом по своим взглядам, но всегда оставался в публичном поле, никогда не был подпольщиком. Это его, в конце концов, и погубило: имея все возможности эмигрировать, Некрасов выбрал остаться - и подвергся, разумеется, репрессиям при новом порядке. После нескольких арестов, завершившихся благополучно, он прошел лагеря 1930-х - также выйдя на свободу и даже взятый на службу одним из руководителей Волголага. Но в 1940-м году следующий арест все же завершился расстрелом.
Символика Временного правительства отчасти была традиционной, но даже при беглом взгляде очевидно, что многие приемы этой стилистики были унаследованы большевиками.
Терещенко, владелец сахарных заводов и крупных плантаций - один из ключевых представителей "большого бизнеса" старой России во Временном правительстве. При князе Львове он был министром финансов, после низложения Милюкова он стал министром иностранных дел. После революции этот - несомненно, один из самых расчетливых членов Временного правительства - эмигрировал во Францию, где продолжил карьеру предпринимателя.
Еще один промышленник (в данном случае, текстильный фабрикант из Костромской губернии), Коновалов пытался наладить взаимоотношения между революционными по своей природе рабочими и предпринимателями-промышленниками. Однако несмотря на хорошие таланты дипломата и опыт решения трудовых конфликтов, сделать что-либо значительное ему не удалось. Ушел в отставку весной 1917 года.
Лидер партий "Союз 17 октября" и "Либеральная республиканская партия России", Александр Иванович Гучков в первом составе Временного правительства курировал военное и морское министерство. Гучков - один из тех, кто принимал в Пскове отречение от престола Николая II. В мае, однако, покинул Временное правительство вместе с П. Н. Миллюковым, как сторонник продолжения войны.
По драматизму бегство в Разлив сравнимо разве что с бегством Геринга в Австрию после Пивного путча 1923 года. Тогда он бежал через расположенный чуть южнее Гермиш-Партенкирхена пограничный Миттенвальд и, вероятно, тоже изображал из себя тирольского батрака. Но не все помнят, что скрываться пришлось после неудавшейся попытки государственного переворота, когда цитируется хрестоматийное:
Смотри, Светлана, — я сказал, —
Картина на стене,
А на картине той шалаш
У финских берегов,
В котором вождь любимый наш
Скрывался от врагов.
Хотя, конечно, попытка была до невозможности сумбурная.
Общее недовольство положением дел — с момента свержения самодержавия прошло уже четыре месяца, а жизнь почему-то лучше не стала, скорее наоборот — усугубилось провалом июньского наступления. На Юго-Западном фронте в окрестностях Тернополя разложившиеся войска постыдно бежали. В командовании стали говорить о необходимости ввести загранотряды и только что не о приказе №227 — когда припечет, о таких мерах, оказывается, думал не только тиран Сталин, но и архилиберальное Временное правительство. Естественно, что революционные воинские части, которыми был наводнен Петроград, совершенно не желали отправляться на фронт (да еще и с заградотрядами в тылу) и были готовы на самые решительные противоправительственные акции.
Демонстрация революционных моряков в Петрограде. 4 июля 1917
Вопрос, занимающий историков: в какой мере большевики были готовы возглавить вооруженный протест, выступив его авангардом?
Свидетельства тут различны, сама позиция большевиков менялась час от часу. Скорее всего, не они управляли событиями, а события ими управляли, тем более что в большевицкой верхушке не было единомыслия, а вожди успешно изображали лебедя, рака и щуку. В последующие годы, когда переписывание истории было поставлено на поток, показания тем более двоились и троились.
Простой пример. В 1935 году большим тиражом была издана книга Анри Барбюса "Сталин", где руководящая и подстрекательская роль Сталина в "Июльских днях" была описана вполне восторженно: "Сталин очень охотно выражает свои мысли в забавной или насмешливой форме. Любопытную историю рассказывает Демьян Бедный. "Накануне июльского выступления, в 1917 году; в редакции "Правды" днем сидим мы двое: Сталин и я. Трещит телефон. Сталина вызывают матросы, кронштадтские братишки. Братишки ставят вопрос в упор: выходить им на демонстрацию с винтовками или без них? Я не свожу глаз со Сталина… Меня разбирает любопытство: как Сталин будет отвечать — о винтовках! По телефону!…
— Винтовки?… Вам, товарищи, виднее!… Вот мы, писаки, так свое оружие, карандаш, всегда таскаем с собою… А как там вы со своим оружием, вам виднее!…
Ясное дело, что все братишки вышли на демонстрацию со своими "карандашами"!".
Кажется, понятно. Но уже спустя три года в "Кратком курсе истории ВКП(б)" узнаем, что я не я и лошадь не моя — "Отдельные демонстрации разрослись в общую грандиозную вооруженную демонстрацию под лозунгом перехода власти к Советам. Большевистская партия была против вооруженного выступления в этот момент, так как она считала, что революционный кризис еще не назрел, что армия и провинция еще не готовы для поддержания восстания в столице, что изолированное и преждевременное восстание в столице может лишь облегчить контрреволюции разгром авангарда революции. Но когда стало видно, что удержать массы от демонстрации невозможно, партия постановила принять участие в демонстрации, с тем, чтобы придать ей мирный и организованный характер. Партии большевиков это удалось, и сотни тысяч демонстрантов направились к Петроградскому Совету и ВЦИК Советов, где требовали от Советов взять власть в свои руки, порвать с империалистической буржуазией и провести активную политику мира".
То есть не виноватая я, массы сами произвели гевалт.
Вот и рассказывай ладком да порядком про "Июльские дни".
Главная причина того, что коммунисты были сильно невнятны при описании событий Июля Семнадцатого, заключается в том, что был явный их провал, о котором говорить не слишком хотелось. Ибо наделала синица славы, а море не зажгла.
Основным лозунгом демонстрации было: "Вся власть Советам". Правда, уже к 18 июня было понятно, что власть на улице принадлежит не всем Советам, а конкретно большевикам.
"Долой министров-капиталистов" - следующий по популярности лозунг июньских демонстраций. Революционная толпа требовала скорейшего прекращения войны и решения земельного вопроса, чего не могли выполнить члены правительства.
Желание немедленно решить вопросы мира и земли было настолько сильно, что радикализировало и нижнюю часть среднего класса.
По всей стране, на всех манифестациях требовали земельного передела - но не национализации, а напротив, раздачи государственного земельного фонда гражданам и общинам.
На демонстрации собирались, как на праздник - с ноткой опасности, но с ощущением правого дела.
Большевиками было найдено гениальное слово: контрреволюция. Так можно было назвать любое недостаточно радикальное (и неподконтрольное самим большевикам) действие властей. В результате удалось избежать рискованной для радикалов смысловой конструкции: "революционные массы ломают структуры революции, за которые выступили всего полгода назад".
Против "министров-капиталистов" выступили не только люди в потертых солдатских шинелях, но и питерцы в костюмах и котелках. В том числе и интеллигенция, призывавшая "слушать музыку Революции".
Моряки Батлийского флота представляли собой внушительную и весьма анархически настроенную силу. Противостоять им впоследствии смогли только большевики с их непревзойденной организацией.
Основную же массу революционных активистов составляли рабочие. Тем более что 18 июня было воскресеньем, и пойти на демонстрацию было возможно без объявления всеобщей стачки.
Войска Петроградского гарнизона также участвовали в демонстрации, и это показало Временному правительству: сила не на его стороне.
Парадоксально против большевиков сыграла массовость выступлений. Обыкновенно массовость считается весьма желанной у революционных вождей — смотрите неистовое накручивание численности протестных акций. Но "Июльские дни" показали, что массовость — палка о двух концах. Большевики оказались в положении всадника, пытающегося удержаться за хвост лошади. Толпа вышла из-под всякого контроля и действовала стихийно, не повинуясь вообще никому, пока либеральное Временное правительство не успокоило ее свинцовым дождем.
Всем действующим лицам гордиться тут было совершенно нечем — отсюда и туманная формулировка "Июльские дни".
Тем не менее был ненулевой шанс на то, чтобы фраза "Товарищи! Рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!" была произнесена еще в начале июля. Но общий бардак все испортил.
Впрочем, рабоче-крестьянская революция, победив-таки в октябре, сохранила признательность деятелям "Июльских дней". С 1923 по 1944 год Садовая улица называлась улицей Третьего июля, а Невский — проспектом Двадцать пятого октября. В том смысле, что в битве великой не сгинут бесследно павшие с честью во имя идей. А также винных погребов.