США
16.0616 июня20:21МСК
USD57.74+0.30
EUR64.46+0.18
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

НАТО: четыре свадьбы и одни похороны

19:3716.06.2017
(обновлено: 19:44 16.06.2017)
01540
© REUTERS / Michelle MartinЛидер левой партии Германии Сара Вагенкнехт во время выступления в Гановере. 11 июня 2017Лидер левой партии Германии Сара Вагенкнехт во время выступления в Гановере. 11 июня 2017
© REUTERS / Michelle Martin

Владимир Лепехин, для РИА Новости

В понедельник в Ганновере Левая партия Германии приняла программу для участия в выборах в бундестаг в сентябре этого года, от результатов которых, как известно, зависит, кто станет следующим канцлером ФРГ.

Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Мнение: НАТО сделает все, чтобы не допустить появления "европейской армии"

Один из главных пунктов программы — требование "распустить НАТО" и создать "систему коллективной безопасности в Европе с привлечением России". И левые Германии — не единственная сила в Европе, которая занимает четкую антинатовскую позицию.

В частности, в конце июня в Белграде состоится международная конференция в рамках так называемого Белградского стратегического диалога, участники которой обсудят, помимо прочего, перспективы новой Европы — без НАТО.

Замечу, что одним из организаторов белградской конференции стал международный интеллектуальный клуб "Зиновьев" (зарубежная инкарнация Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"), в связи с чем программой мероприятия предусмотрены не только протокольные встречи с президентом и премьером Сербии, евродепутатами и прочими, но также обсуждение ряда актуальных для Европы и России вопросов с европейскими интеллектуалами в жанре политической иронии, являющейся визитной карточкой названного клуба.

Одним из вопросов, который уже невозможно обсуждать как минимум без иронии (хотя иногда и без слез), является вопрос о перспективах НАТО.

Действительно, после того как Дональд Трамп в ходе своего недавнего внешнеполитического турне дал понять чиновникам альянса, что США не собираются тащить их на себе в светлое глобалистское будущее, в связи с чем европейцам пора бы самим позаботиться о своей судьбе, а заодно подумать о новой роли НАТО в современном мире, в штаб-квартире альянса и в министерствах обороны входящих в альянс стран началось что-то вроде истерики. Ну разве можно в одночасье отказаться от ритуального русофобского лицедейства, благодаря которому натовские генералы и их челядь делали себе имя и сколачивали состояния все время существования названного военного блока? Нет, это, судя по всему, решительно невозможно.

© AP Photo / Matt DunhamПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Черногории Душко Маркович на саммите НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Matt Dunham
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Черногории Душко Маркович на саммите НАТО в Брюсселе
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Путин: США нужен враг, чтобы держать в повиновении "западный лагерь"

В итоге в НАТО назрел раскол между, как я их называю, умеренными паразитами и паразитами-радикалами. Первые предлагают расслабиться и продолжать свою клоунаду, как будто ничего не произошло, вторые — раскулачить-таки европравительства на заветные 2% от бюджета, продолжая продвигать мифы об угрозах с Востока, дабы обеспечить себе статус-кво с максимальным комфортом.

Кризис в Североатлантическом альянсе привел к нарастанию свары и внутри Евросоюза, где тоже немало любителей комфорта за чужой счет. В такой ситуации чиновники альянса не придумали ничего лучшего, как изобразить веселую общеевропейскую свадьбу во время похорон. Точнее — четыре свадьбы, ибо похороны НАТО обещают затянуться на годы.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер перед началом встречи глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе. 9 марта 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Защита ЕС больше не может осуществляться извне, считает Юнкер

Первой такой демонстрационной невестой стала Черногория. Затащив ее под венец обманом, лестью и обещаниями отспонсировать, чиновники НАТО попытались убедить европейского обывателя, что нет в НАТО кризиса пенсионного возраста, но, напротив: альянс по-прежнему свеж, силен и привлекателен. И что засидевшаяся в суверенности черногорская невеста просто счастлива от того, что ее заметили, подобрали и соответствующим образом собираются оприходовать — хором и в особо извращенной форме.

© Flickr / DoD photo by Spc. Lorenzo Ware, U.S. ArmyВоеннослужащие Черногории и США во время совместных учений
© Flickr / DoD photo by Spc. Lorenzo Ware, U.S. Army
Военнослужащие Черногории и США во время совместных учений

Втаскивание Черногории в НАТО между тем — не последний сомнительный триумф этой организации. Гарем должен постоянно пополняться — иначе как еще доказать свою потентность мировому сообществу? Отсюда — флирт чиновников альянса с такими потенциальными невестами, как Македония и Грузия.

В результате новый министр иностранных дел Бывшей югославской Республики Македонии (БЮРМ) Никола Димитров поспешил заявить, что его страна настолько вожделеет заключить с НАТО брачный союз, что уже готова сменить девичью фамилию (название своей страны) на фамилию жениха, как бы она ни звучала.

Жители Скопье с флагами Македонии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
НАТО планирует принять в альянс Македонию в 2018 году, сообщил источник

Еще интереснее складывается ситуация в Грузии, чиновники и политики которой имеют солидный опыт всяческих добрачных игр с НАТО.

