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Столетие "Июльских дней": как бардак испортил революцию

11:3603.07.2017
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкИюльская демонстрация 1917 года в Петрограде под лозунгом Вся власть СоветамИюльская демонстрация 1917 года в Петрограде под лозунгом Вся власть Советам
© РИА Новости
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Максим Соколов, для РИА Новости

События 3-6 июля 1917 года в Петрограде неопределенно именуются "Июльскими днями". Притом что события были вполне серьезными. Вооруженный майдан в столице унес жизни четырех "небесных сотен" — около 400 погибших, магазины и частные квартиры в центре были разграблены революционными солдатами и матросами.

Александр Керенский с помощниками. 1917 год
© Фото из архива МАММ/МДФ
Керенский: «У меня всего два недостатка: плохая память и еще что-то»
Когда же Временное правительство все-таки проявило волю к сопротивлению (впрочем, это был первый и последний раз, когда оно его проявило), решительность была велика. Доселе вольготно чувствовавшие себя большевики подверглись суровым мерам. Дом Кшесинской у них отобрали, газету "Правда" закрыли, попутно погромив редакцию, некоторое количество вождей, включая Троцкого, на два месяца присело (их освободили в начале сентября в дни Корниловского мятежа), а сам Ленин бежал в Финляндию, где поселился в шалаше с верным Личардой и будущим злейшим врагом народа Г. Е. Зиновьевым — там они жили под видом финских батраков, косящих травы.
Временное правительство. Личности в кадре
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПетроград, июнь 1917 года. "Средний" состав Временного правительства: уже с Керенским, еще с князем Львовым. У этого состава, возможно, были шансы выполнить свое предназначение.Министр - председатель Временного правительства князь Георгий Евгеньевич Львов и Военный и морской министр Всероссийского Временного Правительства Александр Федорович Керенский с группой генералов
© РИА Новости
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Петроград, июнь 1917 года. "Средний" состав Временного правительства: уже с Керенским, еще с князем Львовым. У этого состава, возможно, были шансы выполнить свое предназначение.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКандидатура Львова устраивала почти всех - если брать в расчет только традиционную элиту России. Но традиционные элиты в 1917 году решали катастрофически мало.Георгий Евгеньевич Львов, министр-председатель и министр внутренних дел Временного правительства, Петроград. 1917
© РИА Новости
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Кандидатура Львова устраивала почти всех - если брать в расчет только традиционную элиту России. Но традиционные элиты в 1917 году решали катастрофически мало.
© РИА Новости / Яков ШтейнбергПерейти в фотобанкПервое заседание Временного правительства в Мариинском дворце.
Справа налево: министр торговли и промышленности А.И. Коновалов, министр земледелия А.И. Шингарев, министр путей сообщения Н.В. Некрасов, министр иностранных дел П.Н. Милюков; председатель Совета министров князь Г.Е. Львов; министр юстиции А.Ф. Керенский; министр финансов М.И. Терещенко; государственный контролер И.В. Годнев; министр народного просвещения А.А. Мануйлов; товарищ министра внутренних дел Д.М. Щепкин. Петроград. Март 1917 года.Первое заседание Временного правительства в Мариинском дворце.
© РИА Новости / Яков Штейнберг
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Первое заседание Временного правительства в Мариинском дворце.
Справа налево: министр торговли и промышленности А.И. Коновалов, министр земледелия А.И. Шингарев, министр путей сообщения Н.В. Некрасов, министр иностранных дел П.Н. Милюков; председатель Совета министров князь Г.Е. Львов; министр юстиции А.Ф. Керенский; министр финансов М.И. Терещенко; государственный контролер И.В. Годнев; министр народного просвещения А.А. Мануйлов; товарищ министра внутренних дел Д.М. Щепкин. Петроград. Март 1917 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкФигуру П. Н. Милюкова - главы партии конституционных демократов (кадетов) - считали одной из наиболее влиятельных в российской оппозиции еще в 1916 году. Однака за несколько месяцев революционного 1917-го Милюков - либерал, представитель элиты и, главное, сторонник продолжения войны - растерял всё своё влияние. Будучи слишком демократом для царского правительства, Павел Николаевич оказался слишком "барином" для революционных масс.Павел Николаевич Милюков (1859-1943), русский политический деятель, историк и публицист. Министр иностранных дел Временного правительства в 1917 году. С 1916 г. почётный доктор Кембриджского университета.
© РИА Новости
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Фигуру П. Н. Милюкова - главы партии конституционных демократов (кадетов) - считали одной из наиболее влиятельных в российской оппозиции еще в 1916 году. Однака за несколько месяцев революционного 1917-го Милюков - либерал, представитель элиты и, главное, сторонник продолжения войны - растерял всё своё влияние. Будучи слишком демократом для царского правительства, Павел Николаевич оказался слишком "барином" для революционных масс.
© Фото : Public domain О том, что именно Мануйлову - до 1911 года ректору Московского университета - следует занять пост министра просвещения в революционном правительстве, говорили еще в 1915 году, когда проекты "ответственного министерства", то есть парламентской формы правления, только обсуждались. Весьма скептически настроенный по отношению к революции в целом, на своем посту Мануйлов успел восстановить университетскую автономию и подготовить орфографическую реформу. Ту самую, которую с садистским удовольствием воплотили большевики год спустя.Мануйлов Александр Аполлонович, министр народного просвещения Временного правительства
© Фото : Public domain
О том, что именно Мануйлову - до 1911 года ректору Московского университета - следует занять пост министра просвещения в революционном правительстве, говорили еще в 1915 году, когда проекты "ответственного министерства", то есть парламентской формы правления, только обсуждались. Весьма скептически настроенный по отношению к революции в целом, на своем посту Мануйлов успел восстановить университетскую автономию и подготовить орфографическую реформу. Ту самую, которую с садистским удовольствием воплотили большевики год спустя.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБлестящий оратор, Александр Керенский считался одним из самых сильных действующих лиц революции. И до осени 1917 года его звезда уверенно восходила. Сблокировавшись с некоторыми влиятельными "силовиками" - прежде всего, с генералом Лавром Корниловым - Керенский до поры до времени заставил замолчать левые партии. Однако, как оказалось, не надолго.Члены Временного правительства во главе с Александром Федоровичем Керенским.
© РИА Новости
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Блестящий оратор, Александр Керенский считался одним из самых сильных действующих лиц революции. И до осени 1917 года его звезда уверенно восходила. Сблокировавшись с некоторыми влиятельными "силовиками" - прежде всего, с генералом Лавром Корниловым - Керенский до поры до времени заставил замолчать левые партии. Однако, как оказалось, не надолго.
© Фото : Public domainНиколай Некрасов, депутат Государственной Думы от партии кадетов, был почти социал-демократом по своим взглядам, но всегда оставался в публичном поле, никогда не был подпольщиком. Это его, в конце концов, и погубило: имея все возможности эмигрировать, Некрасов выбрал остаться - и подвергся, разумеется, репрессиям при новом порядке. После нескольких арестов, завершившихся благополучно, он прошел лагеря 1930-х - также выйдя на свободу и даже взятый на службу одним из руководителей Волголага. Но в 1940-м году следующий арест все же завершился расстрелом.Некрасов Николай Виссарионович, министр путей сообщения и финансов Временного правительства
© Фото : Public domain
Николай Некрасов, депутат Государственной Думы от партии кадетов, был почти социал-демократом по своим взглядам, но всегда оставался в публичном поле, никогда не был подпольщиком. Это его, в конце концов, и погубило: имея все возможности эмигрировать, Некрасов выбрал остаться - и подвергся, разумеется, репрессиям при новом порядке. После нескольких арестов, завершившихся благополучно, он прошел лагеря 1930-х - также выйдя на свободу и даже взятый на службу одним из руководителей Волголага. Но в 1940-м году следующий арест все же завершился расстрелом.
© Государственный музей политической истории РоссииСимволика Временного правительства отчасти была традиционной, но даже при беглом взгляде очевидно, что многие приемы этой стилистики были унаследованы большевиками.Плакат с портретами членов временного правительства. 1917 год
© Государственный музей политической истории России
Символика Временного правительства отчасти была традиционной, но даже при беглом взгляде очевидно, что многие приемы этой стилистики были унаследованы большевиками.
© Фото : Public domainТерещенко, владелец сахарных заводов и крупных плантаций - один из ключевых представителей "большого бизнеса" старой России во Временном правительстве. При князе Львове он был министром финансов, после низложения Милюкова он стал министром иностранных дел. После революции этот - несомненно, один из самых расчетливых членов Временного правительства - эмигрировал во Францию, где продолжил карьеру предпринимателя.Терещенко Михаил Иванович, министр финансов, затем иностранных дел Временного правительства
© Фото : Public domain
Терещенко, владелец сахарных заводов и крупных плантаций - один из ключевых представителей "большого бизнеса" старой России во Временном правительстве. При князе Львове он был министром финансов, после низложения Милюкова он стал министром иностранных дел. После революции этот - несомненно, один из самых расчетливых членов Временного правительства - эмигрировал во Францию, где продолжил карьеру предпринимателя.
© Фото : Public domainЕще один промышленник (в данном случае, текстильный фабрикант из Костромской губернии), Коновалов пытался наладить взаимоотношения между революционными по своей природе рабочими и предпринимателями-промышленниками. Однако несмотря на хорошие таланты дипломата и опыт решения трудовых конфликтов, сделать что-либо значительное ему не удалось. Ушел в отставку весной 1917 года.Министр торговли и промышленности Временного правительства Александр Коновалов
© Фото : Public domain
Еще один промышленник (в данном случае, текстильный фабрикант из Костромской губернии), Коновалов пытался наладить взаимоотношения между революционными по своей природе рабочими и предпринимателями-промышленниками. Однако несмотря на хорошие таланты дипломата и опыт решения трудовых конфликтов, сделать что-либо значительное ему не удалось. Ушел в отставку весной 1917 года.
© Фото : public domainЛидер партий "Союз 17 октября" и "Либеральная республиканская партия России", Александр Иванович Гучков в первом составе Временного правительства курировал военное и морское министерство. Гучков - один из тех, кто принимал в Пскове отречение от престола Николая II. В мае, однако, покинул Временное правительство вместе с П. Н. Миллюковым, как сторонник продолжения войны.Российский государственный и политический деятель Александр Иванович Гучков
© Фото : public domain
Лидер партий "Союз 17 октября" и "Либеральная республиканская партия России", Александр Иванович Гучков в первом составе Временного правительства курировал военное и морское министерство. Гучков - один из тех, кто принимал в Пскове отречение от престола Николая II. В мае, однако, покинул Временное правительство вместе с П. Н. Миллюковым, как сторонник продолжения войны.
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По драматизму бегство в Разлив сравнимо разве что с бегством Геринга в Австрию после Пивного путча 1923 года. Тогда он бежал через расположенный чуть южнее Гермиш-Партенкирхена пограничный Миттенвальд и, вероятно, тоже изображал из себя тирольского батрака. Но не все помнят, что скрываться пришлось после неудавшейся попытки государственного переворота, когда цитируется хрестоматийное:

Смотри, Светлана, — я сказал, — 

Картина на стене,

А на картине той шалаш

У финских берегов,

В котором вождь любимый наш

Скрывался от врагов.

Военный министр Александр Керенский обращается к войскам, 1917 год
© Фото : Courtesy of GRAD and Sergey Shestakov
Временное правительство. На коне, но без вожжей

Хотя, конечно, попытка была до невозможности сумбурная.

Общее недовольство положением дел — с момента свержения самодержавия прошло уже четыре месяца, а жизнь почему-то лучше не стала, скорее наоборот — усугубилось провалом июньского наступления. На Юго-Западном фронте в окрестностях Тернополя разложившиеся войска постыдно бежали. В командовании стали говорить о необходимости ввести загранотряды и только что не о приказе №227 — когда припечет, о таких мерах, оказывается, думал не только тиран Сталин, но и архилиберальное Временное правительство. Естественно, что революционные воинские части, которыми был наводнен Петроград, совершенно не желали отправляться на фронт (да еще и с заградотрядами в тылу) и были готовы на самые решительные противоправительственные акции. 

© РИА НовостиПерейти в фотобанкДемонстрация революционных моряков в Петрограде. 4 июля 1917
© РИА Новости
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Демонстрация революционных моряков в Петрограде. 4 июля 1917

Вопрос, занимающий историков: в какой мере большевики были готовы возглавить вооруженный протест, выступив его авангардом?

Александр Керенский. Архив
© РИА Новости
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Биография Александра Керенского
Свидетельства тут различны, сама позиция большевиков менялась час от часу. Скорее всего, не они управляли событиями, а события ими управляли, тем более что в большевицкой верхушке не было единомыслия, а вожди успешно изображали лебедя, рака и щуку. В последующие годы, когда переписывание истории было поставлено на поток, показания тем более двоились и троились.

Простой пример. В 1935 году большим тиражом была издана книга Анри Барбюса "Сталин", где руководящая и подстрекательская роль Сталина в "Июльских днях" была описана вполне восторженно: "Сталин очень охотно выражает свои мысли в забавной или насмешливой форме. Любопытную историю рассказывает Демьян Бедный. "Накануне июльского выступления, в 1917 году; в редакции "Правды" днем сидим мы двое: Сталин и я. Трещит телефон. Сталина вызывают матросы, кронштадтские братишки. Братишки ставят вопрос в упор: выходить им на демонстрацию с винтовками или без них? Я не свожу глаз со Сталина… Меня разбирает любопытство: как Сталин будет отвечать — о винтовках! По телефону!…

— Винтовки?… Вам, товарищи, виднее!… Вот мы, писаки, так свое оружие, карандаш, всегда таскаем с собою… А как там вы со своим оружием, вам виднее!…
Ясное дело, что все братишки вышли на демонстрацию со своими "карандашами"!".

Солдаты с революционным лозунгом в февральские дни 1917 года в городе Николаевске
© РИА Новости
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Новые названия для старых вещей
Кажется, понятно. Но уже спустя три года в "Кратком курсе истории ВКП(б)" узнаем, что я не я и лошадь не моя — "Отдельные демонстрации разрослись в общую грандиозную вооруженную демонстрацию под лозунгом перехода власти к Советам. Большевистская партия была против вооруженного выступления в этот момент, так как она считала, что революционный кризис еще не назрел, что армия и провинция еще не готовы для поддержания восстания в столице, что изолированное и преждевременное восстание в столице может лишь облегчить контрреволюции разгром авангарда революции. Но когда стало видно, что удержать массы от демонстрации невозможно, партия постановила принять участие в демонстрации, с тем, чтобы придать ей мирный и организованный характер. Партии большевиков это удалось, и сотни тысяч демонстрантов направились к Петроградскому Совету и ВЦИК Советов, где требовали от Советов взять власть в свои руки, порвать с империалистической буржуазией и провести активную политику мира".

То есть не виноватая я, массы сами произвели гевалт.

Вот и рассказывай ладком да порядком про "Июльские дни".

Главная причина того, что коммунисты были сильно невнятны при описании событий Июля Семнадцатого, заключается в том, что был явный их провал, о котором говорить не слишком хотелось. Ибо наделала синица славы, а море не зажгла.

«Долой министров-капиталистов» — июньские демонстрации в России
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОсновным лозунгом демонстрации было: "Вся власть Советам". Правда, уже к 18 июня было понятно, что власть на улице принадлежит не всем Советам, а конкретно большевикам.Политическая демонстрация в Петрограде против действий временного правительства под лозунгом Вся власть Советам. 18 июня 1917 года
© РИА Новости
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Основным лозунгом демонстрации было: "Вся власть Советам". Правда, уже к 18 июня было понятно, что власть на улице принадлежит не всем Советам, а конкретно большевикам.
© РИА НовостиПерейти в фотобанк"Долой министров-капиталистов" - следующий по популярности лозунг июньских демонстраций. Революционная толпа требовала скорейшего прекращения войны и решения земельного вопроса, чего не могли выполнить члены правительства.Жители Петрограда принимавшие участие в политической демонстрации в июне 1917 года
© РИА Новости
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"Долой министров-капиталистов" - следующий по популярности лозунг июньских демонстраций. Революционная толпа требовала скорейшего прекращения войны и решения земельного вопроса, чего не могли выполнить члены правительства.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЖелание немедленно решить вопросы мира и земли было настолько сильно, что радикализировало и нижнюю часть среднего класса.Демонстрация рабочих и солдат под большевистскими лозунгами. Петроград, 18 июня 1917 года
© РИА Новости
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Желание немедленно решить вопросы мира и земли было настолько сильно, что радикализировало и нижнюю часть среднего класса.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПо всей стране, на всех манифестациях требовали земельного передела - но не национализации, а напротив, раздачи государственного земельного фонда гражданам и общинам.Демонстрация крестьян в поддержку февральской буржуазно-демократической революции в Сибири. Июнь-июль 1917 года
© РИА Новости
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По всей стране, на всех манифестациях требовали земельного передела - но не национализации, а напротив, раздачи государственного земельного фонда гражданам и общинам.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа демонстрации собирались, как на праздник - с ноткой опасности, но с ощущением правого дела.Политическая демонстрация в Петрограде против действий временного правительства под лозунгом Вся власть Советам. 18 июня 1917 года
© РИА Новости
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На демонстрации собирались, как на праздник - с ноткой опасности, но с ощущением правого дела.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБольшевиками было найдено гениальное слово: контрреволюция. Так можно было назвать любое недостаточно радикальное (и неподконтрольное самим большевикам) действие властей. В результате удалось избежать рискованной для радикалов смысловой конструкции: "революционные массы ломают структуры революции, за которые выступили всего полгода назад".Демонстрация в Петрограде 18 июня 1917 года, проходившая под лозунгами Вся власть Советам, Долой министров капиталистов
© РИА Новости
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Большевиками было найдено гениальное слово: контрреволюция. Так можно было назвать любое недостаточно радикальное (и неподконтрольное самим большевикам) действие властей. В результате удалось избежать рискованной для радикалов смысловой конструкции: "революционные массы ломают структуры революции, за которые выступили всего полгода назад".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПротив "министров-капиталистов" выступили не только люди в потертых солдатских шинелях, но и питерцы в костюмах и котелках. В том числе и интеллигенция, призывавшая "слушать музыку Революции".Политическая демонстрация трудящихся на улицах Петрограда. 18 июня 1917 года
© РИА Новости
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Против "министров-капиталистов" выступили не только люди в потертых солдатских шинелях, но и питерцы в костюмах и котелках. В том числе и интеллигенция, призывавшая "слушать музыку Революции".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМоряки Батлийского флота представляли собой внушительную и весьма анархически настроенную силу. Противостоять им впоследствии смогли только большевики с их непревзойденной организацией.Революционная демонстрация в Петрограде, в которой приняли участие 10 тысяч моряков, в том числе и с крейсера Аврора. 18 июня 1917 года
© РИА Новости
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Моряки Батлийского флота представляли собой внушительную и весьма анархически настроенную силу. Противостоять им впоследствии смогли только большевики с их непревзойденной организацией.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОсновную же массу революционных активистов составляли рабочие. Тем более что 18 июня было воскресеньем, и пойти на демонстрацию было возможно без объявления всеобщей стачки.18 июня 1917 года на политическую демонстрацию в Петрограде вышло более полумиллиона человек
© РИА Новости
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Основную же массу революционных активистов составляли рабочие. Тем более что 18 июня было воскресеньем, и пойти на демонстрацию было возможно без объявления всеобщей стачки.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВойска Петроградского гарнизона также участвовали в демонстрации, и это показало Временному правительству: сила не на его стороне.Демонстрация революционных частей петроградского гарнизона. Июнь 1917 года
© РИА Новости
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Войска Петроградского гарнизона также участвовали в демонстрации, и это показало Временному правительству: сила не на его стороне.
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Парадоксально против большевиков сыграла массовость выступлений. Обыкновенно массовость считается весьма желанной у революционных вождей — смотрите неистовое накручивание численности протестных акций. Но "Июльские дни" показали, что массовость — палка о двух концах. Большевики оказались в положении всадника, пытающегося удержаться за хвост лошади. Толпа вышла из-под всякого контроля и действовала стихийно, не повинуясь вообще никому, пока либеральное Временное правительство не успокоило ее свинцовым дождем.

Всем действующим лицам гордиться тут было совершенно нечем — отсюда и туманная формулировка "Июльские дни".

Владимир Ленин: взрыватель революции
© РИА Новости
Владимир Ленин: детонатор революции. Видеохроники
Тем не менее был ненулевой шанс на то, чтобы фраза "Товарищи! Рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!" была произнесена еще в начале июля. Но общий бардак все испортил.

Впрочем, рабоче-крестьянская революция, победив-таки в октябре, сохранила признательность деятелям "Июльских дней". С 1923 по 1944 год Садовая улица называлась улицей Третьего июля, а Невский — проспектом Двадцать пятого октября. В том смысле, что в битве великой не сгинут бесследно павшие с честью во имя идей. А также винных погребов.

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В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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