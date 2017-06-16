НАТО: четыре свадьбы и одни похороны

Владимир Лепехин, для РИА Новости

В понедельник в Ганновере Левая партия Германии приняла программу для участия в выборах в бундестаг в сентябре этого года, от результатов которых, как известно, зависит, кто станет следующим канцлером ФРГ.

Один из главных пунктов программы — требование "распустить НАТО" и создать "систему коллективной безопасности в Европе с привлечением России". И левые Германии — не единственная сила в Европе, которая занимает четкую антинатовскую позицию.

В частности, в конце июня в Белграде состоится международная конференция в рамках так называемого Белградского стратегического диалога, участники которой обсудят, помимо прочего, перспективы новой Европы — без НАТО.

Замечу, что одним из организаторов белградской конференции стал международный интеллектуальный клуб "Зиновьев" (зарубежная инкарнация Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"), в связи с чем программой мероприятия предусмотрены не только протокольные встречи с президентом и премьером Сербии, евродепутатами и прочими, но также обсуждение ряда актуальных для Европы и России вопросов с европейскими интеллектуалами в жанре политической иронии, являющейся визитной карточкой названного клуба.

Одним из вопросов, который уже невозможно обсуждать как минимум без иронии (хотя иногда и без слез), является вопрос о перспективах НАТО.

Действительно, после того как Дональд Трамп в ходе своего недавнего внешнеполитического турне дал понять чиновникам альянса, что США не собираются тащить их на себе в светлое глобалистское будущее, в связи с чем европейцам пора бы самим позаботиться о своей судьбе, а заодно подумать о новой роли НАТО в современном мире, в штаб-квартире альянса и в министерствах обороны входящих в альянс стран началось что-то вроде истерики. Ну разве можно в одночасье отказаться от ритуального русофобского лицедейства, благодаря которому натовские генералы и их челядь делали себе имя и сколачивали состояния все время существования названного военного блока? Нет, это, судя по всему, решительно невозможно.

© AP Photo / Matt Dunham Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Черногории Душко Маркович на саммите НАТО в Брюсселе © AP Photo / Matt Dunham Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Черногории Душко Маркович на саммите НАТО в Брюсселе

В итоге в НАТО назрел раскол между, как я их называю, умеренными паразитами и паразитами-радикалами. Первые предлагают расслабиться и продолжать свою клоунаду, как будто ничего не произошло, вторые — раскулачить-таки европравительства на заветные 2% от бюджета, продолжая продвигать мифы об угрозах с Востока, дабы обеспечить себе статус-кво с максимальным комфортом.

Кризис в Североатлантическом альянсе привел к нарастанию свары и внутри Евросоюза, где тоже немало любителей комфорта за чужой счет. В такой ситуации чиновники альянса не придумали ничего лучшего, как изобразить веселую общеевропейскую свадьбу во время похорон. Точнее — четыре свадьбы, ибо похороны НАТО обещают затянуться на годы.

Первой такой демонстрационной невестой стала Черногория. Затащив ее под венец обманом, лестью и обещаниями отспонсировать, чиновники НАТО попытались убедить европейского обывателя, что нет в НАТО кризиса пенсионного возраста, но, напротив: альянс по-прежнему свеж, силен и привлекателен. И что засидевшаяся в суверенности черногорская невеста просто счастлива от того, что ее заметили, подобрали и соответствующим образом собираются оприходовать — хором и в особо извращенной форме.

Втаскивание Черногории в НАТО между тем — не последний сомнительный триумф этой организации. Гарем должен постоянно пополняться — иначе как еще доказать свою потентность мировому сообществу? Отсюда — флирт чиновников альянса с такими потенциальными невестами, как Македония и Грузия.

В результате новый министр иностранных дел Бывшей югославской Республики Македонии (БЮРМ) Никола Димитров поспешил заявить, что его страна настолько вожделеет заключить с НАТО брачный союз, что уже готова сменить девичью фамилию (название своей страны) на фамилию жениха, как бы она ни звучала.

Еще интереснее складывается ситуация в Грузии, чиновники и политики которой имеют солидный опыт всяческих добрачных игр с НАТО.

Один только совместный политический блуд в Южной Осетии в 2008 году стоит трех официальных союзов. Грузии, похоже, понравилось и хочется еще.

Добрачные игры грузинских элит с чиновниками НАТО — это не только созданные в Грузии учебно-тренировочные центры альянса, но и многочисленные совместные учения грузинских и натовских военных, в ходе которых реализуется традиционный для Запада сценарий использования местных гауляйтеров в качестве обслуживающего персонала для своих колониальных забав.

© Sputnik / Денис Асланов Перейти в фотобанк Учения Agile Spirit-2016 под эгидой НАТО в Грузии © Sputnik / Денис Асланов Перейти в фотобанк Учения Agile Spirit-2016 под эгидой НАТО в Грузии

Полагаю, что не случайно первым же ответом чиновников альянса Трампу стало проведение очередного заседания межпарламентской комиссии Грузия — НАТО именно в Тбилиси.

Грузия вообще становится знаковым местом для того, чтобы представители североатлантического гарема выступали с воинственными заявлениями против России, "оккупировавшей", в частности, Абхазию, Южную Осетию и Крым. В стиле: "Не виноватые мы, Россия сама пришла".

Один из таких претендентов, министр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры (в Грузии есть такая специальная должность — на натовских "свадьбах" болванчика включать для развлечения брачующихся) Виктор Долидзе накануне недавнего референдума в Южной Осетии, комментируя идею проведения этого референдума, почему-то набросился на Россию, которая якобы занимается деструктивными и провокационными действиями на "оккупированных" ею территориях.

Напомню также, что — через неделю после совещания чиновников НАТО в Тбилиси — в Грузии под патронажем инструкторов альянса были проведены учения "Кавказский орел" с участием спецназа Грузии, Турции (член НАТО) и Азербайджана. После чего все тот же "главный по евросвадьбам" чиновник заявил, что вступление Черногории в НАТО — очень важное послание и для Грузии. "Мы приветствуем этот факт. <…> Я уверен, что те шаги, которые делает Грузия с точки зрения интеграции с НАТО, даст свои плоды". (Разумеется, у всякого брака рано или поздно имеются свои плоды. И если это демобрак, то и плоды будут демо- — такими, от которых здоровой части грузинского общества наверняка будет дурно.)

По мнению чиновника, его соотечественники якобы давно ждут официального присоединения своей страны к НАТО. На самом деле, Грузия — неофициально — давно занимает подобающее место в натовском гареме: 30-й по счету жены, призванной подбирать за альянсом на Кавказе.

Два грузинских подразделения — "Чарли" и "Альфа" — уже входят в состав Сил быстрого реагирования НАТО. И их используют в качестве пушечного мяса в различных горячих точках. Только в Афганистане на сегодня погиб уже 31 грузинский военнослужащий.

Вот почему опросы населения Грузии показывают, что число сторонников вступления этой страны в НАТО среди граждан республики уменьшается. Все больше грузин понимают вредоносность идеи "евроинтеграции", за которой не стоит ничего, кроме подкупа грузинской невесты дешевыми подарками на фоне целенаправленного упразднения государственного суверенитета Грузии и разрушения в ней национальной идентичности.

Хотя кого в НАТО волнует сегодня грузинская идентичность? Тут логика проста: ни одна более или менее приличная невеста, особенно близ России, не может быть бесхозной. Вот Украина, к примеру, — чем не девка на выданье. "А значит — мы (НАТО) идем и туда".

© Flickr / NATO Премьер-министр Черногории Душко Маркович и генсек НАТО Йенс Столтенберг © Flickr / NATO Премьер-министр Черногории Душко Маркович и генсек НАТО Йенс Столтенберг

Вступление в союз с НАТО Черногории вызвало саркастический смех у всех сколько-нибудь серьезных аналитиков, включая основателя Stratfor Джорджа Фридмана.

Стремление продажных македонских чиновников войти в альянс становится вообще анекдотом.

Вступление в НАТО еще и Грузии наверняка взорвет блок изнутри. Уж больно велик "когнитивный диссонанс" между реальными проблемами Европы и стремлением самой большой бюрократической и совершенно бесполезной (даже вредной) западной структуры решать свои интимные проблемы за счет бюджетов вовлеченных в гарем стран.

Об абсолютной недееспособности этой структуры свидетельствует факт не прекращающихся во Франции, Бельгии, Великобритании, Германии и других странах терактов, которые НАТО предотвратить не в состоянии. При том что наиболее яростные сторонники идеи расширения НАТО на восток стремятся сыграть еще и четвертую свадьбу — с Украиной. Ну, чтобы окончательно превратить альянс в смесь шалмана и борделя.

Вопрос в том, кто будет платить алименты безутешным вдовам, когда НАТО пойдет ко дну.