Один только совместный политический блуд в Южной Осетии в 2008 году стоит трех официальных союзов. Грузии, похоже, понравилось и хочется еще.

Добрачные игры грузинских элит с чиновниками НАТО — это не только созданные в Грузии учебно-тренировочные центры альянса, но и многочисленные совместные учения грузинских и натовских военных, в ходе которых реализуется традиционный для Запада сценарий использования местных гауляйтеров в качестве обслуживающего персонала для своих колониальных забав.

© Sputnik / Денис АслановПерейти в фотобанкУчения Agile Spirit-2016 под эгидой НАТО в Грузии
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
Учения Agile Spirit-2016 под эгидой НАТО в Грузии

Полагаю, что не случайно первым же ответом чиновников альянса Трампу стало проведение очередного заседания межпарламентской комиссии Грузия — НАТО именно в Тбилиси.

Грузия вообще становится знаковым местом для того, чтобы представители североатлантического гарема выступали с воинственными заявлениями против России, "оккупировавшей", в частности, Абхазию, Южную Осетию и Крым. В стиле: "Не виноватые мы, Россия сама пришла".

Один из таких претендентов, министр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры (в Грузии есть такая специальная должность — на натовских "свадьбах" болванчика включать для развлечения брачующихся) Виктор Долидзе накануне недавнего референдума в Южной Осетии, комментируя идею проведения этого референдума, почему-то набросился на Россию, которая якобы занимается деструктивными и провокационными действиями на "оккупированных" ею территориях.

Американские военные во время учений НАТО в Грузии
© AP Photo / Shakh Aivazov
Роман Грузии с НАТО перешел в решающую стадию. Надеются в Тбилиси

Напомню также, что — через неделю после совещания чиновников НАТО в Тбилиси — в Грузии под патронажем инструкторов альянса были проведены учения "Кавказский орел" с участием спецназа Грузии, Турции (член НАТО) и Азербайджана. После чего все тот же "главный по евросвадьбам" чиновник заявил, что вступление Черногории в НАТО — очень важное послание и для Грузии. "Мы приветствуем этот факт. <…> Я уверен, что те шаги, которые делает Грузия с точки зрения интеграции с НАТО, даст свои плоды". (Разумеется, у всякого брака рано или поздно имеются свои плоды. И если это демобрак, то и плоды будут демо- — такими, от которых здоровой части грузинского общества наверняка будет дурно.)

По мнению чиновника, его соотечественники якобы давно ждут официального присоединения своей страны к НАТО. На самом деле, Грузия — неофициально — давно занимает подобающее место в натовском гареме: 30-й по счету жены, призванной подбирать за альянсом на Кавказе.

Акция против вступления Грузии в НАТО
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Мнение: стремление Грузии в НАТО – это антироссийский проект
Два грузинских подразделения — "Чарли" и "Альфа" — уже входят в состав Сил быстрого реагирования НАТО. И их используют в качестве пушечного мяса в различных горячих точках. Только в Афганистане на сегодня погиб уже 31 грузинский военнослужащий.

Вот почему опросы населения Грузии показывают, что число сторонников вступления этой страны в НАТО среди граждан республики уменьшается. Все больше грузин понимают вредоносность идеи "евроинтеграции", за которой не стоит ничего, кроме подкупа грузинской невесты дешевыми подарками на фоне целенаправленного упразднения государственного суверенитета Грузии и разрушения в ней национальной идентичности.

Хотя кого в НАТО волнует сегодня грузинская идентичность? Тут логика проста: ни одна более или менее приличная невеста, особенно близ России, не может быть бесхозной. Вот Украина, к примеру, — чем не девка на выданье. "А значит — мы (НАТО) идем и туда".

© Flickr / NATOПремьер-министр Черногории Душко Маркович и генсек НАТО Йенс Столтенберг
© Flickr / NATO
Премьер-министр Черногории Душко Маркович и генсек НАТО Йенс Столтенберг

Вступление в союз с НАТО Черногории вызвало саркастический смех у всех сколько-нибудь серьезных аналитиков, включая основателя Stratfor Джорджа Фридмана.

Стремление продажных македонских чиновников войти в альянс становится вообще анекдотом.

Флаги Черногории и НАТО. Архивное фото
© Flickr / NATO
"Дело в пляжах": основатель Stratfor не знает, зачем Черногория нужна НАТО

Вступление в НАТО еще и Грузии наверняка взорвет блок изнутри. Уж больно велик "когнитивный диссонанс" между реальными проблемами Европы и стремлением самой большой бюрократической и совершенно бесполезной (даже вредной) западной структуры решать свои интимные проблемы за счет бюджетов вовлеченных в гарем стран.

Об абсолютной недееспособности этой структуры свидетельствует факт не прекращающихся во Франции, Бельгии, Великобритании, Германии и других странах терактов, которые НАТО предотвратить не в состоянии. При том что наиболее яростные сторонники идеи расширения НАТО на восток стремятся сыграть еще и четвертую свадьбу — с Украиной. Ну, чтобы окончательно превратить альянс в смесь шалмана и борделя.
Вопрос в том, кто будет платить алименты безутешным вдовам, когда НАТО пойдет ко дну.

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена